ستُعقد جلسات ومناقشات ثاقبة يقودها خبراء عالميون وقادة فكر بارزون

سيتم تسليط الضوء على الدور المحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة في التجارة الدولية، بالإضافة إلى عدة مشاريع رئيسية مثل: قطار الاتحاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة: ستستكشف قمة التجارة العالمية والبنية التحتية القادمة، والتي ستقام في الفترة الممتدة من 10 إلى 11 ديسمبر خلال فعالية لوجيموشن، أبرز تحديات وتعقيدات التجارة العالمية والبنية التحتية، حيث ستجمع القمة نخبة من أبرز الخبراء من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد.

سيقدم مؤتمر ومعرض التجارة العالمي تحت شعار "تعزيز الاتصال، ودفع عجلة النمو"، منظورًا دوليًا عن الاستراتيجيات والتحديات التي تؤثر على حركة السلع والأشخاص، وسيركز على استعراض آخر وأحدث إجراءات التجارة المستدامة ويناقش الدور التحويلي للتكنولوجيا في تشكيل مستقبل البنية التحتية العالمية.

وبهذه المناسبة قال ديشان إسحاق، مدير عام لوجيموشن: "يوفر معرض ومؤتمر التجارة العالمية نظرة متعمقة على الجوانب المتعددة للتجارة الدولية والبنية التحتية، مع تسليط الضوء على الاستراتيجيات والتحديات والابتكارات في كل من الاقتصادات الناشئة والمتقدمة".

وأضاف إسحاق قائلاً: "إن مهمة القمة التي تستمر على مدار يومين هي توفير منصة مثالية شاملة للحوار وتبادل المعرفة والنمو التعاوني، وستجمع وزراء النقل والبنية التحتية وقادة القطاع والاستراتيجيين والأكاديميين".

ومن بين الشخصيات البارزة التي ستساهم بأفكارها القيادية في المؤتمر كلاً من: سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني في مجلس الأمن السيبراني بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وثريا الحارثي، مديرة البوابة الموحدة للخدمات الرقمية الحكومية، بوزارة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بسلطنة عمان؛ وبونثورن سوك، نائب المدير العام، بوزارة التجارة، بكمبوديا؛ والدكتور ستيفان جرابر، المدير العام للاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن بسويسرا.

وستفتتح القمة بكلمة رئيسية عن "رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للبنية التحتية المستدامة والذكية"، والتي توضح تركيز الدولة على الحد من الانبعاثات الكربونية وتنفيذ معايير البناء المستدام وتسريع وتيرة العمل نحو تبنّي مصادر الطاقة المتجددة.

في اليوم الافتتاحي للقمة، سيتناول عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيفن إكس في الإمارات العربية المتحدة، دور دولة الإمارات في تشكيل مستقبل التجارة الدولية، حيث سيركز خطابه الرئيسي على كيفية تعزيز دولة الإمارات العربية المتحدة للتجارة العالمية من خلال الاستثمار في البنية التحتية الحديثة وتوفير طرق تجارية سلسة وتعزيز سياسات التجارة المبتكرة.

ومن أبرز فعاليات يوم إطلاق قمة التجارة العالمية والبنية التحتية هو انعقاد جلسة نقاشية عن "بناء سلاسل توريد مرنة من خلال اعتماد إجراءات مستدامة"، والتي ستستكشف كيف يمكن لتطبيق الاقتصاد الدائري أن يعزز مرونة سلسلة التوريد، كما ستتناول المناقشة إجراءات التوريد المستدام وتؤكد على أهمية تعاون المعنيين في دفع عجلة مبادرات سلسلة التوريد المستدامة نحو الأمام.

وتشمل قائمة اللجنة الدولية للخبراء المشاركين في هذه الجلسة كلاً من: كريستينا ألبوكيرك، مديرة التنقل الكهربائي العالمي لمركز روس للمدن المستدامة التابع لمعهد الموارد العالمية في البرازيل؛ ولويس ياو أفول، المدير التنفيذي لمجموعة شبكة سياسة التجارة الحرة القارية الأفريقية في غانا؛ والدكتور أياد الدايجي، المستشار السابق لوزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، والعديد غيرهم.

وفي وقت لاحق من اليوم الأول، سيناقش الخبراء دور التأثير العالمي لسياسات التجارة المتطورة، بما في ذلك آثار "الانفصال الكبير" على طرق التجارة التقليدية، كما سيناقش المشاركون من مصر والمملكة المتحدة ونيجيريا والولايات المتحدة سياسات التجارة المتطورة وتأثيراتها العالمية مع معالجة التحديات التنظيمية في التجارة الرقمية عبر الحدود.

ستبدأ فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة بالتركيز على الابتكارات المتطورة في البنية التحتية للنقل، ويضم جلسة نقاشية عن "تعزيز الاتصال العالمي من خلال الأساليب المبتكرة في البنية التحتية للنقل والتنقل".

ستتناول هذه الجلسة دمج شبكات النقل المتعدد الوسائط لتوفير اتصال سلس مع دراسة فعالية حلول السكك الحديدية عالية السرعة ووسائل النقل العام في تقليل أوقات السفر، حيث تكتسب هذه المناقشة أهمية إضافية تزامناً مع إطلاق شركة الاتحاد للسكك الحديدية مؤخرًا للعمليات التجارية، مما يؤكد تأثير هذا التطور المهم على قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ستناقش الجلسة أيضًا خيارات التنقل المستدامة والصديقة للبيئة.

تشمل قائمة المتحدثين في هذه الجلسة كلاً من: لويس فيليبي دي أوليفيرا، المدير العام السابق والرئيس التنفيذي لمجلس المطارات الدولي في كندا؛ ونادية عبد العزيز، رئيسة الجمعية الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ستعرض فعالية لوجيموشن آخر وأحدث التقنيات والحلول في مجال التنقل والخدمات اللوجستية مع تعزيز رؤى القطاع، حيث سيقام لوجيموشن في موقع مشترك مع معرض أوتوميكانيكا دبي في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 10 إلى 11 ديسمبر 2024.

نبذة عن معرض لوجيموشن:

لوجيموشن هو المنصة العالمية التي ستغيّر قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد والنقل والتنقل. تقام الدورة الأولى منه في الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تجمع بين المبتكرين وقادة الفكر وخبراء القطاع من جميع أنحاء العالم في هذه الفعالية الرائدة في عالم الخدمات اللوجستية والتنقل. سيشارك لوجيموشن موقعه مع معرض أوتوميكانيكا دبي، في المدينة الأكثر تقدماً، دبي. وهو المنصة التي تلتقي فيها القيادات البارزة بالشركات المبتكرة لتشكيل مستقبل هذه القطاعات الديناميكية بشكل فعال.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300* شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 28* شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 600* مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالاضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

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يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: لوجيموشن، أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي ورلد ميدل إيست، بيوتي ورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2023-2024، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 6,324 عارضاُ من أكثر من 60 دولة واستقبلت 224,106 زائراً من 156 دولة.

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