الإمارات العربية المتحدة - في الحلقة الثامنة من الموسم الثامن، سلط برنامج " قلبي اطمأن " الضوء على قضايا الأطفال الأيتام في اليمن، حيث أعلن عن مبادرة جديدة تهدف إلى كفالة الأيتام من خلال مشروع وقفي مبتكر يضمن استدامة الدعم مدى الحياة. وتتمثل هذه المبادرة في شراء "سهم" مرة واحدة، بحيث تُخصص أرباحه كمبلغ كفالة مستمر للأيتام، مما يحقق مفهوم الاستدامة في العطاء.

وفي إطار هذه المبادرة، دعا البرنامج الحكومات إلى تبني نهج جديد لحصر الأيتام باستخدام التقنيات الحديثة، بحيث يتم إدراج أي طفل يفقد والديه في قوائم الأيتام فور صدور شهادة الوفاة، شرط أن يكون دون سن الثامنة عشرة. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل وصول المساعدات للأيتام دون الحاجة إلى بحثهم عنها، مما يحفظ كرامتهم ويمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية بسهولة، كما دعا البنوك إلى التخلي عن مصاريف الإيداع والتحويل وآن تكون التحويلات الخاصة بالأيتام معفاة كاملة من الرسوم. في منصة غيث تم تحديد مبلغ الكفالة بـ٥٠٠ درهم شهريًا ليغطي أغلب احتياجات اليتيم الأساسية.

كما أكد البرنامج على أهمية تقديم الخدمات الاستباقية بدلاً من انتظار الأيتام لطلب المساعدة، وذلك من خلال تجهيز قوائم المستحقين مسبقًا وضمان وصول المساعدات لهم دون تأخير. فبدلاً من جعل الأيتام في حالة انتظار دائم، يجب أن تكون المساعدات والخدمات هي التي تبحث عن المستفيدين لضمان توفير حياة كريمة لهم.

وأشار "غيث" إلى أن عملية الحصر الدقيقة للأيتام ستساهم في حل مشاكلهم بشكل جذري وكامل، كما ستساعد على تحسين مستوى الدعم المقدم لهم بطريقة أكثر كفاءة وعدالة. ومن خلال إنشاء أوقاف دائمة لخدمة الأيتام، سيتمكن كل يتيم من الاستفادة من السهم حتى يبلغ سن الثامنة عشرة، وعندها يتم تحويل الكفالة إلى يتيم آخر، مما يضمن استمرار الدعم واستدامته عبر الأجيال.

هذه المبادرة تعكس رؤية متكاملة لضمان حياة كريمة للأيتام، وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي، وإيجاد حلول مستدامة توفر لهم الحماية والرعاية التي يستحقونها.

للمساهمة في مشاريع ومبادرات قلبي اطمأن يرجى زيارة منصة غيث

https://www.emiratesrc.ae/Ghaith/Home.aspx

يعرض برنامج قلبي اطمأن على قناة البرنامج على منصة يوتيوب، وتلفزيون أبو ظبي، وتطبيق تلفزيون أبو ظبي في الأوقات التالية:

7:00 مساءً بتوقيت الإمارات

6:00 مساءً بتوقيت السعودية

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