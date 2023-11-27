بحضور قياسي تجاوز 1500 متخصص في القطاع

مؤتمر وجوائز المشتريات وسلسلة التوريد السعودية 2023 يرحب بالمشاركين من شتى أرجاء العالم ضمن أضخم حدث في تاريخ المعهد الممتد على مدار 90 عاماً

تكريم 30 رائداً في مجال المشتريات خلال حفل مرموق لتوزيع الجوائز

دبي، الإمارات العربية المتحدة: شهد مؤتمر وجوائز المشتريات وسلسلة التوريد السعودية 2023 مؤخراً مشاركة واسعة، مع حضور أكثر من 1500 متخصص في القطاع، إلى جانب ممثلين عن المعهد القانوني للشراء والتوريد بصفته الجهة المنظمة للمؤتمر. وجرى خلال الحدث نقاش توجهات المشتريات الرئيسية ومبادرات سلسلة الإمداد، علاوة على الممارسات المبتكرة للمستقبل، وذلك تحت شعار هذا العام "التميز في المشتريات".

وفي هذا السياق، قال سام أشامبونج المدير العام الإقليمي للمعهد القانوني للشراء والتوريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "خلال عامٍ لم يشهد خلاله المتخصصون في المشتريات أي مؤشرات على تراجع حدة تقلبات الأسواق وانحسار التضخم لمستويات السنوات السابقة، بات من الأهمية لنا أكثر من أي مضى التواصل مع أقراننا في القطاع لمراجعة التوجهات الراهنة وتسليط الضوء على أفضل الممارسات للحفاظ على مرونتنا وتعزيز قدرتنا على مواجهة أصعب التحديات".

وأضاف أشامبونج: "يمثل عدد المشاركين القياسي في المؤتمر دلالة على الأهمية الاستراتيجية لمهنتنا ضمن مختلف القطاعات. وفي خضم مشهد اقتصادي تسوده العولمة، تحتاج الشركات إلى المهارات والمعارف اللازمة للتعامل بكفاءة مع عمليات المشتريات الدولية وإدارة سلاسل الإمداد. ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية الخبرة التي تتمتع بها مؤسستنا أكثر من أي وقت سابق لمزاولة الأعمال بفاعلية ضمن بيئة الأعمال المعاصرة. وفي ظل الارتفاع المستمر في الأسعار والقيود التي تعيق عمليات الإمداد، حرصنا خلال المؤتمر على مناقشة هذه المواضيع إلى جانب عدد من القضايا الأخرى التي تهم القطاع".

واختتم أشامبونج: "احتفلنا خلال المؤتمر برواد المشتريات البالغ عددهم 30 رائداً، ممن قدموا إسهامات جليّة للمهنة وكرسوا جهودهم في سبيل التغيير الإيجابي والابتكار".

وجاء رواد المشتريات الذين كرمهم الحدث من مجالات مختلفة من القطاعين الخاص والحكومي، من بينهم عبد الله العصيمي النائب الأعلى للرئيس للمشتريات ودعم الأعمال في شركة معادن، وهو أحد المواطنين السعوديين القلائل الذي حصلوا على زمالة المعهد القانوني للشراء والتوريد (أعلى درجة عضوية في المعهد)، بالإضافة إلى منى بنت زوبا، المستشارة التي أسست مبادرة المرأة في مجال المشتريات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكانت مرشدة ملهمة ونموذجاً اقتدى به العديد من المتخصصين في هذا المجال بالمنطقة لسنوات عديدة. وهي أيضاً أول مواطنة من دول مجلس التعاون الخليجي تحوز على زمالة المعهد القانوني للشراء والتوريد.

يشار إلى أن مؤتمر وجوائز المشتريات وسلسلة التوريد انعقد في فندق وشقق هيلتون الرياض يوم 13 نوفمبر 2023، وغطى العديد من المواضيع الهامة في هذا المجال من بينها كيف يمكن لعمليات المشتريات دعم رؤية 2030، وسبل تخطي عقبات سلسلة الإمداد، وكيف يمكن للتكنولوجيا إلهام كوادر عمل المستقبل.

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