تشارك دائرة القضاء - أبوظبي، في فعاليات الدّورة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، الذي يُعقد في مركز إكسبو وتنظّمه هيئة الشّارقة للكتاب تحت شعار "نتحدّث كُتُبًا" خلال الفترة من 1 – 12 نوفمبر 2023، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة.

وتأتي مشاركة الدائرة في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز نشر الثقافة القانونية ورفع الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، وانسجاماً مع أولوياتها الاستراتيجية بتعزيز مشاركتها وتواجدها في الساحات المحلية والعالمية وتوصيل الرسائل التوعوية بأساليب مبتكرة من خلال تنويع الأنشطة والفعاليات المقدمة للجمهور، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ المعرفة القانونية بين مختلف فئات المجتمع، باعتبارها من الأسس الداعمة لتحقيق مبدأ سيادة القانون.

​إلى ذلك، تعرض دائرة القضاء من خلال جناحها في المعرض، عدداً من الإصدارات القانونية المطبوعة والإلكترونية التي تتضمن مجموعة قيمة ومتنوعة من الكتب والدوريات المتخصصة في المجال القضائي والقانوني، فضلاً عن إتاحة سلاسل قانونية، تشمل التشريعات والقوانين المستحدثة، والأبحاث والدراسات التخصصية التي تثري العمل القضائي، والأحكام الصادرة عن محكمة النقض في أبوظبي.

كما تقدم الدائرة عرضاً تعريفياً عن خدمات مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية "مسؤولية"، والذي يهدف إلى تعزيز سلامة الأفراد وحمايتهم من خلال إطلاق الحملات والمبادرات التوعوية، لتثقيف الشباب والآباء وأولياء الأمور بالسلوكيات المجتمعية الإيجابية، والتبعات القانونية للسلوكيات غير الصحيحة لتعزيز حس المسؤولية الفردية.

وأيضاً، تعمل الدائرة خلال مشاركتها بالمعرض، على التعريف بخدمات المكتبة المركزية، والتي توفر فرصة للدارسين والباحثين من خلال الاستعانة بمصادرها ومقتنياتها المتميزة التي تخدم العمل القضائي والقانوني، بالإضافة إلى التعريف بمنصة أكاديمية أبوظبي القضائية للتدريب عن بُعد، وتقديم الاستشارات القانونية والأسرية والنفسية عن طريق نخبة من المختصين بالدائرة.

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