الزيارة هدفت لتعزيز تشارك المعرفة والتعاون لدعم الابتكار في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة

الرياض: استقبلت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال ( MBSC) وفداً من الأكاديميين والمتخصصين في الرعاية الصحية في كلية لندن الجامعية (UCL)، والذي قام بزيارة للمملكة شملت العاصمة الرياض. والحرم الجامعي لكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك في إطار الاهتمام المتزايد بفرص الابتكار في قطاع الرعاية الصحية المحلي.

الدكتورة لاريسا ڤون البرت الحطيبات، ××× بكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، استقبلت د. جولي ديڤيز المسؤولة في كلية لندن الجامعية، والوفد المرافق لها، ورحب بهم إلى جانبها جمعٌ من طلاب وخريجو كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال من كافة المجالات الرئيسية التي تندرج ضمن تخصصات الرعاية الصحية، حيث ناقش الجميع سبل التعاون المشترك، خاصة في مجال البحث والاستشارات.

وبهذه المناسبة، أوضحت د. الحطيبات: "يسعدنا في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال أن نرحب بممثلي كلية لندن الجامعية في المملكة العربية السعودية، ونتطلع قدماً إلى الارتقاء بعلاقاتنا الأكاديمية والاجتماعية بشكلٍ مستدام، مشيرة إلى أن "زيارة د. ديڤيز وممثلي كلية لندن الجامعية إلى المملكة جاءت في الوقت المناسب، حيث يشهد قطاع الرعاية الصحية السعودي نمواً مستمراً، مدعوماً بالعقول الوطنية الشابة والطموحة. كذلك، تجسد هذه الزيارة عزم الطرفين على الاطلاع على التجارب لدى الطرف الآخر، وتبادل المعرفة والأفكار، والرؤى حول أفضل الممارسات التي يمكن من خلالها المساهمة في نهضة البشرية. وأضافت: "في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، نحرص على تزويد طلابنا وطالباتنا بمهارات الحياة الأساسية من خلال برامجنا الأكاديمية المتميزة، ونحن نعتز بالعمل عن قرب مع العديد من المؤسسات الرائدة، حيث نسعى لتلبية الاحتياجات المتغيرة باستمرار في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية".

وتعد كلية لندن الجامعية التي تأسست عام 1826 م ثاني أكبر جامعة في المملكة المتحدة من حيث إجمالي عدد المسجلين فيها، وأكبرها من حيث عدد الطلاب المسجلين في الدراسات العليا. وتتوزع برامج التعليم والبحث بالكلية على 11 قسماً؛ بما في ذلك كلية العلوم الطبية، التي بلغ إجمالي عدد المسجلين فيها 43,800 في عام 2022. وتصنف كلية لندن الجامعية في المرتبة الثامنة حالياً حسب تصنيف QSالعالمي لعام 2023، وفي المرتبة الثانية في المملكة المتحدة من حيث قوة الأبحاث وتميزها لعام 2021.

من جهتها، علقت الدكتورة جولي ديڤيز، نائب مدير المساواة والتنوع والشمول (EDI)، ومدير برامج ماجستير إدارة الأعمال وماجستير إدارة الأعمال التنفيذية في كلية لندن الجامعية، على الزيارة قائلة: "لقد تشرفنا بزيارة كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، في ظل التطور الملموس الذي تشهده المملكة العربية السعودية اليوم"، والتي أتاحت لنا استطلاع سبل التعاون في مجالات الأبحاث والإفادة من الازدهار الذي يعيشه قطاع الرعاية الصحية في المملكة. وأضافت "تأتي هذه الزيارة حرصاً منا على التواصل مع المؤسسات الأكاديمية الأخرى في العالم ذات الفكر المتقدم، حيث نتطلع لنقل تجربتنا التي نعتقد أنها متميزة باعتبار كلية لندن الجامعية مجتمعاً عالمياً متنوعاً يضم نخبة من الأكاديميين الدوليين الذين يعطون الأولوية للتفكير الإبداعي، ويتطلع على الدوام لتطوير الحلول القيّمة".

وأضافت د. ديڤيز قائلة "نتطلع للحفاظ على العلاقات المعرفية المتبادلة مع كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، حيث نسعى للارتقاء وتمكين جيل القادة في مجال الرعاية الصحية".

وتأسست كلية الأمير محمد بن سلمان للأعمال وريادة الأعمال عام 2015، وهي مؤسسة أكاديمية وبحثية متخصصة في الدراسات العليا في ريادة الأعمال والقيادة والأعمال. توفر تعليماً دولياً عالي الجودة بما يتماشى مع احتياجات الأسواق الإقليمية، بما في ذلك صناعة الرعاية الصحية. وتسعى الكلية لمساعدة طلابها على تطوير فهم أفضل للتكامل بين قطاعات الأعمال المختلفة، وتحفيزهم على التفعيل المباشر للمعرفة والمهارات على أرض الواقع، وهي تكرس جهودها من أجل تحسين قدرات المملكة بشكلٍ عام.

هذا، وتواصل المملكة بدعم من رؤية 2030 وبرنامج تطوير القطاع الصحي، مساعيها الطموحة للنهوض بقطاع الرعاية الصحية المحلي وتعزيزه بحلول نهاية العقد الحالي. وفي نفس الوقت، تجته ي تعمل كلية الأمير محمد بن سلمان للأعمال وريادة الأعمال من أجل مواءمة مناهجها ومقرراتها الأكاديمية باستمرار مع احتياجات ومستهدفات رؤية 2030، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلابها وطالباتها.

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