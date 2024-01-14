المؤتمر الضريبي السنوي يركز على تأثير انضمام الكويت للإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين بشأن تآكل الضريبة وتحويل الأرباح، ويهدف إلى تسليط الضوء على التغييرات المحتملة في ضريبة دخل الشركات في الكويت.

الكويت: ضمن مساعي الكويت لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، تعقد شركة كي بي إم جي في الكويت مؤتمرها الضريبي السنوي Talking Tax في 23 يناير 2024.

وكانت الكويت قد أعلنت في 15 نوفمبر 2023 انضمامها للإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين بشأن تآكل الضريبة ونقل الأرباح، الذي يعد تجمعا دوليا يضم أكثر من 140 دولة من الأعضاء، وذلك في إطار تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة التهرب الضريبي1.

وتعليقا على هذه الخطوة المهمة، قال زبير باتل، رئيس قسم الضرائب في شركة "كي بي إم جي في الكويت" "ننظر لهذا الإجراء على أنه تحول إيجابي لتحقيق الشفافية الضريبية على المستويين المحلي والعالمي، كما أن مشاركة الكويت في تنفيذ حزمة تآكل الضريبة ونقل الأرباح المكونة من 15 إجراءً سوف تؤدي لتعزيز تماسك قوانين الضرائب الدولية".

وعقب إعلان الكويت انضمامها للإطار الشامل، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الكويت وافقت على تبني الخيار الذي يقوم على ركيزتين أساسيتين لإجراء إصلاحات في قوانين الضرائب والتأكد من قيام الشركات متعدّدة الجنسيات بتسديد نصيبها العادل من الضرائب في مناطق عملها. ويعني ذلك أن أي شركة كويتية متعددة الجنسيات، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، التي تعمل خارج الكويت ولديها إيرادات سنوية تزيد عن 750 مليون يورو (حوالي 245 مليون دينار كويتي) ستخضع لضريبة بنسبة 15٪ على أرباحها. ومن المتوقع أن يتم التنفيذ ابتداء من عام 2025 فصاعدا.

أما خلال المرحلة الثانية التي تبدأ في عام 2026، فيتوقع أن تقوم الحكومة الكويتية باتخاذ تشريعات جديدة في شكل قانون ضريبة أرباح الأعمال، الذي تخضع فيه جميع الشركات والمؤسسات الكويتية لضريبة الشركات المحلية. ويبلغ معدل ضريبة دخل الشركات الحالي في الكويت 15%، ويتم تطبيقه فقط على الشركات غير الكويتية التي تحقق أرباحا من العمل داخل الكويت. ويمكن التعرف على مزيد من التفاصيل حول التأثير المحتمل على الشركات الكويتية في النشرة الضريبية التي أصدرتها شركة كي بي إم جي - الكويت في نوفمبر 2023 2.

وتعليقا على النظام الضريبي المتطور في الكويت، أكد فهيم بشير، الشريك في قسم الضرائب بشركة "كي بي إم جي" - الكويت، أن الشركات في حاجة ماسة للاطلاع المستمر على التغييرات التي قد تجريها الحكومة الكويتية فيما يتعلق بالحد الأدنى من معايير تآكل الضريبة ونقل الأرباح، إلى جانب تنفيذ قانون ضريبة أرباح الأعمال. وقال "هذه التغييرات تمهد الطريق لإجراء محادثات هادفة وتحقيق التوافق والتعاون مع الشركات الكويتية التي لا تسعى فقط إلى فهم التأثير المالي ومتطلبات الإفصاح عن الضرائب الجديدة، بل ترغب أيضا في تحديد التغييرات الضرورية بالوظائف المالية، نظرا لتخصيص المزيد من الموارد للجوانب الضريبية، إضافة للتعرف على الأنظمة أو الأدوات المطلوبة لدعم المسؤولين عن الجوانب الضريبية في المؤسسة والتخطيط مسبقًا عندما تكون التغييرات مطلوبة".

وأضاف "في المؤتمر المرتقب، سنقوم بتغطية التغييرات المحتملة على إطار ضريبة دخل الشركات في الكويت ونقدم معلومات أساسية حول الركيزة الثانية من تآكل الضريبة ونقل الأرباح والتي يمكن للشركات الاستفادة منها للتخطيط للمستقبل مع صدور المزيد من الإعلانات من قبل الحكومة الكويتية"

ومن ضمن فقرات برنامج المؤتمر ستكون هناك حلقات نقاش حول المسائل المتعلقة بالضرائب وكذلك المشهد الاقتصادي في الكويت. ومن بين المتحدثين دانييل كاي، كبير الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني، ومبين خضر، شريك ورئيس قسم الضرائب وخدمات الشركات، كيه بي إم جي في البحرين. وأناند كريشنان، مدير خدمات الضرائب الدولية في شركة كي بي إم جي في قطر.

وسيُقام المؤتمر في فندق فورسيزونز بمدينة الكويت، يوم 23 يناير 2024.

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