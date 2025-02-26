الدوحة- عقدت جامعة حمد بن خليفة أول اجتماع للمجلس الاستشاري الصناعي والحكومي، وذلك في إطار التزامها بتطوير القدرات البشرية من خلال إثراء الخبرات الأكاديمية والبحوث المبتكرة.

وتشرف كلية العلوم والهندسة على إدارة وتنظيم المجلس الاستشاري الصناعي والحكومي، ويضم المجلس 10 من قادة المجتمع وقطاع الأعمال في دولة قطر، إضافة إلى نخبة من الأكاديميين المرموقين، حيث يقدم المجلس الاستشارات، ويعزز العلاقات، فضلًا عن توفير التمويل لتعزيز رسالة الكلية وتحقيق أهدافها وغاياتها من خلال ترسيخ الروابط وتوفير الموارد الخارجية، ويشمل ذلك تسهيل الفرص البحثية، وتقديم الخبرات العملية، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة خارج القاعات الدراسية لتنمية المهارات القيادية والإبداعية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة.

وعُقد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري الصناعي والحكومي في شهر فبراير 2025، بمبنى هندسيات في المدينة التعليمية، حيث ألقى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة السابق في دولة قطر، ورئيس مجلس الإدارة السابق في "قطر للبترول" كلمة افتتاحية في مستهل الاجتماع، ثم تعرّف أعضاء المجلس على أقسام كلية العلوم والهندسة، والبرامج الأكاديمية التي تقدمها الكلية، بالإضافة إلى أولوياتها البحثية الحالية؛ كما تطرقت المناقشات للمجالات التي يمكن أن يساهم فيها أعضاء هيئة التدريس والطلاب في جامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع قطاع الصناعة لدعم المبادرات الحالية.

وتعليقًا على الاجتماع، قال الدكتور حسن سعيد بزي، العميد المشارك للشؤون الخارجية، ورئيس قسم العلوم في كلية العلوم والهندسة: "يعد تأسيس المجلس الاستشاري للقطاع الصناعي والحكومي إنجازًا لافتًا لجهود كلية العلوم والهندسة وأسرة جامعة حمد بن خليفة؛ ففضلاً عن إرساء أسس التعاون الوثيق بين الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، وأفراد مجتمع الأعمال في دولة قطر، فإن المجلس يُمهد الطريق لمزيد من الجهود المشتركة لدفع عجلة التنمية الوطنية في دولة قطر، ونتطلع إلى تطبيق الأفكار التي تمخض عنها اجتماع المجلس خلال السنوات القادمة".

جدير بالذكر أنه سيتم عقد اجتماعات المجلس الاستشاري مرتين في العام الدراسي للجامعة، مرة في فصل الربيع والأخرى في فصل الخريف.

نبذة عن جامعة حمد بن خليفة:

ابتكار يصنع الغد

جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، هي جامعة رائدة تركز على الابتكار وتلتزم بتطوير التعليم والبحوث لمعالجة التحديات الكبرى التي تواجه دولة قطر والعالم الخارجي. وتعمل الجامعة على تطوير برامج أكاديمية متعددة التخصصات وتعزيز الكفاءات البحثية الوطنية التي تقود التعاون مع المؤسسات العالمية الرائدة. وتكرس الجامعة جهودها لتأهيل قادة المستقبل بعقلية ريادة الأعمال وتطوير الحلول المبتكرة التي تُحدث تأثيرًا إيجابيًا على مستوى العالم.

للمزيد من المعلومات عن جامعة حمد بن خليفة، يرجى زيارة: https://www.hbku.edu.qa/ar

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نبذة عن كلية العلوم والهندسة:

كلية العلوم والهندسة هي إحدى أقدم كليات جامعة حمد بن خليفة، وهي حاضنة للابتكار والتفوق الأكاديمي، إذ تخرّج أكبر عدد من الطلاب وتقدم برامج متميزة من التخصصات والدرجات العلمية في الجامعة، كما تضم الكلية قسم الإدارة الهندسية وعلوم القرار، وقسم التنمية المستدامة، وقسم تكنولوجيا المعلومات والحوسبة، والتي تشكل معًا بيئة تعليمية وبحثية فريدة ومتعددة التخصصات.

للمزيد من المعلومات عن كلية العلوم والهندسة، يرجى زيارة: https://www.hbku.edu.qa/ar/cse

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