الجائزة تحتفي ببرنامج "رؤية ما بعد 2030 - الاندماج مع الواقع القادم" الرامي إلى تزويد كبار القادة بالقدرات الاستراتيجية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030

الرياض، المملكة العربية السعودية- أحرزت كلية لندن لإدارة الأعمال، بالتعاون مع أكاديمية تطوير القيادات الادارية، الجائزة الذهبية من مجموعة براندون هول للتميز في فئة التنمية والتعلم في التعليم التنفيذي عن أفضل استخدام لبرنامج التعليم المدمج.

وتأتي الجائزة بدعمٍ من معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية احتفاءً ببرنامج "رؤية ما بعد 2030 - الاندماج مع الواقع القادم". ويهدف البرنامج إلى تزويد كبار القادة في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي في المملكة بالفكر والقدرات الاستراتيجية اللازمة لتحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030 وما يليها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الأستاذ فلورين فاسفاري، العميد التنفيذي لقسم التعليم التنفيذي في منطقة الشرق الأوسط والمدير العام لمكتب كلية لندن لإدارة الأعمال في الرياض: "يسرّنا الحصول على الجائزة الذهبية تقديراً لجهودنا المشتركة مع أكاديمية تطوير القيادات الادارية. ويؤكد هذا البرنامج على دور الشراكات المميزة والابتكار في تصميم التعليم المدمج في تمكين كبار القادة من مواجهة التحديات الراهنة والاستعداد للاستفادة من الفرص المستقبلية".

ومن جانبها، قالت هيلين كيركينتزيس، العميد المساعد لقسم التعليم التنفيذي والمدير العام في مكتب الرياض: "يسعدنا تقديم الدعم اللازم لتنمية رأس المال البشري والقدرات القيادية التي تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق التقدم على مستوى القطاعات المختلفة. وتساهم شراكتنا مع أكاديمية تطوير القيادات الادارية لتصميم وتطبيق هذا البرنامج المدمج في تزويد القادة بالمهارات والأفكار الضرورية لإحداث أثر فعلي، مما يدعم تحقيق الطموحات الأكبر للمملكة انسجاماً مع رسالتنا المتمثلة في تطوير القيادات والمواهب على مستوى العالم".

وبدوره، قال الدكتور عبدالله حافظ، نائب المدير العام لتطوير القيادات والشراكات لدى معهد الإدارة العامة: "يصبّ نيلنا لهذه الجائزة في صميم استراتيجية التحول لدى معهد الإدارة العامة، والتي تلعب فيها أكاديمية تطوير القيادات الادارية دوراً محورياً بصفتها مركزاً وطنياً لتنمية المهارات القيادية. ويجسد تعاوننا مع كلية لندن لإدارة الأعمال دور الشراكات الاستراتيجية العالمية في توفير برامج ابتكارية لتمكين القادة، وتعزيز القدرات المؤسسية، وضمان تحقيق أثر مستدام بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030".

ومن جهته، قال السيد عبد الرحمن الشهري، الرئيس التنفيذي المكلّف والمدير العام للتطوير والتقييم القيادي في أكاديمية تطوير القيادات الادارية: "تشكل هذه الجائزة مثالاً واضحاً على التميز الذي يحققه تعاوننا مع كلية لندن لإدارة الأعمال، ودليلاً راسخاً على التزامنا بتقديم حلول مؤثرة لتطوير القيادات. ويعكس برنامج رؤية ما بعد 2030 تركيزنا على تزويد القادة الحكوميين بالمهارات والأفكار والمرونة اللازمة، بهدف التعامل مع تعقيدات العمل وتحقيق الأولويات الوطنية والمساهمة في النجاح المستدام لرؤية السعودية 2030 وما بعدها".

وتسلط الجائزة الذهبية الضوء على التزام كلية لندن لإدارة الأعمال بتوفير تجارب تعليمية رائدة ومؤثرة، تجمع الدقة الأكاديمية والرؤية العالمية والتطبيق العملي.

وتتطلع كلية لندن لإدارة الأعمال إلى تعزيز حضورها في المنطقة من خلال افتتاح مكتبٍ جديدٍ لها في الرياض، والذي يمثل مركزها للتعليم التنفيذي في السعودية. ويهدف المكتب إلى توسيع نطاق الوصول إلى فرص التعلم عالمية المستوى، وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، ودعم رؤية المملكة للقيادة والابتكار.

لمحة حول كلية لندن للأعمال:

تتمثل رؤية كلية لندن لإدارة الأعمال في إحداث تغيير جذري نحو الأفضل في كيفية مزاولة الأعمال حول العالم، وفي تأثير الأعمال على العالم، وتحظى بتقدير واسع النطاق بصفتها مركزاً للأبحاث المتميّزة. وإلى جانب برامجها رفيعة المستوى للشهادات العليا، تقدم الكلية أيضاً برامج تعليمية تنفيذية حائزة على جوائز للمسؤولين التنفيذيين في مختلف أنحاء العالم. وتضم الكلية حرمين جامعيين في لندن ودبي، وتتمتع بحضور في ثلاث مدن عالمية، وهي نيويورك وهونج كونج وشانغهاي. وتلتزم الكلية بتزويد طلابها بالأدوات اللازمة لمعالجة التحديات التي تواجههم في عالم الأعمال التجارية، كما تتيح لهم فُرص التواصل مع العديد من المفكرين الرائدين في العالم. وتخرج من الكلية أكثر من 53 ألف طالب يعملون فيما يزيد على 157 دولة، ويشكلون مجتمعاً غنياً بالمعرفة والخبرات التجارية وشبكة علاقات عالمية رفيعة المستوى. وتضم هيئة التدريس في كلية لندن لإدارة الأعمال 259 عضواً يمثلون أكثر من 30 دولة مختلفة، ويغطون سبعة مجالات رئيسية هي المحاسبة، والاقتصاد، والتمويل، وعلوم الإدارة والتشغيل، والتسويق، والسلوك التنظيمي، والاستراتيجية وريادة الأعمال.

