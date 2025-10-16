أكثر من 5 آلاف من القادة والخبراء وروّاد الأعمال يجتمعون في قمة فوربس لقادة الاستدامة لمناقشة مستقبل الاقتصاد الأخضر

إجماع المشاركين على أهمية تسريع التحول الأخضر وتعزيز تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية لتحقيق الحياد المناخي 2050

منصة "ملتقى الشباب" تؤكد أن الجيل الجديد هو محور التحول نحو اقتصاد أخضر قائم على الابتكار والتكنولوجيا

ورش عمل تفاعلية دمجت بين الإبداع والوعي البيئي لتحويل الفن والموضة والرقمنة إلى أدوات للتغيير المستدام

أبوظبي: اختتمت فوربس الشرق الأوسط فعاليات النسخة الثالثة من قمة "قادة الاستدامة"، التي انعقدت على مدار يومين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، تحت شعار "استرشادًا بالإرث، التزامًا بالاستدامة"، وبرئاسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة.

انعقدت القمة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وبشراكة استراتيجية مع هيئة البيئة – أبوظبي، وجائزة زايد للاستدامة، وهيئة زايد لأصحاب الهمم، وبشراكة رئيسية مع مجموعة NMDC.

شهد اليوم الختامي حضورًا لافتًا لعدد من القادة والخبراء من مختلف القطاعات الحيوية، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الحكومية من بينهم: الشيخ الدكتور ماجد سلطان القاسمي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سوما ماتر"؛ وسعادة عبدالله الحميدان، المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم؛ وسعادة المهندسة أمل عبد الرحيم، الوكيلة المساعدة لقطاع الخدمات المساندة ورئيسة الذكاء الاصطناعي والابتكار في وزارة التغير المناخي والبيئة؛ وسعادة أحمد إسماعيل الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي؛ وسعادة عبدالله محمد البلوشي، المدير العام بالإنابة لمركز التخطيط الحضري والتراخيص في دائرة البلديات والنقل-أبوظبي؛ والمهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC؛ وخالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيئة؛ بجانب عدد من قادة الشركات العالمية والإقليمية في مجالات التكنولوجيا والطاقة المستدامة والتطوير الحضري.

قال الشيخ الدكتور ماجد سلطان القاسمي: "الإرث الحقيقي هو القيادة من خلال العمل. وتمثّل هذه القمة فرصة لتعزيز روح الالتزام ودفع عجلة العمل نحو مستقبل أكثر استدامة".

كما صرح سعادة عبدالله عبد العالي الحميدان، المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم: "تعكس مشاركتنا في قمة فوربس الشرق الأوسط التزام دولة الإمارات الراسخ بنهج الاستدامة الإنسانية، الذي يجمع بين الرعاية والمسؤولية والتمكين. فالإرث الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، يستمر اليوم برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، في بناء مجتمع يشارك فيه الجميع بقدراتهم دون استثناء".

مضيفًا: "إن نموذج هيئة زايد لأصحاب الهمم يجسّد هذا النهج من خلال مبادرات عملية تعزز الدمج والاستقلالية وجودة الحياة، وتحوّل قيم الاستدامة إلى واقع ملموس في حياة الأفراد، فكل مبادرة نطلقها هي بذرة أمل تُسهم في بناء مستقبل أكثر شمولية وتكاتفًا، حيث يُترجم مفهوم العطاء إلى عمل، والمسؤولية إلى أثر. ونحن في هيئة زايد لأصحاب الهمم برئاسة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الأمناء نؤمن أن القيادة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وتمتد لتشمل الكوكب والمجتمع، في منظومة واحدة قوامها الرحمة والابتكار والتمكين".

وقالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: "إن نجاح هذه القمة يعكس إيماننا العميق بأن الاستدامة ليست هدفًا بعيد المدى، بل نهجًا متكاملًا يقود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. لقد جمعنا على مدى يومين نخبة من القادة والمبتكرين والشباب، لتوحيد الرؤى نحو مستقبل قائم على التكنولوجيا الخضراء والشراكات الهادفة، بما يرسّخ مكانة أبوظبي مركزًا عالميًا للحوار والعمل المناخي". وأضافت العميان: "مع ختام فعاليات القمة، نؤكد التزام فوربس الشرق الأوسط بمواصلة دورها كمنصة فكرية تجمع صُنّاع القرار وروّاد التغيير، لإلهام الجيل القادم وبناء اقتصادٍ أكثر استدامة وشمولًا للإنسان والكوكب معًا".

فيما أضاف المهندس ياسر زغلول الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC: "تُشكّل الاستدامة والابتكار محوراً للمسار المستقبلي لمجموعة NMDC فمن خلال الهندسة المتقدمة، والابتكار الرقمي، والتعاون مع شركائنا، نواصل التقدم نحو تحقيق طموحات الحياد المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة – بما يسهم في الحد من الأثر البيئي وتعزيز المرونة على المدى الطويل. وتُعد هذه القمة منصة حيوية توحد جهود الحكومات والقطاع والصناعة والشباب حول هذا الهدف المشترك، مما يعزز من مسيرتنا الجماعية نحو مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة".

ناقشت جلسات اليوم الثاني مجموعة من المحاور الحيوية التي ركزت على دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مواجهة تحديات المناخ، واستعراض الحلول الرقمية التي تسهم في التنبؤ بالمخاطر البيئية وتعزيز المرونة في القطاعات الحيوية. كما تناولت أهمية المدن الذكية والتخطيط العمراني المستدام، وسبل دمج الحلول التقنية مع مفاهيم التصميم الحضري لخلق بيئات عمرانية تراعي الإنسان والبيئة في آنٍ واحد.

شهدت النقاشات مشاركة فاعلة من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، ومداخلات نوعية أكدت أن الاستدامة أصبحت ركيزة أساسية في السياسات التنموية لدولة الإمارات، ومحورًا رئيسيًا لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية.

كما سلطت جلسات اليوم الثاني من منصة "ملتقى الشباب" الضوء على دور الجيل الجديد في صياغة مستقبل أكثر استدامة، من خلال ابتكارات التكنولوجيا الخضراء التي تقدم حلولًا لمواجهة التحديات المناخية، وتنمية المهارات الخضراء استعدادًا لوظائف الغد في الاقتصاد المستدام.

تناولت الجلسات أيضًا دور الشباب في بناء جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التنمية الخضراء، إلى جانب تسليط الضوء على مبادرات الاقتصاد الدائري التي يقودها الشباب لإعادة تعريف مفاهيم إعادة الاستخدام والتدوير، وابتكار أنماط استهلاك أكثر وعيًا واستدامة.

وبجانب الجلسات النقاشية، شهد اليوم تنظيم عددٍ من ورش العمل التفاعلية والفنية التي أتاحَت للحضور خوض تجارب عملية متنوعة. من بينها، ورشة "التأثير الرقمي في خدمة المجتمع"، التي هدفت إلى استكشاف دور الفضاء الرقمي في تحقيق أثر مستدام، وتسليط الضوء على كيفية توظيف الأفراد لتأثيرهم عبر المنصات الرقمية لقيادة التغيير الإيجابي. كما تضمنت الفعاليات ورشة عملية حول المواد المستدامة، أتاحت للمشاركين فرصة خوض تجربة إبداعية ملموسة في صناعة منتجات تعكس مفاهيم الاستدامة.

اختتمت القمة أعمالها بإجماع المشاركين على أهمية تسريع التحول نحو اقتصاد مستدام قائم على التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية لضمان تحقيق نمو متوازن وشامل، كما أكدت المناقشات أن الاستدامة أصبحت ركيزة أساسية في السياسات التنموية لدولة الإمارات، ومحورًا رئيسيًا لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية ورؤية الدولة للحياد المناخي 2050.

وفي سياق متصل، أبرزت القمة مكانة أبوظبي كمركز إقليمي رائد للحوار حول العمل المناخي والاقتصاد الأخضر، إذ جمعت تحت مظلتها صناع القرار ورواد الفكر والابتكار لبحث حلول مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي وتحافظ على البيئة، وتؤسس لمستقبل أكثر ازدهارا واستدامة للمنطقة والعالم.

تتعاون فوربس الشرق الأوسط مع عدد من الشركاء المتميزين لإطلاق القمة، بما في ذلك وزارة التغير المناخي والبيئة، وبشراكة استراتيجية مع هيئة البيئة-أبوظبي، وهيئة زايد لأصحاب الهمم، وجائزة زايد للإستدامة، والشريك الرئيسي مجموعة NMDC، والشركاء الآخرين: إمستيل (EM STEEL)، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)، و(ADNEC) و(Ajman Bank)، وكونتكت المالية القابضة (Contact Financial Holding)، وبيت التمويل الكويتي، ومجموعة إي. إف. إس لخدمات إدارة المنشآت (EFS Facilities Services Group)، و(Growhub)، و(The Global Limo)، و(Innara)، و(BeAthletica)، و(Bateel)، و(Veganologie)، و(BAYA)، و(Holistified)، و(No More Bottles)، و(Spectrum)، و(Xphere Interactive Technologies)، و(Electra Solutions)

