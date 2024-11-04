أبوظبي: تعرض "كراكال"، الشركة الرائدة إقليمياً في تصميم وإنتاج الأسلحة النارية عالية الأداء والتابعة لمجموعة "ايدج"، أحدث منتجاتها من الأسلحة التجارية وبنادق الصيد في معرض الشرق الأوسط للصيد، الذي سيقام في سكاي دايف دبي، من 7 إلى 10 نوفمبر.

وخلال الحدث السنوي، تعرض "كراكال" مجموعتها الكاملة من الأسلحة النارية التجارية، بالإضافة إلى الذخيرة ذات العيار الصغير من شركة "لهب" للذخائر الخفيفة التابعة لمجموعة "ايدج، وهي الشركة الوحيدة المنتجة للذخيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تعرض "كراكال" مجموعة مميزة من بنادق الصيد الفاخرة من "شركة أسلحة ليوا الإماراتية " و"شركة ميركل الألمانية"، التابعة لشركة "كراكال" وتختص بصناعة بنادق الصيد الفاخرة.

من جهته، قال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كراكال: "يُعتبر معرض الشرق الأوسط للصيد منصة مثالية لتعزيز علاقاتنا المشتركة بمجتمعات الرماية والصيد في المنطقة. وسنعرض خلال الحدث أحدث تقنيات الأسلحة النارية المتاحة للرماة. وإلى جانب أسلحتنا النارية المصنوعة في دولة الإمارات والمتميّزة في الأسواق العالمية، سنعرض أيضًا مجموعة فريدة من بنادق الصيد التي تم تطويرها لتوفير مستوى رائد للدقّة في الصناعة. وبينما نُقدّم أسلحة نارية عالية التنافسية، فإننا نتطلّع بدورنا إلى لعب دور متزايد الأهمية في تنمية مجتمعات الصيد والرماية على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة".

وضمن فئة" 9 ملم"، ستعرض "كراكال" مسدسات من طراز " CARACAL EF" و" CARACAL F GEN II" القتالية، ومسدس " CARACAL 2011" الرياضي حيث سيتم طرح مجموعة مختارة من التكوينات والألوان، إلى جانب الرشاش الخفيف عيار9 ملم المعروف " CMP9". كما سيتم أيضاً عرض مسدس "ليوا"، المزدان بقصيدة عربية منقوشة بالذهب على بدن المسدس، يتخلّله معالم ثقافية مطليّة بالذهب الأصفر والبلاتين على المقبض. ومن بين البنادق عالية الأداء المعروضة: البندقية الهجومية" CAR 816" ذات الأطوال المتعددة للسبطانة وبندقية القنص " CSR 308" عيار "308. Winchester".

كما ستضمّ بنادق الصيد المعروضة من "ميركل" بندقية " Helix Speedster " و" Helix Black "، بالإضافة إلى " K5" ذات الطلقة الواحدة و " Jaeger10" عيار (.223 Rem.) وبنادق الصيد " Anschütz ". كما ستعرض "أسلحة ليوا" بندقية " Chayeh Z20" ، بالإضافة إلى بنادق الصيد من طراز "Saktoon”.

يُمكن لزوّار معرض الشرق الأوسط للصيد، زيارة شركة "كراكال" و شركة "لهب" للذخائر الخفيفة في جناح F1016 .

نبذة عن كراكال

كراكال، شركة رائدة إقليمياً ودولياً في صناعة الأسلحة الصغيرة فائقة الأداء، تأسست في عام 2007، وتقوم بتصميم وهندسة وابتكار وتصنيع الأسلحة الميدانية الصغيرة التي أثبتت جدواها الميدانية في مهام إنفاذ القانون وحفظ الأمن وعمليات القوات العسكرية. وتفخر الشركة بخبرتها الإنتاجية على مدى 15 عاماً، وتشتمل مجموعة منتجاتها على المسدسات، والمدافع الرشاشة، والبنادق الهجومية، وبنادق الصيد والقنص من مختلف العيارات. تنعكس خبرة كراكال في الجودة والأداء والموثوقية التي تتميز بها مجموعة أسلحتها المتنامية، والتي تطوّرها الشركة لتلبية متطلبات البيئة المتغيرة والمعقدة للحروب، إلى جانب المتطلبات المتنوعة لأداء مهام عملائها في الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

تتبع كراكال لقطاع الصواريخ والأسلحة في (ايدج)، إحدى المجموعات الرائدة في العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع.

المزيد من المعلومات متوفر على الموقع الإلكتروني caracal.ae/ar

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

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