دبي، الإمارات العربية المتحدة – مرة أخرى، أثبتت آي إي سي تيليكوم التزامها بتسريع مشهد التحول الرقمي في القطاع البحري في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار مشاركتها بفعاليات مؤتمر الإمارات للشحن البحري، الذي نظمته جمعية الإمارات للشحن البحري وتم عقده في أول يوم من أسبوع الإمارات البحري. كما شهد الأسبوع مشاركة شركة دولية رائدة في مجال حلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، حيث قامت الشركة بتنظيم جلسة نقاشية رفيعة المستوى بالتعاون مع الجمعية، لتسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال الاتصالات البحرية.

تشمل رؤية الإمارات 2030 للتحول الرقمي في القطاع البحري تبنّي أحدث التقنيات المتطورة مثل إنترنت الأشياء، وتحليلات البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وإدارة الأساطيل بصورة آنية، حيث تُشكّل الاتصالات الساتلية ركيزةً أساسيةً لهذه العملية. وفي ظلّ هذا المشهد المتطور، أصبحت الإدارة الفعّالة لأصول شبكات التواصل على متن السفن أمراً بالغ الأهمية.

في جلسة نقاش بعنوان "استكشاف البحار الرقمية: ساتكوم والاتصالات الساتلية تدعم التحوّل الرقمي في القطاع البحري"، صرح نبيل بن سوسيه، رئيس العمليات التجارية في مجموعة "آي إي سي تيليكوم، مندوبي مؤتمر الإمارات للشحن البحري قائلاً: "لم تعد إمكانية الوصول إلى الاتصالات الموثوقة مجرّد ميزة مضافة، بل أداةً أساسيةً لتمهيد الطريق نحو حقبة جديدة من الابتكارات في القطاع البحري".

عززت سرعة وموثوقية تقنيات وحلول أنظمة الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO) التي ابتكرتها شركة ستارلينك من إمكانية توفير أحدث التقنيات الرقمية بشكل متزايد على متن السفن. وفقاً لبيانات تقرير صدر عام 2024 حول آخر التطورات في مشهد الاتصالات البحرية، تم ربط 75,000 سفينة بخدمة ستارلينك ماريتايم، وهذا العدد في ازدياد مستمر. ومع ذلك، لا يزال مشهد الاتصالات البحرية معقّداً للغاية ويخضع لتوافر الخدمة وظروف الطقس واللوائح والقوانين المحلية.

يوضح بن سوسيه: "لا تعتمد أي سفينة أو منصة بحرية على خط اتصال واحد، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي. عادةً، تستخدم السفن أنظمة الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO) لطرق الشحن البحري الدولية، بينما يعتمد مشغّلو شبكات المدار الجغرافي الثابت (GEO) الإقليميين للتواصل مع السفن في المياه الداخلية، وعلى شبكة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSM) بالقرب من اليابسة. تتميز كل شبكة ببروتوكولات مختلفة تمكّن من الوصول لها وبمجموعة محددة من التطبيقات تتكيف مع عروض النطاق الترددي المختلفة".

ونظراً للتعقيدات في مشهد الاتصالات البحرية الحديثة، تُعد إدارة شبكة الاتصالات أمراً بالغ الأهمية لضمان الكفاءة التشغيلية والمرونة على متن السفن. صُممت المنصات المتطورة لإدارة الشبكات، مثل “OptiView” من "آي إي سي تيليكوم"، لدعم جهود المشغّلين ومساعدتهم في الارتقاء بتجربة المستخدمين عبر كل شبكة، وتمهيد الطريق لتحسين إدارة الموارد، مما يسمح لمديري الأساطيل بتفعيل أو تعطيل الخطوط، وإعادة تخصيص وقت البث عبر الأساطيل حسب متطلبات الموقف لضمان الاستخدام الاستراتجي الفعال لكل ميجابايت.

وبصفته أحد المتكلّمين الرئيسيين في الجلسة، سلّط بن سوسيه الضوء على دور هندسة شبكات الاتصالات المتطورة في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين التكلفة. يقول بن سوسيه: "قد لا نتمكن من نقل الطاقم أو البضائع بصورة لحظية، ولكنّ بإمكاننا تعزيز البنية التحتية الرقمية للحفاظ على المرونة والكفاءة". كما أشار بن سوسيه إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع البحري منذ عام 2019، بدءاً من الكوارث العالمية والتغيرات الجيوسياسية، مروراً بتقلبات الطلب الناجمة عن العقوبات أو تغير السياسات التجارية إلى إعادة توجيه مسارات الشحن البحري بعيداً عن مناطق الصراع وإغلاق الموانئ بسبب الجائحة. في ظل تحدّيات هذا المشهد، أصبحت المرونة وكفاءة التكلفة عنصرين محوريّبن لمشغلي السفن للحفاظ على مكانتهم وقدراتهم التنافسية.

هذا وقد تم الكشف عن آخر تحديث لحل “OptiView” الشهر الماضي في أسبوع سنغافورة البحري. وأعلن بن سوسيه خلال مؤتمر الإمارات للشحن البحري أن الخدمة متاحة الآن عالمياً، وأن عملاء دول مجلس التعاون الخليجي هم أول المستفيدين من هذه الخدمة.

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها جمعية الإمارات للشحن البحري لدعم الابتكار والمرونة الرقمية وزيادة الوعي بأهمية المبادرات الرقمية في القطاع البحري، يُسلّط مؤتمر الإمارات للشحن البحري الضوء على التقنيات الناشئة وتمكين التعاون.

من جهتها، صرحت هوما قريشي، مدير عام جمعية الإمارات للشحن البحري: "تم إطلاق مؤتمر الإمارات للشحن البحري ليكون منصة رائدة ومنتدى تجمع فيه القيادات الفكرية لتبادل المعارف، حيث تم تصميمه خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتطورة للقطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع انضمام جيل جديد من كوادر العمل المُتمكنين رقمياً إلى هذا القطاع، أصبح من المهم جداً أن نكوّن صورة واضحة للآثار التشغيلية المترتبة على التحول الرقمي في القطاع البحري. نجحت جلسة اليوم في رسم خارطة طريق واضحة لمسار التحول الرقمي وقدّمت معلومات مهمة أثرت معارف أعضائنا وضيوفنا. ويسرّنا أن نتقدم بخالص الشكر لشركائنا في "آي إي سي تيليكوم" على رؤاهم القيّمة وتعاونهم الوثيق."

أثبت مؤتمر الإمارات للشحن البحري مكانته كحدث أساسي في أسبوع الإمارات البحري، حيث يوفّر منصة حيوية لمناقشة الأولويات الإقليمية والاتجاهات العالمية واقتراح الحلول الفاعلة. تواصل "آي إي سي تيليكوم" لمساعدة الجهات المعنية في القطاع البحري على تخطي التحدّيات والتعقيدات المرتبطة بجهود التحول الرقمي.

يغطي جدول أسبوع الإمارات البحري قائمة من الفعاليات الشاملة التي تُقام في دبي حتى 9 مايو.

عن مجموعة آي إي سي تيليكوم:

مجموعة آي إي سي تيلكيوم شركة عالمية رائدة في تزويد حلول إدارة الشبكات المدارة مع ما يقرب من ثلاثة عقود من الخبرة الهندسية في خدمات الاتصالات الصوتية والبيانية. تشمل محفظة الشركة مجموعة شاملة من المنتجات وحلول شبكات الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض، شبكات المدار الجغرافي الثابت، وتقنيات الشبكات الخلوية (LTE)، وشبكات المدة والنظم المتكاملة، والخدمات الشبكية ذات القيمة المضافة لجميع عملاء الشركة. تسعى المجموعة جاهدةً لنشر الرقمنة في البحر لجميع أنواع السفن. تفتخر الشركة بفريقها الهندسي وخبراته في تصميم حلول اتصال مُخصصة للمشاريع مهما كانت تعقيداتها.

لدى مجموعة آي إي سي تيليكوم مكاتب في تسع دول: فرنسا والإمارات العربية المتحدة والنرويج والسويد وتركيا وكازاخستان وسنغافورة وإندونيسيا ومايوركا. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.iec-telecom.com

عن جمعية الإمارات للشحن البحري

تمثّل جمعية الإمارات للشحن البحري القطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال التعاون الوثيق مع الجهات المعنية في وصانعي السياسات في القطاع، تلتزم الجمعية بالارتقاء بمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز بحري عالمي، مع تعزيز الاستدامة والابتكار في هذا القطاع.

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