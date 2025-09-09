ارتفاع الطلب على مساحات العمل يتزامن مع التوقعات بنمو عدد سكان العاصمة السعودية بأكثر من 2.5 مليون نسمة بحلول 2030

الرياض، المملكة العربية السعودية: تنطلق الدورة الأولى من قمة أورجاتيك ورك سبيس الأسبوع المقبل لتكون الفعالية الأبرز على أجندة معرض أورجاتيك ورك سبيس السعودية 2025، وهو أول معرض تجاري مخصص لأماكن العمل وتصميم المكاتب وحلول العمل الهجينة. وتبحث القمة مختلف جوانب مستقبل أماكن العمل بمشاركة نخبة من أبرز المسؤولين والخبراء في مجالات القطاع العام والعقارات والتصميم والتكنولوجيا.

وتُقام القمة بين 16-18 سبتمبر الجاري في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، وتجمع أكثر من 50 متحدثاً بارزاً من جميع أنحاء العالم لاستكشاف مجموعة من الأفكار والتقنيات والاستراتيجيات الكفيلة بإعادة رسم ملامح أسلوب العمل.

ويفتح المؤتمر أبوابه للضيوف مجاناً، ويُسلط الضوء على أبرز المواضيع الملحّة بالنسبة للشركات والمهنيين. وتتناول الجلسات محاور متكاملة تشمل أهمية الهوية الثقافية السعودية في تصميم أماكن العمل، ودور الإضاءة في دعم جوانب الرفاهية والأداء، إلى جانب استراتيجيات المواءمة بين العقارات المؤسسية ونمو الأعمال، وديناميكيات المكاتب متعددة الأجيال، ورؤى أماكن العمل لعام 2035. وتهدف كُلٌّ من هذه الجلسات الحوارية إلى تحفيز النقاش وتبادل التصورات العملية وإلهام المنهجيات المبتكرة، لإنشاء بيئات إبداعية تتيح ازدهار الأفراد والمؤسسات على حدّ سواء.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إيفان شيف، مدير المحفظة في دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة للفعالية: "تجمع هذه القمة الأفكار الطموحة وتشجع على مواصلة الابتكار في مجال أماكن العمل. ومن خلال ربط مزودي الخدمات العالميين بالسوق السعودية سريعة النمو، فإننا نسعى إلى تمكين الحوار الرامي إلى بناء أماكن عمل أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة.

وتأتي القمة في توقيت مثالي يتزامن مع التحول المذهل الذي تعيشه المملكة لدعم المستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030، والتي من المتوقع أن تترك بصمة واضحة على الساحة العالمية. ويمكن للحضور الاطلاع على آليات استخدام الشركات الرائدة لمنهجيات تخطيط أماكن العمل لتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم مرونة القوى العاملة، وضمان قياس العائد على الاستثمار، من خلال استكشاف أهمية التصميم المرن والتأجير الذكي واستراتيجيات أماكن العمل المتكاملة في إعداد الشركات لمواكبة التغيير والتوسع المستقبلي".

ومن ناحية أخرى، تحتضن الفعالية جلسة مُلهمة بعنوان "استراتيجية مكان العمل والعقارات المؤسسية – مواءمة المساحة والأداء والنمو"، بمشاركة كُلٍّ من إيان دي إس سينكلير، الشريك ورئيس البرامج في نايت فرانك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ونديم فرح، رئيس العقارات المؤسسية بالمملكة العربية السعودية في شركة تيرنر آند تاونسند. ويتطرق الضيفان إلى دور الشركات في إعادة صياغة ملامح المساحات المكتبية لتسهم في تعزيز الكفاءة والمرونة وتوفير القيمة طويلة الأمد في بيئة الأعمال الراهنة سريعة التغيّر.

وأشار سينكلير إلى أثر التطورات التكنولوجية المتسارعة على مستقبل العمل، وقال: "تُسهم حلول الذكاء الاصطناعي وغيرها من التطورات التكنولوجية في تغيير أسلوب العمل الذي اعتدنا عليه. ويتعيّن على الشركات التي تطمح للحفاظ على قدراتها التنافسية تطوير أماكن العمل لديها لتتناسب مع هذا التحوّل، بما يُفضي إلى إرساء بيئات داعمة لنمو الأفراد بالتوازي مع تعزيز الكفاءة والفعالية.

ومن المتوقع أن يزداد عدد سكان الرياض بحوالي 2.5 مليون نسمة بحلول عام 2030؛ وبالتالي، لا بد أن تدرك المشاريع العملاقة ومؤسسات القطاع الخاص التغييرات التي طرأت على سبل التوريد الفعّال للموارد. وسيكون جانب الطلب مهماً بلا شك، غير أنّه لا بد أن يعكس ما يحدث من تغييرات على البيئات التكنولوجية والاجتماعية على حد سواء".

ومن جانبه، أيّد نديم فرح وجهة النظر حول تحول استراتيجية مكان العمل إلى عاملٍ حاسم في دعم الأعمال، وقال: "يتيح التعامل مع المساحات المكتبية كأصول استراتيجية للشركات إمكانية تعزيز الكفاءة والمرونة وتحقيق القيمة طويلة الأمد. وقد أسهمت الخطط العملاقة والمشاريع العقارية الضخمة في المملكة العربية السعودية في تغيير التوقعات المرتبطة بتصميم مكان العمل، إذ أصبحت تعزز الطلب على حلول أكثر مرونة واستدامة وتركيزاً على البيانات لدعم الاحتياجات التجارية المتنامية للشركات. وبينما تواصل الشركات نموها في هذه البيئات الطموحة، لا بد أن تكون أماكن العمل قادرة على تمكين التعاون واستقطاب المواهب وتحقيق عائد قوي على الاستثمار".

تُقام القمة على هامش معرض أورجاتيك ورك سبيس السعودية 2025، الذي يحضره ما يزيد على 100 جهة عارضة عالمية وإقليمية من 14 دولة. ويمثل المعرض ثمرة الشراكة الاستراتيجية بين دي إم جي إيفنتس وكويلنميسي، وهي واحدة من أضخم شركات تنظيم المعارض في العالم والجهة المنظمة لمعرض أورجاتيك التجاري الشهير عالمياً في مدينة كولن بألمانيا. ويُسلط الضوء على أثاث المكاتب العصري وحلول العمل الهجينة وأماكن العمل القائمة على التكنولوجيا.

وتستقطب الرياض الفعالية في مرحلة محورية تشهد فيها العاصمة مشاريع إنشائية بقيمة تتجاوز 1.7 تريليون دولار أمريكي، مع توقعات بنمو المساحات المكتبية في المدينة بحوالي مليون متر مربع بحلول عام 2026، في ضوء الطلب المتزايد على حلول أماكن العمل المبتكرة. كما تلعب تحضيرات المملكة لاستضافة إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034 دوراً رئيسياً في تسريع الاستثمارات في العقارات التجارية، بما يوفر فرصاً كبيرة للابتكار في مجال أماكن العمل.

وأوضح توماس بوستر، مدير معرض معرض أورجاتيك ورك سبيس السعودية لدى كويلنميسي: "تواصل المملكة العربية السعودية جهودها الرامية إلى إعادة تشكيل المشهد المؤسسي والحضري في إطار رؤية السعودية 2030، وتأتي قمة أورجاتيك ورك سبيس لتوفر منصة مثالية لطرح الأفكار الطموحة التي تتيح رسم ملامح المستقبل وجمع الخبرات العالمية مع الطموح المحلي".

