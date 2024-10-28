الدوحة، قطر- تم اختيار شركة كي بي إم جي في قطر لاستضافة مؤتمر قمة الشركاء في الشرق الأوسط وجنوب آسيا والقوقاز وآسيا الوسطى في نوفمبر 2024 تزامناً مع الذكرى السنوية الخامسة والأربعين لتأسيس الشركة في دولة قطر. يعكس هذا الحدث التزام الشركة الدائم بالمساهمة في التنمية الاقتصادية في دولة قطر ودورها المحوري في تعزيز بيئة الأعمال الديناميكية في البلاد.

لا شك أن منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا والقوقاز وآسيا الوسطى تُعتبر واحدة من أكبر المناطق الفرعية وأسرعها نمواً ضمن نطاق شبكة الشركة، حيث تمتد عبر 21 دولة وإقليم، وتضم أكثر من 30 مكتباً، ويعمل بها أكثر من 11,000 موظف موهوب، منهم نحو 350 شريكاً. وسيشهد المؤتمر هذا العام حضور أكثر من 150 شريكاً من جميع أنحاء المنطقة والشبكة العالمية، إلى جانب العديد من الرؤساء الإقليميين وكبار الشركاء.

تحت شعار "تشبثنا بقيمنا واعتناقنا التغيير"، يجمع مؤتمر قمة الشركاء السنوي الحادي والعشرين كبار القادة لاستكشاف استراتيجيات رئيسية للتعامل مع سوق عالمية متزايدة التعقيد، حيث يركز الحدث على محاور رئيسية تشمل القيادة، والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، ومستقبل الضرائب، والتحوّل الرقمي، والامتثال الرقابي، والنمو المستدام؛ وهي مواضيع بالغة الأهمية لدعم نجاح الأعمال في المنطقة.

كما ستُعقد عدة اجتماعات قيادية وظيفية وقطاعية بالتزامن مع المؤتمر، مما يؤكد أهمية التعاون والقيادة الاستراتيجية في ظل بيئة الأعمال المُتسارعة التغيّر اليوم.

ويؤكد حضور السيد/ بيل توماس؛ رئيس مجلس إدارة شركة/ كي بي إم جي العالمية أهمية هذا التجمّع الإقليمي، ويعكس اهتمام الشركة بتعزيز دور دولة قطر كمركز مُتنامٍ للأعمال والابتكار.

وقد علّق السيد/ أحمد أبو شرخ، الشريك الرئيسي في الدولة لشركة/ كي بي إم جي في قطر قائلاً:

"تفتخر شركة/ كي بي إم جي في قطر بكونها مستشاراً موثوقاً للشركات الرائدة والهيئات والمؤسسات الحكومية في البلاد على مدى 45 عاماً، وتعكس استضافتنا لمؤتمر قمة الشركاء هذا العام المميز تقديرنا لمهمتنا المستمرة في دعم دولة قطر لتحقيق طموحاتها، مع استعدادنا لمواجهة التحديات وانتهاز الفرص في المستقبل".

وبمناسبة احتفال شركة/ كي بي إم جي في قطر بمرور 45 عاماً على بدء رحلتها، فإن الشركة تؤكد التزامها الدائم بتعزيز التعاون ودفع عجلة التقدم الاقتصادي والمساهمة في الرؤية المستقبلية للدولة، ونتطلع إلى مواصلة النجاح والابتكار والتميّز والنمو في السنوات القادمة مع شركائنا وعملائنا وأصحاب المصلحة.

نُبذة عن الشركة:

تُعد شركة "كي بي إم جي" شركة خدمات مهنية عالمية تعمل في 143 دولة ومنطقة، ولديها أكثر من 273 ألف شريك وموظف في العالم. وتخدم الشركة احتياجات الشركات والحكومات ووكالات القطاع العام والمنظمات غير الربحية. يضمن هذا الوجود العالمي أن تستفيد "كي بي إم جي" من الخبرة الدولية لتلبية احتياجات عملائها المحليين، مما يسهم في تحقيق تغيير إيجابي ومستدام للعملاء والموظفين والمجتمع بشكل عام.

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