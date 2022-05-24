دبي : للمرة الأولى في دبي، بدأت أعمال مؤتمر بي أس في العالمي للبلوكتشين BSV Global Blockchain Convention، والذي يستمر حتى 26 مايو 2022 في فندق جراند حياة، دبي، الإمارات العربية المتحدة. ويشارك في أعماله خبراء تقنيات البلوكتشين والأصول الرقمية والتكنولوجيا من جميع أنحاء العالم في اعماله.

بي أس في -BSV هي شبكة البلوكتشين الوحيدة التي تمتلك قدرات تقنية تمكّنها من أن تكون بمثابة منصة عالمية للبيانات الموزعة بطريقة آمنة وقابلة للتطوير وفعّالة للمستخدمين والشركات والحكومات. وتركز البيئة التقنية لـBSV على تطوير فائدة فعليّة عبر تقنية البلوكتشين، لزيادة الكفاءة والأمانة بهدف بناء عالمًا أفضل، مع مراعاة الامتثال القانوني والتنظيمي.

على مدار العامين الماضيين، عملت "بي أس في بلوكتشين - BSV Blockchain" على تكثيف وجودها في منطقة الشرق الأوسط، ونجحت في بناء علاقات مع الهيئات الحكومية لتعزيز فهم واعتماد البلوكتشين إقليمياً وعالمياً. وهذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها حدث بارز لـBSV في المنطقة بهذا الشكل.

وصرح الرئيس المؤسس لجمعية "بي أس في بلوكتشين- BSV Blockchain"، جيمي نغوين، قائلًا: "يسعدنا أن يستضيف مؤتمر بي أس في العالمي للبلوكتشين عددًا من قادة البلوكتشين والتكنولوجيا والإعلام والأعمال على منصتنا للحديث حول هذه القطاعات ونتطلع إلى مناقشات ديناميكية على مدار أيام المؤتمر الثلاثة".

وعلق كالفن إير، المنتج التنفيذي للمؤتمر ومؤسس Ayre Ventures، "هذا المؤتمر الجامع مثله مثل وودستوك tock”Woods"، هذا هو مدى تأثير هذه التكنولوجيا والتي سوف تساهم في تغير الكثير من الأشياء. آمل أن يساهم المؤتمر بتثقيف الشركات الاستشارية الكبرى ويبرز أمامهم ما يمكن أن تفعله هذه التكنولوجيا حتى يصبحوا في الواقع مبشرين لنا عندما يتم الاستعانة بهم لحل المشاكل التقنية ".

استقطب مؤتمر بي أس في العالمي للبلوكتشين- BSV Global Blockchain convention أكثر من مائة وعشرين متحدثًا من جميع أنحاء العالم، وقادة رفيعي المستوى في قطاع البلوكتشين وصناعة الأصول الرقمية، وممثلين عن العديد من القطاعات الصناعية المتنوعة التي تعتمد على بي أس في-BSV.

إن الحدث فرصة لاكتساب الخبرة والاطلاع على آخر ابتكارات البلوكتشين في القطاع العام والرياضات الإلكترونية والألعاب عبر الإنترنت والميتافيرس والأصول غير القابلة للاستبدال والويب 3.0 والتكنولوجيا المالية الإسلامية، وإنترنت الأشياء والمدن

الذكية وسلاسل التوريد والترفيه والإعلام والموسيقى والفنون والرياضة والأمن السيبراني والحوسبة وتعدين البلوكتشين والامتثال البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG).

بي أس في- BSV عبارة عن بلوكتشين صمم ليخدم المؤسسات، مع إمكانيات نمو غير محدودة إضافةً إلى قدرتها إدارة كميات كبيرة من البيانات، جميعها يتم تخزينها بتكلفة منخفضة، وتستوعب عدد كبير من المدفوعات الصغيرة (Micropayments) التي يتم إتمامها بتكلفة منخفضة للغاية (1/20 إلى 1/100 سنت أميركي، ومن المتوقع أن يكون أقل في المستقبل). على عكس وسائل التواصل الاجتماعية القديمة مثل فيسبوك وإنستغرام، يمكن لتطبيقات بي أس في- BSV إعادة ابتكار الإنترنت من خلال السماح للمستخدمين بالحفظ على الشبكة والتحكم واستثمار المحتوى والبيانات الخاصة بهم وجني الأموال منها. ويذكر أن بي أس في - BSV تعتمد على أكثر نظام إثبات عمل صديق للبيئة على شبكة البلوكتشين على هذا الكوكب، بحسب ما أكّدت كوين كاربون كاب- CoinCarbonCap وشركة التدقيق الكندية- MNP في تقريرهما لعام 2021.

يشارك في المؤتمر حوالي 2000 شخص من 100 دولة، وعدد واسع من المتحدثين وأعضاء اللجان، ومن بينهم خبراء مثل كاشيفو إينووا عبد الله، المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية تكنولوجيا المعلومات في نيجيريا (NITDA)؛ محمد عازار احسان وزير الدولة السابق ورئيس مجلس الاستثمار لباكستان؛ الدكتور محمد الحميري رئيس مكتب نقل التكنولوجيا في جامعة الشارقة؛ سعيد محمد علي الحبسي مستشار في الذكاء الاصطناعي ومدير مشاريع في وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ دانا السالم، خبيرة ابتكار عالمية والرئيس التنفيذي لشركة (فان فاكتوري -Fan Factory)؛ الدكتور باسم ظفار، رئيس مجلس الإدارة، Expert Vision Consulting) (EVC؛ علي شبكشي، مؤسس Salispay، رحيل إقبال ، المؤسس الشريك فيThe Game Storm Studios والرئيس التنفيذي لمجموعة OZI؛ مايكل جاكوبسن، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، Seventy7 Ventures ، والمنتج العالمي للمسرحية الموسيقية "Dirty Dancing on Stage"؛ توني موجافيرو، والمؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لمنصة البث المباشر Rad NFTv ومايكل كيماني، الشريك المؤسس ومدير النمو في أفريقيا لشركة Fonbnk وغيرهم من القيادات ورواد الأعمال في القطاع.

وبهذا، يوفر "BSV Global Blockchain Convention" فرصة غير عادية للتفاعل مع كبار صانعي القرار والمطورين والمستثمرين الأكثر نفوذاً في مجال تقنية البلوكتشين.

سيستضيف المؤتمر رواد ومتحدثين ومشرفين على حلقات النقاش من جميع أنحاء العالم. لذا، يمكنكم الاستماع إلى مجموعة من المتحدثين المرموقين، ضمنهم:

· مذيع قناة "سي أن بي سي العربية –CNBC Arabia"، حسين السيد، كمنسق ومدير مناقشة في اليوم الأول لحلقة نقاشٍ حول الأصول الغير قابلة للاستبدال والميتافيرس والبلوكتشين.

· سومي آريان، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "فيم بيك –FemPeak"، كمتحدثة حول تقنيات الويب 3.0 وبي أس في بلوكتشين وضمن حلقة نقاش بعنوان "العالم المستقبلي مع تقنية البلوكتشين- The Future World with Blockchain".

· رامية فرّاج، كبيرة المنتجين والمقدمين في شركة "فوربس- الشرق الأوسط"، بإدارة حلقة النقاش التي تدور حول العملة الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (CBDC) و "بي أس في- BSV".

وسيتمكن الحضور أيضًا من الإستماع إلى العديد من المتخصصين والخبراء في مجال البلوك تشين، الأطباء والمدراء التنفيذيين والخبراء التقنيين أثناء المؤتمر:

• ريتشارد بيكر - الرئيس التنفيذي والمدير، TAAL

• لطيف لاديد، رئيس التحالف العالمي لشبكات الجيل الخامس ورئيس منتدى IPv6

• كيفن ستوفر - الرئيس التنفيذي لشركة Sand Dollar Ventures

• نعيم أسلم - كاتب عمود في ناسداك ومؤسس Zaye Consulting

ولمعرفة المزيد حول مؤتمر "بي أس في العالمي للبلوكتشين - BSV Global Blockchain"، وحول المتحدثين أو الجهات الراعية والشركة المنتجة للفعالية، انضموا إلينا في فندق جراند حياة دبي- Grand Hyatt Dubai بتاريخ 24-26 مايو 2022. ولأولئك الذين لا يستطيعون الحضور شخصيًا سيتم بث الحدث مباشرةً عبر منصتنا الإفتراضية. وحاليًا، مع رفع وتسهيل معظم قيود السفر، نأمل أن نراكم شخصيًّا في الفعالية.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول مؤتمر "بي أس في العالمي للبلوكتشين -BSV Global Blockchain Convention"

NETWORK. LEARN. ENGAGE.

في مؤتمر بي أس في العالمي للبلوكتشين، نوضح كيف ستغير شبكة بي أس في عبر تقنية البلوكتشين العالم ليبصر الناس طريقة جديدة لإدارة البيانات، وبناء حلول عبر الشبكة قابلة للتطوير ومساعدتهم بالتالي لتحقيق أشياء رائعة. والطريقة التي نعمل بها هي من خلال إنشاء أحداث قيمة وفريدة وجاذبة تعمل على تثقيف الجماهير وإعلامهم، مما يسمح لهم بالإتصال وبناء شبكات خاصة وعلاقات عمل قوية. مؤتمرنا هو أفضل وسيلة لمشاهدة ابتكارات تقنية البلوكتشين الجديدة، وإعلانات الأنظمة التقنية الضخمة، وإطلاق المنتجات الجديدة، وتطورات وتحديثات هذه التقنية، والخطابات الرئيسية، وحلقات النقاش، والمحادثات الجانبية من قادة البلوكتشين العالميين.

إنضموا إلينا في دبي، شخصيًّا أو عبر منصتنا الإفتراضية، بتاريخ 24-26 مايو 2022. سيكون البث المباشر من فندق جراند حياة في دبي، ليسلط مؤتمر "بي أس في العالمي للبلوكتشين- BSV Global Blockchain" الضوء على حالات الاستخدام والمنفعة لهذه التقنية والمجموعة الواسعة من الحلول التي نتيحها فقط من خلال بي أس في بلوكتشين- BSV Blockchain. كن جزء من ثورة التوسع هذه وانضم إلينا.

حول BSV Blockchain:

BSV هي شبكة البلوكتشين المثالية للمؤسسات والمشاريع الحكومية. من خلال إمكانات التوسع غير المحدود على الشبكة، فإن BSV Blockchain تلبي احتياجات التطبيقات التكنولوجية واسعة النطاق: أحجام معاملات عالية، سرعة عالية، رسوم منخفضة يمكن التنبؤ بها، تخدم أنظمة المدفوعات الصغيرة، قدرة لاستيعاب بيانات أكثر. هذا وتتيح لها إمكانياتها التقنية القوية بالتعامل مع العقود الذكية والتمثيل الرقمي وإدارة أجهزة إنترنت الأشياء، والحوسبة والمزيد بعد. وبصفتها منصة عامة للبيانات الموزعة، تتيح BSV أيضًا الشفافية وقابلية التدقيق والمزيد من الصدق للحكومات والمواطنين والمؤسسات. كما تمتد التطبيقات القائمة على BSV الآن إلى مجموعة واسعة من قطاعات الصناعة - الوسائط والترفيه، ووسائل التواصل الاجتماعية، والألعاب عبر الإنترنت (تكنولوجيا الواقع الإفتراضي والواقع المعزز والميتافيرس)، والإعلان الرقمي، وسلامة البيانات، وإدارة الهوية، والخدمات الحكومية، وسلاسل التوريد، والمحاسبة، RegTech، وذكاء الشبكة الموزع، وإنترنت الأشياء والخدمات المالية. وتقوم BSV أيضًا على بيئة تقنية صديقة للبيئة ومتوافقة مع الأطر التنظيمية للحكومات والمؤسسات.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر:

سوزان أبو ضرغام - bc.com-suzan@unlock

هاريس خان - h.khan@lightningsharks.co.uk