الرياض، المملكة العربية السعودية: تعرض فيديكس إكسبريس، شركة النقل السريع الأكبر عالمياً والتابعة لشركة فيديكس كوربوريشن المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (FDX)، مجموعتها الواسعة من حلول الشحن للشركات المحلية في معرض "صنع في السعودية"، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، من 16 إلى 19 أكتوبر 2023. ومن شأن هذه المشاركة أن يعزز التزام فيديكس إزاء دعم مستهدفات برنامج "صنع في السعودية" لتمكين الشركات المحلية من التوسّع والوصول إلى أسواق عالمية جديدة.

تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 99% اجمالي عدد الشركات في المملكة العربية السعودية1، وتساعد في المساهمة في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 المتمثل في زيادة صادرات البلاد غير النفطية إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي2. لدعم الشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة، توفر فيديكس حلولاً محسنة للوصول بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة والموثوقية إلى الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم، مع الاستفادة من خبرات الشركة وشبكاتها الجوية والبرية الدولية الراسخة. تتيح خدمة "فيديكس الدولية ذات الأولوية" (FedEx International Priority®) للعملاء وصولاً أسرع إلى الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم، مما يمكنهم من تلبية المتطلبات العاجلة للعملاء الدوليين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات الواعية بالتكلفة الاستفادة من خدمات "فيديكس الدولية الاقتصادية" (FedEx International Economy®️) التي تجمع بين الشبكة الجوية العالمية للشركة والأسعار التنافسية للشحنات غير العاجلة.

ولدعم الطلب المتزايد على التجارة عبر الحدود في منطقة الشرق الأوسط3، قدمت الشركة أيضًا خدمات "فيديكس الإقليمية الاقتصادية" (FedEx® Regional Economy) للطرود والشحن. يمكن للشركات استخدام خدمات الطرق الاقتصادية بين دول الشرق الأوسط الفعالة من حيث التكلفة لشحن بضائع أقل حساسية للوقت داخل البلدان الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط.

تتعاون فيديكس مع هيئة تنمية الصادرات السعودية ممثلة ببرنامج "صنع في السعودية"، لتكون أحد مزودي الحلول والخدمات اللوجستية لعملاء الهيئة.

قم بزيارة جناح فيديكس إكسبريس رقم D64 خلال معرض "صنع في السعودية" بواجهة الرياض بالمملكة العربية السعودية.



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حول فيديكس إكسبريس

تعد فيديكس إكسبريس الشركة الأكبر عالمياً في مجال النقل السريع؛ إذ تقدم خدمات التوصيل السريع والموثوق في أكثر من 220 دولة ومنطقة حول العالم. وتعتمد الشركة على شبكة عمليات جوية وبرية عالمية لتسريع توصيل الشحنات المرتبطة بموعد ووقت محددين، مع ضمان استعادة المال في حال عدم استكمال عملية التوصيل وفق التاريخ المحدد.