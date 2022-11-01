لايك ديجيتال وشركائها، الوكالة الحائزة على الجوائز وتمتلك فروعاً لها في دبي ولندن والرياض قريباً، وبالتعاون مع "كوميرس تولز" الشركة الرائدة في مجال تجارة التجزئة دون رأس مال والمزود الاساسي لبرامج التجارة الإلكترونية في هذه الصناعة والتي أعلنت لايك ديجيتال عن الشراكة معها الشهر الماضي، تستعدان لإستعراض حلولهما التكنلوجية في معرض سيملس الرياض 2022 (Seamless Exhibition 2022) والذي يُنظم لأول مرة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، علي مدار يومين من 2 إلى 3 نوفمبر المُقبل في المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض في الرياض.

يعتبر معرض سيملس (Seamless) أكبر حدث عالمي يُقام في المملكة العربية السعودية، لتغطية أحدث الابتكارات في عالم المدفوعات وتكنولوجيا التجارة المالية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، حيث سيضم الحدث أكثر من 200 متحدث رائد في مجال الصناعة وأكثر من 150 راعي وعارض، كما يتوقع منظموا الحدث أن يجذب المعرض الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوساط الأكاديمية وقادة الفكر ومقدمي الحلول العالميين، بالإضافة إلى ذلك سيتناول الحدث مناقشة وتشكيل مستقبل النظام البيئي التجاري، مع التركيز هذا العام على دفع النمو الاقتصادي المستدام والتنويع، وكذلك معالجة أكبر التحديات والفرص في السوق السعودي.

اما مشاركة كوميرس تولز ستقتصر خلال الحدث على جلسة نقاش يشارك فيها أحمد راشد، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمبيعات المؤسسات في كوميرس تولز، والذي سيقوم بطرح الأفكار الرئيسية لاستكشافه كيفية تقديم تجربة تجارية سلسة للعلامات التجارية الرائدة.

وفي صدد مشاركتهم في المعرض، قال ألكسندر توفي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "لايك ديجيتال و شركائها ": "إن رؤيتنا للسوق الرقمي في المملكة العربية السعودية تركز على فرص النمو والطموح الحقيقي نحو إنشاء الجيل التالي من الرقمية بتجارب تجارية جديدة تماماً، وقد أكدَ هذه الرؤية جميع الشركاء الذين عملنا معهم في منطقة الشرق الأوسط. لذا نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا التطور الرقمي السريع في المملكة ويسعدنا أن نتعاون مع كوميرس تولز في سيملس الرياض 2022".

أما ماكس كيسيك - جونز، رئيس إدارة الشركاء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في كوميرس تولز، أضافَ على هذا التعاون : "نحن سعداء بشراكتنا مع "لايك ديجيتال" وكذلك تأكيد تواجدنا في المملكة العربية السعودية في معرض سيملس الرياض 2022 "Seamless Exhibition". كما اننا نؤمن بمكانة "كوميرس تولز" الرائدة في مجال التكنولوجيا بدون رأس مال، مضافةً إليها خبرة "لايك ديجيتال" التي تخدم قطاع التجزئة الفاخر في الشرق الأوسط، سنصبح على أتم الاستعداد لتلبية احتياجات العملاء في هذه المنطقة السريعة النمو".

من الجدير بالذكر يمكن لزوار المعرض التوجه إلى الجناح رقم U10 والتواصل مع خبراء الصناعة من لايك ديجيتال وشركائها وكوميرس تولز التجارية للحصول على فهم أعمق حول كيفية زيادة المبيعات من خلال عرض الأعمال التجارية ومن خلال توفير تجربة أفضل للعملاء، كذلك الحاجة إلى تخصيص الرسائل الموجهه للمستهلك من أجل تلبية احتياجاتهم المتطورة باستمرار، ومناقشة افكارهم حول كيفية إطلاق منتجات جديدة بشكل أسرع وأفضل وغيرها من المحاور العديدة الأخرى.

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حول لايك ديجيتال وشركائها

لايك ديجيتال وشركائها هي وكالة حائزة على جوائز لها فروع مكاتب في لندن ودبي مع فروع إضافية جديدة تم إفتتاحها في عام 2022 أضافت كُلاً من باريس وروما والرياض إلى بصمتها التجارية المحلية. كل ما تقوم به الوكالة مدفوع بنمو الأعمال والابتكار لعملائها، بدءاً من الاستراتيجية والتطوير إلى التصميم وتسويق المحتوى.