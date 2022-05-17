أكثر من 5,000 مشارك حضورياً وافتراضياً لبحث حلول الطاقة وإدارتها الذكية

أول قمة هجينة للابتكار تعقدها شنايدر إلكتريك في المنطقة لتسليط الضوء على التحول الرقمي والبرمجيات والشبكات الذكية والطاقة الكهربائية والأتمتة

القاهرة، مصر - تعقد شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة والاستدامة، قمة الابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا 2022، أول قمة هجينة للابتكار على مستوى المنطقة، والتي تقام في كوكاكولا أرينا في دبي، كما سيتم بثها عبر الإنترنت يومي 18 و19 من مايو. ويجمع الحدث عدد من قادة الصناعة وخبراء التكنولوجيا وصناع القرار في المؤسسات الحكومية لاستكشاف كيفية الاستفادة من الإنجازات الرائدة في التحول الرقمي والبرمجيات الذكية لتعزيز قطاعات الأعمال والمساهمة في بناء مستقبل يحقق مستهدفات الاستدامة والكفاءة التشغيلية والإنتاجية والحياد المناخي. ويركّز الحدث، الذي يستمر ليومين، عبر سلسلة من المسارات المختلفة، على تسريع التقنيات للنمو والاستدامة في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع وتجارة التجزئة والمرافق، ويشارك في قمة الابتكار الأولى من نوعها أكثر من 5000 مشارك من المنطقة.

ويضم الحدث أيضًا مركزًا للابتكار والذي يعرض برامج وحلول شنايدر إلكتريك المدعومة بإنترنت الأشياء والمصممة بواسطة منصة ((EcoStruxure الخاصة بشنايدر إلكتريك، والتي تقلل من استخدام الطاقة وتجعل المؤسسات وعملياتها مرنة وقابلة للتكيف لتحويل تحديات المستقبل إلى فرص.

كما تخطط شنايدر إلكتريك أيضًا للإعلان عن مجموعة من الحلول والتقنيات الجديدة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الحدث، بما يمكّن المؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والخاص من تسريع التحول السلس نحو رقمنة المستقبل.

ويفتتح المهندس وليد شتا رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشنايدر إلكتريك، قمة الابتكار يوم 18 من مايو والتي ستتضمن سلسلة من الجلسات الحوارية لرواد مجال التكنولوجيا والاستدامة.

وقال لوك ريمون، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في شنايدر إلكتريك: "الطريق إلى مستقبل مستدام هو الطريق الذي يوظف الابتكارات لإنجاز عمليات أكثر حفاظاً على البيئة بتكاليف منخفضة وكفاءة متزايدة. ولمكافحة تغير المناخ، نحتاج إلى الحياد الكربوني في حين أن أكثر من 80٪ من الانبعاثات التي تنتج عن توليد الطاقة واستهلاكها، والحل يكمن في تعزيز التحول الرقمي. وأضاف ريمون أن "إقامة قمة الابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في دبي سيظهر كيف يمكن للرقمنة أن تدعم حقبة جديدة من نمو الأعمال المستدام الذي يحتاجه العالم الآن أكثر من أي وقت."

بدوره قال وليد شتا، رئيس شنايدر إلكتريك في الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحرص على تزويد الشركاء بأحدث الأدوات والتقنيات التي يحتاجون إليها لتعزيز النمو في الوقت الحالي وللسنوات القادمة. ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حققت خطوات مهمة في تبني الحلول الذكية، لكن يمكننا القيام بالمزيد معًا. ومع استضافة كلٍ من مصر والإمارات لقمتي المناخ العالميتين “COP27” و” COP28” على التوالي، لدينا فرصة نوعية لتسريع العمل.” وأضاف شتا "نحن نتطلع إلى تعزيز دور التكنولوجيا وتوفير الطاقة الكهربائية في تحقيق هذه الأهداف وتعزيز الكفاءة والاستدامة للجميع."

الجدير بالذكر أن شنايدر إلكتريك تدعم التحول الأخضر بمدينة شرم الشيخ، تحضيراً لاستضافة قمة المناخ في نوفمبر من خلال العديد من المشاريع والمبادرات، بما في ذلك حلول المباني الذكية ومن ضمنها خطة التوسع لمحطة الطاقة الشمسية بالمدينة من قدرة 5 ميجاوات إلى 20 ميجاوات، وتوفير شواحن EVlink لمحطات المركبات الكهربائية، وكشافات إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تطوير جامعة الطاقة في شرم الشيخ.

أنشطة متنوعة على مدى يومين

سيتم عقد أكثر من 50 جلسة معرفية بقيادة الخبراء لتشجيع الاستدامة والكفاءة خلال قمة الابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا. وابتداء من مستقبل السيارات الكهربائية والمدن الذكية إلى تحقيق الحياد الكربوني وتعزيز سلاسل التوريد الخضراء، ستسهم القمة في تعزيز الحوار حول مسار مستقبلي يدعم الاقتصاد الجديد.

وعبر المنصة الافتراضية للقمة، يمكن أيضاً للمشاركين من أي مكان في العالم الانضمام إلى قمة الابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا ومتابعة فعالياتها، حيث ستبقى منصتها الافتراضية مفتوحة لمدة شهر كامل بعد انتهاء الحدث الفعلي، بحيث يمكن للمشاركين التواصل من جديد عبر الإنترنت أو مشاهدة الجلسات أو التواصل مع الفريق التقني.

للمزيد من المعلومات حول قمة الابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك كيفية التسجيل، على الرابط:https://www.se.com/ae/en/about-us/events/local/innovation-summit-mea.jsp

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حول شنايدر إلكتريك

تقود شنايدر إلكتريك التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة في المنازل والمباني ومراكز البيانات والبنية التحتية والصناعات. ومع تواجدها عالمياً في أكثر من 100 دولة، تعتبر شنايدر الشركة الرائدة عالمياً في إدارة الطاقة، بما في ذلك طاقة الجهد المتوسط​​ والجهد المنخفض والطاقة الآمنة، وفي أنظمة الأتمتة. وتقدم الشركة حزمة حلول متكاملة لتعزيز الكفاءة، تجمع بين الطاقة والأتمتة والبرمجيات. وفي منظومتها العالمية، تتعاون شنايدر إلكتريك مع أكبر مجتمع للشركاء على منصتها المفتوحة لتوفير الكفاءة التشغيلية والتحكم في الوقت الفعلي. وتؤمن شنايدر إلكتريك بالشراكة مع كوادرها وشركائها لتحقيق رؤيتها مع التزامها بالابتكار والتنوع والاستدامة لتوفير "الحياة نشطة" Life Is On للجميع في كل مكان ووقت.

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