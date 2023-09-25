مؤتمر أمراض القلب الهيكلية شهد أول بثٍ مباشر من نوعه في لبنان لعمليات وإجراءات جراحية وطبية

استضاف برنامج أمراض القلب الهيكلية (Structural Heart Program) في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت (AUBMC) ، المؤتمر الأول من نوعه حول أمراض القلب الهيكلية تحت عنوان "صمامات بيروت" (Beirut Valves)، الذي ناقش على مدى يومين أحدث وأبرز العلاجات عبر القسطرة لأمراض القلب الهيكلية. وشكّل هذا الحدث الرائد، الذي أٌقيم يومي 22 و23 أيلول في مركز حليم وعايدة دانيال الأكاديمي والطبي في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت، منصة جمعت المهنيين الطبيين بهدف تبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز التعاون بين الأطباء على المستوى المحلي والعالمي، إلى جانب العمل على ردم الهوة القائمة في مجال الرعاية القلبية من خلال توفير التعليم والتدريب والمساعدة، من أجل تعزيز الرعاية الصحية للمرضى في مجال أمراض القلب الهيكلية.

وتأتي هذه الخطوة تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلها مجموعة من الأعضاء الفاعلين في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت وهم دنيا اسكندراني، ممرضة متخصصة في صمامات القلب في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت والتي تحمل شهادة ماجستير في تمريض أمراض القلب وماجستير في علوم الصحة العامة، والدكتور فادي صوايا، المتخصص في أمراض القلب التداخلية في المركز الطبي، والدكتور زياد غزال، المتخصص في أمراض القلب التداخلية في المركز الطبي. وتمحورت جهود هذه المجموعة حول تنظيم هذا المؤتمر بهدف عرض أحدث التطورات في مجال أمراض القلب التداخلية و أمراض صمامات القلب .

تميّز مؤتمر “صمامات بيروت"، ببثٍ مباشر لعمليات وإجراءات جراحية وطبية من داخل مختبر قسطرة القلب المتطور في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت، إلى داخل قاعة المؤتمر. وشكلّت هذه الخطوة الفريدة التي شهدها لبنان لأولى مرة في تاريخ المؤتمرات الطبية، فرصة تدريب استثنائية للحضور والمشاركين، وأتاحت أمامهم المجال لمتابعة العمليات الجراحية والطبية في الوقت الفعلي والمشاركة في مناقشات تفاعلية وحلقات حوارية مع الجمهور.

وجمع هذا الحدث الرائد، الذي أقيم على مدى يومين، أطباء يتمتعون بسمعة وشهرة عالمية من جميع أنحاء العالم*، والذين شاركوا خبراتهم وتجاربهم في مجال العلاجات عبر القسطرة لأمراض القلب الهيكلية. ولقد أسهمت معرفتهم ورؤيتهم في توفير الفائدة للمجتمع الطبي المحلي، ليس ذلك فحسب بل وفرت معلومات قيّمة لجمهور دولي أوسع نطاقاً. وهدف هذا المؤتمر، من خلال دمج وجهات نظر مختلفة ومناهج وأساليب متنوعة، إلى تحفيز التفكير النقدي وتشجيع الحضور على استكشاف استراتيجيات مبتكرة خلال مساعيهم المهنية.

قال الدكتور فادي صوايا، المتخصص في أمراض القلب التداخلية في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت: "استقطبت بيروت خلال هذين اليومين اهتماماً واسع النطاق، واستعادت موقعها الرائد على الخريطة الطبية، حيث جمعت أطباء من جميع أنحاء العالم لحضور هذا المؤتمر. تُشكل هذه الخطوة، دلالة واضحة وإضافية على الإنجازات الرائدة لبرنامج أمراض القلب الهيكلي في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت، انطلاقاً من موقعه ومكانته كمركز طبي رائد في لبنان، ليس فقط على مستوى اعتماد أحدث العمليات والإجراءات الطبية التي تساعد في إنقاذ الأرواح، ولكن أيضاً من خلال دوره في تعزيز التعليم الطبي المبتكر".

نجح مؤتمر "صمامات بيروت" بتقديم برنامج علمي شامل ومتميز، صُمم خصيصًا للأطباء المختصين بأمراض القلب التداخلية، الذين يسعون إلى تعزيز مسيرتهم المهنية. وساهمت هذه التجربة الغامرة، من خلال ردم الهوة بين المجال النظري والممارسة العملية ، في تعزيز عملية التعلم وتوفير إطار وبيئة ملائمة لتحقيق التعاون وتبادل المعارف.

كما شكّل هذا المؤتمر، منصة للعاملين في مجال الرعاية الصحية، لمواكبة أحدث نتائج البحوث والتعلم من خبرات وتجربة أقرانهم، واكتساب رؤى وأفكار قيّمة، من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على ممارستهم الطبية اليومية. وأتاح المؤتمر للمشاركين، من خلال مواكبة التطورات ودمج الممارسات القائمة على الأدلة، تعزيز سلامة وجودة الرعاية التي يقدمونها لمرضاهم. وفي إطار جهود برنامج أمراض القلب الهيكليةSHP في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت، لضمان تحقيق تجربة تعليمية متنوعة وشاملة، جرى التعاون مع مراكز الامتياز المعروفة من جميع أنحاء العالم بما في ذلك أوروبا وشمال إفريقيا ومنطقة الخليج، التي تجمع خبراء من مختلف المؤسسات بهدف تقديم منظور أوسع نطاقاً للمشاركين في المؤتمر وإمكانية الوصول إلى ثروة من المعرفة.

تكتسب برامج التعليم الطبي المستمر، أهمية خاصة وتُعتبر ضرورة حتمية، لا سيما في ظل ما يشهده مجال علاج أمراض القلب وتخصصاته الفرعية، من تطورٍ متواصل وبوتيرة سريعة. وبناءً على ذلك، تُشكل مثل هذه المؤتمرات، ركيزة أساسية وعنصراً حيوياً لتحقيق التقدم في مجال الرعاية الصحية، حيث توفر منصة رئيسية لتبادل المعرفة، وتسهم في إرساء علاقات التعاون المثمرة التي تمهد الطريق نحو اكتشافات وإنجازات تحويلية.

يُشكل هذا النهج المبتكر في مجال التعليم الطبي، دليلاً واضحاً على الإلتزام الراسخ لفريق برنامج أمراض القلب الهيكلية في الجامعة الأميركية في بيروت، في تحقيق الريادة في مجال طب القلب والأوعية الدموية.

ملحق

قائمة الأطباء اللبنانيين المشاركين:

الدكتور برنار أبي صالح، أخصائي الفيزيولوجيا الكهربية للقلب في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت، الحاصل على الزمالة الشرفية من الكلية الأميركية لأمراض القلب وجمعية إيقاع القلب.

الدكتور مروان رفعت، أخصائي الفيزيولوجيا الكهربية للقلب في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت، الحاصل على الزمالة الشرفية من الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية إيقاع القلب وجمعية القلب الأميركية والجمعية الأوروبية لأمراض القلب والكلية الملكية للأطباء.

الدكتور عبدالله ربيز، أمراض القلب التداخلية في المركز الطبي في الجامعة الأميركية، والحاصل على الزمالة الشرفية من الكلية الأميركية لأمراض القلب.

الدكتور وليد غرزالدين، أخصائي تقنيات تصوير القلب في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت.

الدكتور جورج غانم، أمراض القلب التداخلية في المركز الطبي في الجامعة اللبنانية الأميركية- مستشفى رزق، الحاصل على الزمالة الشرفية من الكلية الأميركية لأمراض القلب والجمعية الأوروبية لأمراض القلب.

الدكتور فادي أبو جودة، أمراض القلب التداخلية في مستشفى القديس جورج المركز الطبي الجامعي في لبنان.

الدكتور فادي الخوري، أمراض القلب التداخلية في مستشفى سيدة المعونات الجامعي في لبنان.

الدكتور محمد دبوق، أمراض القلب التداخلية في مستشفى الرسول الأعظم، لبنان.

قائمة الأطباء العالميين:

الدكتور دارين ميلوت، أمراض القلب التداخلية في مستشفيات جامعة غالواي في أيرلندا.

الدكتورأوكونور،أمراض القلب التداخلية في مستشفى سانت جيمس أيرلندا.

الدكتور اولي دو باكر، أمراض القلب التداخلية في Rigshospitalet، مستشفى جامعة كوبنهاغن، الدنمارك.

الدكتور توماس مودين، أستاذ جراحة القلب والأوعية الدموية في مستشفى جامعة بوردو، فرنسا.

الدكتور يوسف الطيب، أمراض القلب التداخلية في مستشفى الكويت، الكويت.

الدكتور محمد الحجي، أمراض القلب التداخلية في مستشفى أمان، قطر، الحاصل على الزمالة الشرفية من الكلية الأميركية لأمراض القلب وجمعية تصوير الأوعية الدموية وتدخلات القلب.

الدكتور فيكتور كوتشكا، أمراض القلب التداخلية في جامعة تشارلز في براغ، جمهورية التشيك.

الدكتور ماتجاه بونك، أمراض القلب التداخلية في المركز الطبي الجامعي ليوبليانا، سلوفينيا.-

الدكتور لويس نومبيلا، أمراض القلب التداخلية في مستشفى كلينيكو سان كارلوس مدريد، إسبانيا.

الدكتور جورجيوس جورجيو، أمراض القلب التداخلية في مستشفى أريتايو في نيقوسيا، قبرص، والحاصل على الزمالة من الجمعية الأوروبية لأمراض القلب.

الدكتور أحمد الجندي، أمراض القلب التداخلية في مركز أسوان للقلب، مصر.

الدكتور وائل الكشكري، أمراض القلب التداخلية في مركز الملك فيصل للقلب، السعودية، FPICS

الدكتور احمد الشهري، أمراض القلب التداخلية في مستشفى الملك فيصل التخصصي، السعودية.

الدكتورة هند العصيمي، أمراض القلب التداخلية في مستشفى الملك فيصل التخصصي، السعودية.

الدكتورسالم عسيري، أمراض القلب التداخلية في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة، السعودية، الحاصل على الزمالة الشرفية من الكلية الأميركية لأمراض القلب.

الدكتور عبد الله المسعود، أمراض القلب التداخلية في مستشفى الملك فيصل التخصصي، السعودية.

الدكتور فيصل القوفي، أمراض القلب التداخلية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، السعودية.

الدكتور سندس سمارغندي، أمراض القلب التداخلية في مركز الأمير سلطان للقلب، السعودية.

الدكتورعمر البسام ، أمراض القلب التداخلية في مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي، السعودية.

الدكتور سعد البوغامي، أمراض القلب التداخلية في مركز الملك فيصل للقلب، السعودية، الحاصل على الزمالة الشرفية من الكلية الأميركية لأمراض القلب وجمعية تصوير الأوعية الدموية وتدخلات القلب.

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