أعلنت كي بي إم جي للاستشارات المهنية عن مشاركتها كشريك معرفة في «مؤتمر سلاسل الإمداد» والذي سيُعقد في فندق فور سيزونز بالرياض يومي 16 و17 أكتوبر تحت رعاية وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية.

وقد تمكَّنت كي بي إم جي للاستشارات المهنية بقيادة كنان نويلاتي رئيس استشارات المشتريات وسلاسل الإمداد والمحتوى المحلي في كي بي إم جي من توفير الخدمات الاستشارية للمشتريات وسلاسل الإمداد والمحتوى المحلي، إلى جانب عملها بشكل وثيق مع بعض الكيانات والمنظمات الرائدة في هذا المجال، وسيشارك نويلاتي في المؤتمر في 17 أكتوبر 2022، من خلال ورقة بحثية يؤكد فيها على الحاجة إلى وجود سلسلة إمداد مستديمة للحفاظ على المستقبل الذي سيكون متصلًا وواضحًا ومتاحًا لصناع القرار لتمكينهم من مواجهة تغيرات السوق بشكل أسرع.

وذكرت كي بي إم جي في منشورها الأخير، الذي أصدرته باللغتين الإنجليزية والعربية، وهو بعنوان «الاستفادة من البيانات لإنشاء سلسلة الإمداد المحلية»: "إنَّ شبكة سلسلة الإمداد القوية هي بمثابة عامل تمكين أساسي لتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها المحلية".

فيما قال نويلاتي: "لقد أدّى حدوث اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية عقب جائحة كوفيد في عام 2020 إلى تهديد استمرارية سلاسل الإمداد ومرونتها من عدة جهات؛ لذا فقد أصبحت إدارة استمرارية الأعمال خلال أوقات الاضطرابات مسألة ذات أهمية بالغة يمكن تحقيقها باكتساب القدرة على التكيف مع المتغيرات من خلال بناء سلسلة إمداد عالمية ممكنة رقمياً ".

و أشار نويلاتي إلى أنَّه ينبغي على الحكومات اليوم إعطاء الأولوية للعمليات الأكثر فعالية وكفاءة وسلاسل الإمداد؛ لأنَّ ذلك سيؤدي إلى حدوث تحول رقمي فعَّال وسيوفر مخزن بيانات موثوقة يمكن مشاركته مع المستثمرين لزيادة فرص الاستثمار لديهم.

وخلال مؤتمر سلسلة الإمداد، ستصدر كي بي إم جي ورقة بحثية حول سلاسل الإمداد الصناعية المتنامية في المملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وبدعم من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حيث من الممكن أن تساهم هذه الورقة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في المملكة لتنمية صناعات محلية جديدة.

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