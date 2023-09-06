الرياض، المملكة العربية السعودية، 6 سبتمبر 2023: أعلنت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي اليوم عن مشاركتها كراعي بلاتيني في معرض سيتي سكيب العالمي الذي سيقام لأول مرة في الرياض في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات "ملهم"، خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر، برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبتنظيم من شركة تحالف تحت عنوان "لبناء مسكن المستقبل"

يقع مركز الملك عبدالله المالي "كافد" في قلب العاصمة الرياض، ويضم كافد 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية العصرية والمبتكرة، والمرافق العالمية المختصّة والمساكن الفاخرة ذات المستوى العالمي، المصممة خصيصًا للارتقاء بنمط حياة أفراد المجتمعات الحضرية سواء على مستوى المعيشة أو العمل أو الترفيه. يمثل المركز بتواجده على بعد 22 كيلومترًا من المطار قوة دفع رئيسية في سبيل تحقيق طموحات مدينة الرياض الاقتصادية، بالإضافة إلى أنه أكبر مركز مالي عالمي متعدد الاستخدامات حاصل على شهادة (LEED) البلاتينية المعتمدة من نظام تصنيف الريادة في التصميم الطاقي والبيئي. يمتلك المركز ويديره شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي.

وتماشيّا مع التزامه بتعزيز خطط ومشاريع النمو والتطوير الحضري في المملكة، ستسلط شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي من خلال جناحها في المعرض الذي يستمر لأربعة أيام الضوء على أصول المركز رفيعة المستوى، والتي تشمل المكاتب التجارية، ومساحات التجزئة، والوحدات السكنية العصرية، والتجارب الترفيهية، إضافة إلى الحلول المتقدمة للمدن الذكية. مما يؤكد على مكانة المركز كوجهة رائدة للأعمال وأساليب الحياة في المنطقة، والذي يعدّ تجسيداً حياً لأهداف وروح رؤية 2030 التي تتضمن تعزيز القدرة المعيشية والتنافسية لمدن المملكة.

وتأكيدًا على مكانة المركز كوجهة رائدة للأعمال وأساليب الحياة في المنطقة، قال جاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير وإدارة مركز الملك عبد الله المالي: "يلتزم كافد بدوره كمحرك رئيسي لطموحات الرياض الاقتصادية ومستهدفات رؤية 2030. وانطلاقًا من دورنا كمشغّل ومطوّر لمنطقة الأعمال الرئيسية في البلاد، استثمرنا كافة إمكاناتنا وجهودنا لتطوير نظام بيئي متكامل يضمن الدعم الفاعل لقطاع الأعمال، وتوفير خدمات المدينة الذكية المبتكرة، وبنية تحتية مرنة مع حلول تراعي الظروف المناخية، بالإضافة إلى تخطيط وتطوير أعمال التوسّع في المناطق الأخرى للمركز. يسلّط جناحنا في معرض سيتي سكيب العالمي الضوء على كافة هذه المحاور، ونحن فخورون بدعم رحلة التحول والنمو في المملكة".

وقال ألكسندر هيوف، مدير معرض سيتي سكيب العالمي: "تشكّل المملكة العربية السعودية حاليًا السوق العقاري الأكثر إثارة وطموحًا في العالم، حيث تشهد المملكة حجم مشاريع تطويرية غير مسبوق. ونحن متحمسون لتقديم هذه المنصة التي تجمع المشاريع الكبرى والرائدة تحت سقف واحد لأول مرة، لتبادل المعرفة والخبرات والفرص الاستثمارية العقارية أمام زوار المعرض. يعدّ مركز الملك عبد الله المالي أحد أبرز المشاريع التطويرية الرائدة ومثالًا رئيسيًا للتنمية الحضرية المبتكرة، وهو ما يتماشى تمامًا مع محاور وأهداف معرضنا. نحن واثقون من أن جناح كافد في المعرض سوف يلقى اهتمامًا وحضورًا فاعلًا، من خلال تقديمه للمحة فريدة واستثنائية عن مستقبل الحياة الحضرية والأعمال والاستدامة".

يتبنى كافد مفهوم "مدينة 10 دقائق"، وذلك بهدف خلق بيئة حضرية يمكن من خلالها الوصول لجميع الخدمات الأساسية، سيراً على الأقدام، في 10 دقائق من البيت والعمل. وبدعم من توافر دراجات السكوتر الكهربائية، وخدمات سيارات النقل الخاصة، ودمج المعلومات الخاصة بالبنى التحتية والمركبات والمستخدمين، فإن حلول الملاحة في المركز آمنة وذكية ومستدامة. كما تشمل البنى التحتية اللوجستية منظومة تنقّل تضم أكثر من 40 جسرًا متصلًا يربط المباني في كافد بعضها ببعض، مما يوفر للزوار والمقيمين تجربة تنقل سهلة ومريحة، والتي سيتم إثراءها بشكل أكبر مع إطلاق خدمة القطار الكهربائي المعلق في السنوات القادمة، والذي سيربط كافة مناطق المركز بأكملها معًا.

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حول مركز الملك عبدالله المالي

يقع مركز الملك عبد الله المالي "كافد" في مدينة الرياض، ويُعتبر وجهة أعمال وأسلوب حياة بطابع فريد ومميز مع بنية تحتية حديثة ورقمية. تعود ملكية "كافد" وإدارته إلى شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي التي تأسست في عام 2018 وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية.

يضم "كافد" 95 برجًا صممتها 25 شركة معمارية عالمية رائدة، والتي أعادت تشكيل أفق مدينة الرياض. ويُعد المركز وجهة متعددة الاستخدامات نابضة بالحياة تقدم مجموعة من الخيارات عبر مساحتها البالغة 1.6 مليون م² وهو أكبر مشروع تطوير عقاري يحصل على شهادة LEED البلاتينية التي تعتبر أعلى اعتماد من مجلس المباني الخضراء الأمريكية.

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