أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات عن استضافة مؤتمر الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA ICON) 2025 يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر 2025 في أبوظبي. يُعقد مؤتمر هذا العام في نسخته السابعة بعد أن أصبح أحد أبرز التجمعات المؤثرة في المنطقة لقادة المال وصنّاع السياسات والمستثمرين المؤسسيين على مستوى العالم، ما يرسخ من مكانة الإمارات كمركز للحوار الاستثماري والابتكار.

صُمم المؤتمر ليكون منصة للتعلّم والقيادة والتفكير طويل الأمد، وسوف تتناول نسخة العام الحالي موضوعات بارزة تشمل الذكاء الاصطناعي، والابتكار، والأسواق المالية والمكاتب العائلية. وسيناقش المتحدثون الرئيسيون والمشاركون الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي والتحولات الاقتصادية الكلية ورؤوس الأموال الخاصة في إعادة صياغة مفاهيم خلق القيمة، واستراتيجيات الاستثمار والأطر التنظيمية في المنطقة والعالم. وعلى مدار يومين، سيجمع المؤتمر تحت مظلته الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين والمنظّمين ومديري الأصول والمكاتب العائلية ورؤوس الأموال الجريئة والأكاديميين في جلسات حوارية وورش عمل وفرص تواصل رفيعة المستوى.

تشمل أبرز فعاليات المؤتمر لهذا العام جلسة حوارية حصرية مع راي داليو، مؤسس شركة "بريدج ووتر أسوشيتس"، الذي سيشارك رؤيته حول الدورات الاقتصادية وديناميكيات المخاطر العالمية واستراتيجيات بناء المرونة في بيئة مالية تتسم بعدم اليقين المتزايد.

يتضمن اليوم الأول ورش عمل يقودها خبراء متخصصون تغطي مجالات الذكاء الاصطناعي في التمويل، والاستثمارات البديلة، وبناء المسار المهني، ما يوفر فرص تعلّم عملية للمهنيين في مختلف مراحل مسيرتهم. أما اليوم الثاني فسيشهد كلمات رئيسية وحلقات نقاشية حول قضايا ملحّة مثل التطورات الجيوسياسية، وإدارة المخاطر، والأصول الرقمية والاضطرابات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.

وقال ويليام طعمة، رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات: "لقد تطور مؤتمر الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليصبح أكثر من مجرد مؤتمر تقليدي؛ إنه منصة للتعلّم والتعاون والحوار الاستشرافي المحفّز للأفكار". وأضاف قائلاً: "ستربط نسخة هذا العام بين الخبرة العالمية والطموح الإقليمي، بما يمكّن مجتمع المال من القيادة مستعيناً بالابتكار والمعرفة المشتركة".

ومن المتوقع أن تستقطب نسخة عام 2025 أكثر من 500 مشارك وما يزيد عن 30 متحدثاً بارزاً، ما يخلق مساحة ديناميكية لتبادل الأفكار والخبرات الاستثمارية.

تُعد جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات أكبر جمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تمثل شبكة حيوية تضم أكثر من 1,300 من المهنيين في مجال الاستثمار. وانسجاماً مع رسالة معهد المحللين الماليين المعتمدين، تعزز الجمعية التميز المهني والقيادة الأخلاقية والتعلم المستمر في الإمارات والمنطقة بوجه عام، كما توفر لأعضائها خدمات دعم مهني وفرص عمل حصرية وإمكانية الانضمام إلى "نادي المرأة في الاستثمار" الذي يعزز الشمولية والقيادة. ومن خلال سلسلة من الفعاليات المهنية والندوات التعليمية عبر الإنترنت والموارد المتخصصة بالصناعة، تشكّل الجمعية محركاً رئيسياً للنمو المهني في مجتمع الاستثمار.

يجري تنظيم الفعالية الشراكة مع "كوايت لاود"، الشركة الرائدة إقليمياً في تكنولوجيا الفعاليات وتجاربها، والمعروفة بتقديم حلول مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع التركيز على البساطة والابتكار والتميز في التنفيذ.

نبذة عن جمعية المحليين المالين المعتمدين في الامارات

تأسست جمعية المحليين المالين المعتمدين في الامارات في عام 2002، وهي أكبر تجمع أعضاء للمحللين الماليين المعتمدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تخدم الجمعية الاحتياجات المتزايدة لمحترفي الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة وتتمثل مهمتها في قيادة مهنة الاستثمار من خلال تعزيز أعلى معايير الأخلاق والتعليم والتميز المهني بما يعود بالنفع على المجتمع.

-انتهى-

#بياناتشركات