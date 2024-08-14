الإمارات العربية المتحدة، دبي: اختتمت كلية الطب بجامعة سانت جورج في غرينادا، بالتعاون مع مدارس سابيس، برنامج المخيم الصيفي والذي أقيم مؤخراً في المملكة المتحدة في 29 يوليو 2024.

واستقبل المخيم 30 طالباً من الصف التاسع إلى الثاني عشر من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن ضمنها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. ووفر الحدث منصة مميزة للطلاب للتواصل مع المتخصصين الطبيين من جامعة سانت جورج، ومعرفة المزيد من التفاصيل والمعلومات القيّمة حول كيفية بدء مسيرتهم المهنية في مجال الطب.

وبدأ البرنامج بترحيب حار للطلاب المشاركين، ومن ثم تعريفهم بجامعة سانت جورج، وإقامة مجموعة من الأنشطة لتحفيز التواصل بين الحاضرين وتعزيز الأجواء المريحة خلال الحدث. وأدار الدكتور جيمس كوي، مساعد العميد للعلوم الأساسية في كلية الطب بجامعة سانت جورج (المملكة المتحدة)، مجموعة من ورش العمل الناجحة حول قياس ضغط الدم وتقنيات الموجات فوق الصوتية، والتي وفرت للطلاب تجارب عملية قيّمة. وكانت مسابقة "كاهوت" التفاعلية من أبرز الأحداث ضمن البرنامج، حيث شارك الطلاب بنشاط وتنافسوا على مجموعة من الجوائز القيّمة، كما تم تكريم جميع الطلاب بشهادات وحقائب هدايا تقديراً لمشاركتهم في الحدث.

ومع ختام المخيم الصيفي، عبّر المشاركون عن إعجابهم بهذه التجربة التي كانت مفيدة للغاية لمساعدتهم على تحديد خيارات مساراتهم المهنية المستقبلية، بالإضافة إلى تقديمه تجارب تعليمية قيّمة، إذ كان بمثابة مقدمة لهم لمجال الطب. كما أشار الكثير من الطلاب المشاركين إلى أن الحدث كان ممتعاً وغنياً بالمعلومات المفيدة، مشيدين بتأثيره الإيجابي على التعرف على مهنة الطب.

وفي هذا الخصوص، قال الدكتور جيمس كوي في كلمته حول أهمية البرنامج: "نحن نؤمن في جامعة سانت جورج، بأن التعرف في مرحلة عمرية مبكرة على المجال الطبي يعد أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للطلاب الذين يطمحون بالتخصص في الرعاية الصحية في المستقبل. يهدف المخيم الصيفي، الذي أقيم بالتعاون مع مدارس سابيس، إلى تزويد الطلاب بخبرات مباشرة وفهم أوضح لما يتطلبه الأمر لمتابعة مسيرتهم في مجال الطب. وقد أعرب الطلاب عن حرصهم على المشاركة في الأحداث المستقبلية لتعزيز خبراتهم ومهاراتهم الطبية بشكل أكبر".

نبذة عن كلية الطب بجامعة سانت جورج:

تعد جامعة سانت جورج التي تأسست عام 1976 مركزاً للتميز الأكاديمي العالمي، وتستقطب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من 150 دولة، مما يجعلها مؤسسة عالية المستوى من منظور عالمي فريد. وتحظى كلية الطب بجامعة سانت جورج باعتماد مجلس إدارة غرينادا للطب العام وطب الأسنان المُعترف به من قبل الاتحاد العالمي للتعليم الطبي.

توفر كلية الطب بجامعة سانت جورج برنامج دراسة الطب لمدة أربع سنوات، كما توفر للطلاب أيضاً إمكانية الالتحاق ببرنامج دراسة الطب من أي نظام تعليمي في العالم عبر مسارات دراسة الطب لمدة خمس أو ست أو سبع سنوات. وتمتلك جامعة سانت جورج شبكة تضم أكتر من 75 مستشفى ومركزاً صحياً تابع لها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتقدم فرصة فريدة للطلاب لبدء حياتهم المهنية الطبية في غرينادا أو المملكة المتحدة.

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