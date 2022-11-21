الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة: برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، اختتم مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة، الذي نظمته مؤسسة «بيت الفلسفة» في دورته الثانية تحت عنوان «الفلسفة والراهن»، بنجاح كبير وحضور عالمي واسع من الفلاسفة،والأكاديميين، والإعلاميين، والشركاء الاستراتيجيين، والمهتمين.

وقال أحمد السماحي، مدير بيت الفلسفة في الفجيرة، «سعداء بالنجاح الكبير والمشاركة المحلية والعالمية الواسعة في الدورة الثانية من المؤتمر، والتي تعكس نموا متزايداً في التوجه العام نحو الاهتمام بالفلسفة ودورها الكبير في الارتقاء بالوعي داخل المجتمعات، عبر مشاركة واسعة في فعالياته من الخبراء والعلماء والأكاديميين من داخل الدولة وخارجها»، مؤكدا «أن المؤتمر نجح في تحقيق أهدافه ومضامينه العلمية والفكرية والفلسفية، وخرج بالعديد من التوصيات التي من شأنها تعزيز مجالات البحث والدراسة في قضايا فلسفة الراهن، والعلاقة الوثيقة بين فلسفة الراهن في الزمن الماضي والحاضر ومحاولة استشراف المستقبل انطلاقا منها، بالإضافة إلى تعريف المجتمع العلمي الفلسفي بدور بيت الفلسفة».

وشارك في المؤتمر الدكتور أحمد برقاوي، عميد بيت الفلسفة، ود. كلود سباك، أستاذ مساعد في الفلسفة رئيس قسم الفلسفة وعلم الاجتماع جامعة السوربون أبوظبي، ود. أريانا كونتي، أستاذ مشارك في الفلسفة في الجامعة الأمريكية في الشارقة، والكاتبة والفيلسوفة د. ابتهال عبد الوهاب، ود. شايع الوقيان، المفكر والفيلسوف السعودي، والدكتور محمد مصباحي، أستاذ الفلسفة في جامعة محمد الخامس في الرباط بالمغرب، ود. حسن حمّاد أستاذ الفلسفة، عضو اتحاد الكتاب المصريين، ود. خالد كمّوني، أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية، إلى جانب نخبة من أبرز الفلاسفة والأكاديميين من جميع أنحاء العالم وعدد من المؤسسات العالمية المتخصصة.

وسلط المؤتمر، على مدار أربعة أيام، الضوء على معنى الزّمن التّاريخيّ الرّاهن، ونظرة الفيلسوف الفرنسيّ إلى الرّاهن، والقيم في عالم متغيّر، وأسباب التفلسف ودور الفلسفة في الوعي العربي، ودور في الوعي العربي اليوم، كما تطرقت الجلسات الحوارية إلى مشكلات الفلسفة العربيّة الرّاهنة، وسلطة المقدّس في الرّاهن العربيّ، و​الممكنات القابلة للتّحقّق في العالَم العربي، و​الفلسفة والإصلاح السياسي، والرّاهن وتجلّياته الفلسفيّة، و​التّنوير والرّاهن.

وتناولت الجلسات الحوارية، التفكير السليم وتنمية الفلسفة لمهارات الأطفال وثقتهم في طرح الأسئلة المعقدة واختبارها، بالإضافة إلى سلسلة من ورش الشباب، والتي شارك فيها طلاب من جامعة السوربون قسم الفلسفة، وحلقة الفجيرة الفلسفية، ثم الاختتام بمخرجات المؤتمر والنتائج والتوصيات.

وخلص المؤتمر إلى العديد من التوصيات والنتائج المهمة، عن التفكر في الراهن وعلاقته الممكنات، والطرق الفلسفية التي يمكن من خلالها تحويل الممكن إلى واقع، بما يسهم في معالجة معظم القضايا المتعلقة بالراهن معالجة عقلانية وفلسفية رصينة.

يذكر، أنَّ مؤتمر الفجيرة العالميّ للفلسفة، يناقش الفلسفة وأبعادها المختلفة، وتأثيرها على الجوانب الحيوية ذات التأثير المجتمعي مثل بناء الوعي وتعزيز الهوية وتطوير التعليم، ومعنى الزّمن التّاريخيّ الرّاهن، وكيف ينظر فيلسوف فرنسيّ إلى الرّاهن، والقيم في عالم متغيّر، وغيرها من الموضوعات المعاصرة.

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