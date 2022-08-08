في ظل أجواء تنافسية مميزة

عمّان، الأردن : اختممت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الأردن، البطولــة الأولى مــن نوعهــا لكرة القدم، والتي حملت اسم "بطولة كارفور لكرة القدم"، والتي أقيمت علــى ملعــب Jo Traxالمتواجــد بجانــب كارفــور فــرع الســيتي مــول. وهدفت كارفور من خلال تنظيم هذه البطولة إلى تعزيز نمط الحياة الصحي بين الزملاء في كارفور وشركائها المحليين، وتعزيز المواهب الشبابية الرياضية من خلال أجواء تنافسية مميزة تكللها روح الفريق والتواصــل الحثيث بعيداً عن إطار العمل.

وافتتح هذه البطولة نجيب حداد، المدير الإقليمي لكارفور الأردن لدى "ماجد الفطيم للتجزئة، وذلك في العاشر من حزيران، موجهاً خطاباً حماسياً، أشار خلاله إلى دور كارفور كجزء أساسي من المجتمع لتحقيق مبادرات غير تقليدية وتشجيع التواصل مع شركائها المحليين. كما أكد على مواصلة هذه الفعاليات بشكلٍ دوري، شاكراً شركاء كارفور المحليين على مشاركتهم. وقد استهلّت البطولة بمباراة افتتاحية بين " كارشور" و"البشناق".

واستمرت البطولة حتى الأول من تموز، واختتمت بمباراة نهائية جمعت بين "كارفور" و"شركة الزيتونة للشوكلاتة والسكاكر". وقد شارك في البطولة 20 فريقاً بما فيها فريق كارفور، وسط حماس وتشجيع من الحضور المميز من المدعوين من أفراد عائلات أعضاء الفرق المشاركة. وتنافست في هذه البطولة أربع مجموعـات تضـم كل مجموعة خمسة فـرق، وتأهل فريقـين عـن كل مجموعــة للأدوار النهائيــة.

وقد هدفت كارفور من خلال "بطولة كارفور لكرة القدم"، إلى تحقيق علاقات ودية وتوفيربيئة تشاركية من التواصل التنافسي الإيجابي بين شركائها المحليين من الشركات المختلفة. وقد شارك في هذه البطولة كلٍ من: شركة الفن المتميز، مجموعة زهران، شركة البشناق التجارية، شركة اكستنسيا، بنك بلينك، شركة تخصيص القابضة –الأردن، شركة نستلة الأردن التجارية، شركة الخير للإستثمارات العقارية، مطابع بانوراما، شركة المدى الشامل للتوزيع، شركة أبوعودة إخوان، شركة الهدف الدولية للإستيراد والصناعة، مجموعة أبوطويلة، شركة البتراء للتجارة والإستثمار، شركة الزيتونة لصناعة الشوكولاتة والسكاكر، شركة مدفوعاتكم، مجموعة الإتصالات الأردنية أورانج، مؤسسة عابدين الصناعية ومجموعة رؤيا الإعلامية.

واختتمت بطولة كارفور لكرة القدم بفوز "شركة الزيتونة للشوكلاتة والسكاكر" بأربع أهداف لصالحها، حيث تم تتويج الفريقين وتسليم الجوائز للاعبين. وتأمل كارفور أن تتكرر هذه المبادرة في السنوات المقبلة وأن تجمع عدد أكبر من الشركاء.

#بياناتشركات

- انتهى -

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

أسيل قطيش

+962 77 0460906 ASQteish@mafcarrefour.com

نبذة عن كارفور:

أطلقت شركة "ماجد الفطيم"، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، "كارفور" في المنطقة في عام 1995، حيث تملك الشركة الامتياز الحصري لإدارة وتشغيل العلامة التجارية في أكثر من 30 سوقاً عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

تقدم كارفور خدمات ومنتجات متميزة وعبر قنوات متعددة، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المتنامية لقاعدة عملائها المتنوعة والمجتمعات التي تخدمها. كما توفر كارفور إمكانية الوصول إلى مجموعة لا مثيل لها من خيارات المنتجات العالية القيمة وذات التنافسية العالية لـنحو 750 ألف عميل يومياً. وتلتزم كارفور بدعم الاقتصادات المحلية والمنتجين والموردين في المجتمعات التي تخدمها، وتحرص على التعاون مع المصادر المحلية في سلسلة التوريد، حيث تقوم بتوريد أكثر من 80% من منتجاتها من المنطقة.

فيسبوك https://www.facebook.com/CarrefourJordanOfficialPage

انستغرام https://instagram.com/carrefourjo?igshid=YmMyMTA2M2Y=

تويترhttps://twitter.com/carrefourjo?s=21&t=mJikZtCMzLHkcRE2a2i5yQ

عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" بالعديد من الإنجازات، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيير مفهوم التسوّق والترفيه لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وقد بدأت ملامح تلك الرؤية تتجسّد عبر العديد من مراكز التسوّق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أولاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 17 سوقاً حول العالم ويعمل بها أكثر من 43 ألف موظف. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

تمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم 28 مركز تسوّق و13 فندقاً وأربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء. وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، "مول الإمارات"، و"مول مصر"، ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمس مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما أنّ

للشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم "كارفور" في أكثر من 30 سوقاً على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 400 متجراً، بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني.

كما تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة مراكز ترفيه عائلي عالمية المستوى من بينها "ماجيك بلانيت" و"سكي دبي" و"آي فلاي دبي" و"دريم سكيب"و"سكي مصر"، وغيرها. وتعد "ماجد الفطيم" هي الشركة الأم لشركة متخصصة في الأزياء والتجزئة والمفروشات المنزلية والديكورات الداخلية وتدير عدداً من أبرز الأسماء والعلامات التجارية في عالم الأزياء والمنزل مثل "أبيركرومبي آند فتش" و"هوليستر" و"أُول سينتس" و"لولوليمون أثليتيكا" و"كريت آند باريل" و"ليغو" و"ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. كما تشغّل "ماجد الفطيم" شركة إدارة المرافق "إنوڤا" من خلال مشروع مشترك مع شركة "ﭬيوليا"، العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البيئية.

https://maf.am/Majid_Al_Futtaim_AR

يرجى متابعتنا عبر:

https://www.facebook.com/MajidAlFuttaim https://www.instagram.com/majidalfuttaim https://www.tiktok.com/@majidalfuttaim https://www.youtube.com/user/majidalfuttaim https://twitter.com/majidalfuttaim https://www.linkedin.com/company/majid-al-futtaim https://majidalfuttaim.medium.com