دبي، يونيو 2025: أعلنت قمة تأثير الرياضة عن توقيع شراكة استراتيجية مع وكالة هوكو المتخصصة في التجارب الإبداعية، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وذلك في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز حضور القمة على الساحة الدولية، بعد النجاح الكبير الذي حققته نسخة عام 2024 في دبي.

وبموجب هذه الشراكة، ستقود وكالة هوكو جهود التوسع الجغرافي لقمة تأثير الرياضة لتشمل أسواقاً دولية رئيسية خلال العام المقبل، من بينها أبوظبي، الصين، البحرين وسنغافورة، حيث من المقرر تنظيم النسخة الثانية من القمة في العاصمة أبوظبي خلال ديسمبر 2025.

تأسست وكالة هوكو على يد بالي سينغ وماكس باليثورب، وحققت حضوراً بارزاً في تقديم تجارب متخصصة لعلامات عالمية مرموقة مثل ماكلارين، إل ڤي إم إتش، مرسيدس-بنز وريد بُل. وتُعرف الشركة بعلامتها الفاخرة آي أوكا، التي أعادت تعريف مفاهيم الضيافة خلال فعاليات سباقات الفورمولا 1 في مدن مثل موناكو، لاس فيغاس، سنغافورة، وأبوظبي، بالإضافة إلى منصتها الحديثة للابتكار المعتمد على الذكاء الاصطناعي هيومان، التي أُطلقت بدعم من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى دمج الإبداع البشري مع التكنولوجيا المتقدمة.

وأكد شون موريس، الشريك المؤسس لقمة تأثير الرياضة، أن هذه الشراكة تمثل نقطة تحول رئيسية في مسار التوسع العالمي للقمة، قائلاً:

"يسعدنا التعاون مع وكالة هوكو التي تمتلك خبرة واسعة في مجالات الرياضة، الضيافة والابتكار، الأمر الذي سيساهم في تسريع توسعنا نحو أسواق جديدة، وتعزيز التجربة العامة في سلسلة فعاليات قمة تأثير الرياضة. وفي ظل تنامي الاهتمام بالاستدامة في القطاعات الرياضية والاقتصادية حول العالم، تمثل هذه الشراكة استجابة مباشرة للطلب المتزايد على حلول حقيقية وفعالة في هذا المجال".

من جهتهما، صرّح مؤسسا هوكو، بالي سينغ وماكس باليثورب:

"نشهد طلباً متنامياً من قبل العلامات التجارية والمنصات على دمج مفاهيم الاستدامة ضمن استراتيجياتها الأساسية. وتعتبر قمة تأثير الرياضة منصة جريئة وطموحة، ونحن فخورون بالشراكة معها لتوسيع نطاق رؤيتها على المستوى العالمي".

ويأتي هذا التعاون في سياق دعم المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2024 بشأن الحد من آثار التغير المناخي، مما يعكس التزام القمة بربط الرياضة بالاستدامة والتكنولوجيا، وتقديم نتائج عملية ومؤثرة على أرض الواقع.

حول قمة تأثير الرياضة:

تُعد قمة تأثير الرياضة منصة عالمية تأسست في دولة الإمارات، تهدف إلى تسخير قوة الرياضة في تحقيق الاستدامة والابتكار والتأثير المجتمعي. وتجمع القمة نخبة من القادة الرياضيين، وصناع القرار، والمستثمرين، والمبتكرين لاستكشاف دور الرياضة في قيادة التغيير المناخي والاجتماعي والتكنولوجي.

منذ انطلاقتها، أصبحت القمة صوتًا عالميًا رائدًا في مجال الرياضة المستدامة. وقد استقطبت نسختها الافتتاحية في عام 2024 أكثر من 200 شخصية من قادة القطاع، بحضور مميز من الشيخ سهيل بن بطي سهيل آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الرياضة في الهيئة العامة للرياضة.

وتسعى القمة إلى تحفيز مليار شخص حول العالم للمشاركة في التغيير، من خلال سبعة محاور تحوّلية تشمل:

الابتكار والتكنولوجيا، الرعاية المستدامة، التعليم والتواصل، الصحة، المساواة والشمول، الاستثمار الأخضر، والإرث.

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