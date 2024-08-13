أبوظبي، الإمارات العربية: أعلن قصر الإمارات ماندارين أورينتال، أبوظبي، عن شراكته مع مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد لإطلاق معرض فني مميز يسلط الضوء على الفنون النسائية، وذلك تزامنًا مع احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية. وسيستمر المعرض من 26 أغسطس إلى 1 سبتمبر، حيث يشمل برنامجاً متنوعاً يتيح للضيوف الاستمتاع بأشهى المأكولات، والبرامج الصحية، والحصول على تذاكر دخول يومية.

المعرض الثقافي

ينطلق المعرض الفريد الذي يقام في القصر في 26 أغسطس ويستمر لمدة سبعة أيام، ويهدف إلى تعزيز الإبداعات المحلية بالتعاون مع مبادرة فاطمة بنت محمد. سيُقام المعرض في ساحة القصر، ويعرض مجموعة متنوعة من سجاد زوليا الرائع، المصنوع يدوياً على يد أمهر الحرفيين المحليين. وستُخصص جميع أرباح المبيعات لدعم تنمية المجتمعات الأفغانية الفقيرة.

تجارب طعام رائعة

يدعو قصر الإمارات ماندارين أورينتال، أبوظبي الضيوف للمشاركة في احتفالات يوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس من خلال الاستمتاع بمجموعة استثنائية من قوائم الطعام المصممة خصيصاً لهذه المناسبة.

ويمكن للسيدات الاستمتاع بتجربة طعام فاخرة في مطعم التراس اللبناني، حيث يقدم قائمة عربية مميزة تتألف من أربعة أطباق، تُقدّم مع مشروب موكتيل ترحيبي ووردة، وذلك مقابل 395 درهم للشخص الواحد. كما يقدم مطعم تاليا تجربة طعام مميزة في أجواء أنيقة ذات طابع إيطالي، بسعر 450 درهم للشخص الواحد.

أما مطعم أبيسودس فيستضيف ليلة السيدات الإماراتيات أسبوعياً حيث يقدّم قائمة متنوعة من أشهى أنواع الحلويات والشاي والقهوة كل يوم أربعاء. وتتوفر الباقة العادية والذهبية بأسعار تبدأ من 150 درهم للشخص الواحد

السكينة والاسترخاء

يحتفل المنتجع الصحي لماندارين أورينتال بيوم المرأة الإماراتية من 26 أغسطس إلى 1 سبتمبر حيث يقوم بتقديم مجموعة متنوعة من العلاجات الصحية المميزة. يمكن للسيدات الاسترخاء والتمتع بثلاثة علاجات رائعة تشمل الحمام المغربي، وجلسة ترطيب الوجه بالميزو إنفيوجن، وجلسة بستيان لعلاج القدمين مقابل بسعر 1935 درهم.

يدعو المنتجع الضيوف للاسترخاء بجانب حوض السباحة في نفس اليوم، والمشاركة في حصة العلاج الصوتية الجماعية في الساعة الرابعة عصراً. كما يمكن للسيدات حجز تذكرة دخول ليوم واحد بسعر 300 درهم، والحصول على تذكرة أخرى مجانية مع رصيد بقيمة 100 درهم لتناول الطعام. في 28 أغسطس، يقدم قصر الأطفال ، الذي افتُتح حديثًا، مجموعة من الأنشطة الترفيهية للأطفال تليها سهرة سينمائية ساحرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للسيدات الاستمتاع بمجموعة من الرياضات المائية، بما في ذلك جولة خاصة بالقارب السريع لمدة ساعة مقابل 910 درهم، وجولة بالقارب المطاطي لمدة 15 دقيقة مقابل 160 درهم.

لمزيد من المعلومات أو للحجز، يرجى زيارة الموقع: mandarinoriental.com/abu-dhabi.

لمحة عن قصر الإمارات ماندارين أورينتال

يعد قصر الإمارات ماندارين أورينتال رمزاً للفخامة في أبوظبي والذي يجسد الضيافة العربية الأصيلة في أبهى صورها. تحتوي أجنحة الفندق المكونة من 390 جناح على كافة وسائل الراحة فهي تؤمن للنزلاء بيئة مثالية تتيح لهم تجربة استثنائية خلال إقامتهم. كما أن الفندق يتميز بإطلالاته الخلابة من حدائق وارفة تغطي 1500 متر مكعب وشاطئ خاص، ويتميز أيضاَ بمركزه الصحي، ومسابحه الخارجية، ونادي الأطفال، وميناؤه الخاص. يشكّل الفندق وجهة فريدة حيث يتيح لضيوفه الاستمتاع بتذوّق تشكيلة متنوعة من المأكولات المبتكرة على يد طهاة يتمتعون بشهرة عالمية من مجموعة مطاعم مختلفة لتلبي رغبات وأذواق الزوار من أنحاء العالم. قصر الإمارات ماندارين أورينتال هو المكان الأمثل للضيوف حيث يسمح لهم باكتشاف جمال وسحر عاصمة الإمارات العربية المتحدة "أبوظبي" وذلك لوجود العديد من أماكن الجذب السياحية بالقرب منه مثل وجهات التسوق المميزة والمواقع الثقافية والتراثية المذهلة.

نبذة عن مجموعة فنادق ماندارين أورينتال

مجموعة فنادق ماندارين أورينتال الحائزة على جوائز مرموقة هي جهة مالكة ومشغلة لمجموعة من الفنادق والمنتجعات والمشاريع السكنية الفاخرة في العالم. وقد نجحت تلك المجموعة التي وُلدت من أصول آسيوية في ترسيخ اسمها كعلامة تجارية عالمية، وباتت اليوم تشغّل 40 فندقاً و12 مشروع سكني في 26 دولة ومنطقة، حيث تعكس كلّ منشأة إرث العلامة الشرقية العريقة. كما وتخطّط مجموعة فنادق ماندارين أورينتال لافتتاح عدد من الفنادق والمشاريع السكنية الجديدة التي لا تزال قيد الإنشاء حالياً. وتجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة فنادق ماندارين أورينتال هي عضوٌ في مجموعة جاردين ماثيسون.

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