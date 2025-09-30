تجمع القمة نخبة متميزة من أكثر من 100 مستثمر وقائد أعمال ومسؤول حكومي من دول مجلس التعاون الخليجي .

تبرز القمة الأسس الاقتصادية لجنوب إفريقيا وفرصها الاستثمارية، وتناقش سبل تعزيز أطر التعاون بين جنوب إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي .

تؤكد دول مجلس التعاون الخليجي دورها كجسر يربط بين القارة الإفريقية ومنطقة الخليج .

دبي، الإمارات العربية المتحدة – يستعد المشهد الاقتصادي الدولي لانطلاق قمة استثمارية رفيعة المستوى تجمع نخبة من صانعي القرار وقادة الفكر لمناقشة فرص التعاون والشراكات الاستراتيجية عبر القارة الإفريقية، مع تركيز خاص على دور دول مجلس التعاون الخليجي في دعم الاستثمار والتكامل الاقتصادي مع جمهورية جنوب إفريقيا.

وتُعقد القمة في الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر في فندق والدورف أستوريا بمركز دبي المالي العالمي، حيث ستستعرض ملامح المشهد الاقتصادي المتطور في جنوب إفريقيا من خلال سلسلة من الجلسات الحوارية التفاعلية التي يشارك فيها قادة من القطاعين العام والخاص.

هذا العام، ستعرض القمة فرصًا استثمارية متاحة أمام المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تواصل تعزيز مكانتها كشريك اقتصادي رئيسي لجنوب إفريقيا والقارة الإفريقية.

كما ستشارك في القمة مجموعة من الشركات المملوكة للدولة في جنوب إفريقيا، من بينها: "ترانس نت"، و"إسكوم"، و"سانرال"، و"راند ووتر"، و"صندوق معاشات موظفي الحكومة (GEPF)".

وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور راسم الذوق، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة ستاندرد بنك :"تأتي هذه القمة في وقت حاسم، حيث يتجه الاهتمام نحو بناء شراكات استراتيجية فعّالة بين دول مجلس التعاون الخليجي والقارة الإفريقية. ونحن في دولة الإمارات نؤمن بدورنا الحيوي كمركز عالمي يربط الأسواق ويوفر بيئة مواتية للاستثمار والتعاون الاقتصادي العابر للقارات."

وأضاف: "من خلال هذه القمة، نسعى إلى تسليط الضوء على الفرص الواعدة في جنوب إفريقيا وتعزيز الحوار بين صانعي القرار والمستثمرين لتطوير مشاريع مستدامة، خاصة في مجال تطوير البنية التحتية، بما يعود بالنفع على القارة. وتواصل دول مجلس التعاون الخليجي، بما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وعلاقات دولية راسخة، ترسيخ مكانتها كشريك موثوق للتنمية الاقتصادية الشاملة في إفريقيا وخارجها."

وتؤكد القمة على الدور المحوري لمجلس التعاون الخليجي كبوابة عالمية لتدفقات التجارة ورؤوس الأموال بين إفريقيا والأسواق الدولية، وهو دور تعززه السياسات الاقتصادية المرنة، والبنية التحتية المتقدمة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي. كما ستسلط الضوء على الاستثمارات الإماراتية الحالية والمستقبلية في جنوب إفريقيا ضمن قطاعات حيوية مثل البنية التحتية التحويلية، والطاقة، واللوجستيات، والتقنيات المتقدمة.

وإلى جانب ذلك، ستناقش القمة أهمية ممرات التجارة الإقليمية والدولية التي تربط جنوب إفريقيا بالأسواق العالمية، حيث تُطرح هذه الممرات كأدوات استراتيجية لتعزيز التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية الشاملة، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون الثلاثي بين مجلس التعاون الخليجي وجنوب إفريقيا وأسواق إفريقية أخرى.

كما أن أجندة القمة تتماشى مع التحولات الكبرى في الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الأحداث الدولية مثل قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها جنوب إفريقيا في وقت لاحق من هذا العام، ما يضفي على هذه القمة أهمية إضافية باعتبارها تسهم في صياغة مستقبل التعاون الاقتصادي الدولي في السنوات المقبلة.

وتهدف القمة هذا العام إلى تعزيز الترابط بين الأسواق العالمية وترسيخ دور مجلس التعاون الخليجي كمركز رئيسي للتعاون الاقتصادي العابر للقارات، في وقت تواصل فيه المنطقة ترسيخ مكانتها كعامل محفز للتنمية الدولية وشريك موثوق في استكشاف فرص النمو بالأسواق الناشئة، ولا سيما في القارة الإفريقية.

ومن الجدير بالذكر أن القمة تولي اهتمامًا خاصًا بالاستثمارات في البنية التحتية التحويلية وممرات التجارة التي تعزز من ترابط إفريقيا مع الاقتصاد العالمي.

وتشمل المشاريع المستهدفة تطوير الموانئ، والسكك الحديدية، والمناطق الحرة، ومراكز التوزيع التي تربط جنوب إفريقيا بالأسواق في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

عن مجموعة ستاندرد بنك

تُعد مجموعة ستاندرد بنك أكبر بنك أفريقي من حيث الأصول، إذ تعمل في 21 دولة أفريقية، وأربعة مراكز مالية عالمية، ومركزين خارجيين. يقع مقرها الرئيسي في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، وهي مدرجة في بورصة جوهانسبرغ تحت رمز السهم SBK، وفي بورصة ناميبيا تحت رمز SNB. تتمتع ستاندرد بنك بتاريخ يمتد على مدى 163 عامًا في جنوب أفريقيا، وبدأت منذ أوائل التسعينيات في بناء شبكة فروع خارج جنوب القارة.

يمنحنا موقعنا الاستراتيجي، الذي يربط أفريقيا بأسواق ناشئة مختارة وبمصادر رؤوس الأموال في الأسواق المتقدمة، إضافة إلى محفظتنا المتوازنة من الأنشطة، فرصًا كبيرة للنمو.

اعتبارًا من 30 يونيو 2025، بلغ عدد عملاء مجموعة ستاندرد بنك 19.2 مليون عميل، ويعمل لديها أكثر من 50 ألف موظف (بما في ذلك «ليبرتي»)، وتضم أكثر من 1,180 نقطة تمثيل، وأكثر من 5,400 جهاز صراف آلي في أنحاء القارة الأفريقية. يُعد البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) – أكبر بنك في العالم – أكبر مساهم في المجموعة بنسبة ملكية تبلغ 19.7%. كما ترتبط مجموعة ستاندرد بنك وICBC بشراكة استراتيجية تسهّل حركة التجارة وتدفق الصفقات بين أفريقيا والصين وعدد من الأسواق الناشئة المختارة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://www.standardbank.com