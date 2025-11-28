أبوظبي: تُشارك "كراكال"، الشركة الرائدة إقليمياً في تصميم وإنتاج الأسلحة النارية عالية الأداء والتابعة لمجموعة "ايدج"، لأول مرة في النسخة الأولى من معرض العين الدولي للصيد والفروسية.

وتشارك كراكال كراعٍ للأسلحة في النسخة الافتتاحية من المعرض، حيث تعرض أحدث منتجاتها من المسدسات والبنادق التجارية إماراتية التصميم والصنع، بالإضافة إلى الذخائر الخفيفة من شركة "كراكال للذخائر الخفيفة" التابعة لها. كما ستعرض بنادق صيد فاخرة من طراز"ميركل"، الشركة الألمانية التابعة لشركة كراكال والتي تتمتع بخبرة تزيد عن 100 عام في إنتاج بنادق صيد فاخرة ومتوازنة تماماً.

وقال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كراكال: "تُؤكد المشاركة الأولى لكراكال في معرض العين الدولي للصيد والفروسية على التزامنا المتواصل بدعم نمو رياضتي الرماية والصيد عل مستوى المجتمع في دولة الإمارات. ومن خلال عرض أحدث التقنيات في الأسلحة النارية الرياضية التجارية وبنادق الصيد والذخيرة، نهدف إلى تعزيز العلاقات القائمة وبناء شراكات جديدة في منطقة العين".

وتشمل بنادق الصيد المعروضة من "ميركل" طرازات " هيليكس سبيدستر"، و"هيليكس بلاك"، و"أنشوتز". كما سيتم عرض إصدارات مختلفة من "تشايه Z20" من "أسلحة ليوا"، بالإضافة إلى "تشايه Z22" (ساكتون)، ومسدسات من طراز2011 وEF من اراكال بمجموعة متنوعة من الإعدادات.

ويُمكن للحاضرين في معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2025 زيارة شركتي كراكال و"كراكال للذخائر " في القاعة 5، الجناح 5D20، حتى يوم 30 نوفمبر في مركز أدنيك العين.

نبذة عن كراكال

"كراكال"، شركة رائدة إقليمياً ودولياً في صناعة الأسلحة الخفيفة فائقة الأداء، تأسست في عام 2007، وتقوم بتصميم وهندسة وابتكار وتصنيع الأسلحة الميدانية الخفيفة التي أثبتت جدواها الميدانية في مهام إنفاذ القانون وحفظ الأمن وعمليات القوات العسكرية.

وتفخر الشركة بخبرتها الإنتاجية على مدى 15 عاما. وتشتمل مجموعة منتجاتها على المسدسات، والبنادق الرشاشة، والبنادق الهجومية، وبنادق الصيد والقنص من مختلف العيارات. تنعكس خبرة "كراكال" في تحقيق مستويات الجودة والأداء والموثوقية التي تتميز بها مجموعة أسلحتها المتنامية، والتي تطوّرها الشركة لتلبية متطلبات البيئة المتغيرة والمعقدة للحروب، إلى جانب المتطلبات المتنوعة لأداء مهام عملائها في الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

تتبع "كراكال" لقطاع الصواريخ والأسلحة في "ايدج"، إحدى المجموعات الرائدة في العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع.

المزيد من المعلومات متوفر على الموقع الإلكتروني caracal.ae/ar

نبذة عن لهب للذخائر الخفيفة

تقوم لهب للذخائر الخفيفة بتصميم وتطوير وتصنيع واختبار مجموعة من ذخائر الأسلحة الصغيرة الحديثة لخدمة شبكات الإمداد الدفاعية والأمنية. كما تقدم الشركة خدماتها لقطاع الرماية التنافسية والصيد والحماية الشخصية حول العالم. وعبر اعتماد أعلى معايير السلامة والمعايير البيئية، تعد قدرة لهب للذخائر الخفيفة في مجال التصنيع والتجميع ضمن أكثر القدرات تنوعاً وكفاءة في العالم، وتتحلى بمرونة تمكّنها من الاستجابة لمجموعة واسعة من طلبات التصميم المخصص.

تتبع لهب للذخائر الخفيفة جزءاً لقطاع الصواريخ والأسلحة في مجموعة ايدج، إحدى المجموعات الرائدة في العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع.

للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة: https://lahablightammunition.ae/ar

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج: edgegroup.com

