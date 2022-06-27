فوز قطر للسياحة بالجائزة في فئة "منسق الرحلات" دليل على نجاحها في تصميم تجارب عملاء مبتكرة وفعالة

حصدت حملة قطر للسياحة الترويجية "عيش عالم استثنائي" وهي الأحدث والأضخم لها حتى الآن، جائزة "أدوبي إكسبرينس ميكر" Adobe Experience Maker. وقد فازت قطر للسياحة بالجائزة في فئة "منسق الرحلات" Orchestrator تقديرًا لنجاحها في تنسيق وتنظيم الرحلات لعملائها عبر قنوات ومناطق جغرافية ومنصات متعددة مع الحفاظ على تجربة عملاء متسقة.

وقد تضمنت حملة "عيش عالم استثنائي" التي تم إطلاقها في نوفمبر من العام الماضي، تجارب رقمية يتم تصميمها خصيصًا للعملاء، بما في ذلك موقع إلكتروني سريع الاستجابة وتطبيق هاتف ذكي وبرامج مخصصة ومبادرات تسويقية مؤتمنة. وقد تم إطلاق الحملة عبر 17 سوقًا تضم أبرز الأسواق المصدرة للسياحة إلى قطر وعبر 6 لغات باستخدام الإعلانات التلفزيونية والإعلانات الخارجية ومنصات التواصل الاجتماعي. وأسهم في ذلك أيضا تطبيق "زوروا قطر" VisitQatar الذي قدَّم جولات افتراضية تم تصويرها بتقنية 360 درجة وخريطة تفاعلية لخلق تجربة انغماسية للعملاء.

وفي تعليقها على الفوز بالجائزة، قال السيد بيرثهولد ترينكل، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطر للسياحة": نحن سعداء للغاية بفوزنا بهذه الجائزة التي تأخذ بعين الاعتراف جميع التعقيدات التي ينطوي عليها إطلاق مثل هذه الحملة العالمية المتكاملة متعددة القنوات والمناطق الجغرافية. إن الاعتماد على مجموعة حلول أدوبي لم يسمح لنا بإطلاق حملة ترويجية مبتكرة فحسب، بل ساعدنا أيضًا في الوصول إلى أكثر من 200 مليون شخص. وبصفتنا إحدى الوجهات السياحية الأسرع نموًا في المنطقة، فإننا ندرك بوضوح مدى أهمية التحول الرقمي ونتطلع للتفاعل مع جمهورنا عبر تجارب أكثر تخصيصًا ومستندة إلى البيانات".

وقد تم الترويج للحملة عبر الإعلانات الخارجية وقنوات البث والإصدارات المطبوعة والرقمية عبر ميادين وشوارع العواصم والمدن الرئيسية في كل من المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وروسيا وتركيا والولايات المتحدة. وتم الترويج للحملة أيضًا عبر منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة "فيسبوك" و"انستجرام" و"تيك توك" و"سناب شات" و"يوتيوب". وتتولى الشخصيات الكرتونية المشاركة بالحملة تعريف المسافرين بمعالم قطر ومواقعها التراثية وتقوم بإرشادهم عبر حوالي 11 رحلة يتم تصميمها خصيصا بناءً على اهتمامات وتفضيلات المستخدمين. وحتى الآن، حققت قطر للسياحة من خلال الحملة أكثر من 2 مليار ظهور، وأكثر من 600 مليون مشاهدة فيديو واجتذبت أكثر من 100 ألف عميل جديد.

وتهدف قطر للسياحة إلى جذب 6 ملايين زائر وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2030.

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