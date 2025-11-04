مشاركة أكثر من 5 ألاف من الحضور، من بينهم قيادات نسائية بارزة من القطاعين الحكومي والخاص، في المنطقة إلى جانب رائدات أعمال ومبدعات من المنطقة وخارجها.

الرياض، المملكة العربية السعودية: اختتمت فوربس الشرق الأوسط فعاليات قمة المرأة في نسختها الثالثة، بتكريم نخبة من القيادات النسائية المُلهمة ورائدات الأعمال والمبدعات من مختلف المجالات، احتفاءً بإسهاماتهن في بناء مستقبل أكثر شمولًا وتمكينًا.

عُقدت القمة في فندق فيرمونت الرياض يومي 2 و3 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، برئاسة صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، حرم سمو أمير منطقة الرياض ورئيسة مجلس إدارة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمجلس المنطقة، تحت شعار "إلهام بلا حدود".

وكرّمت فوربس الشرق الأوسط خلال حفل الختام سمو الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، تقديرًا لدورها الريادي في تمكين المعرفة وترسيخ الثقافة والتعليم في المجتمع. فضلا عن تكريم نخبة من رائدات الأعمال والمبدعات اللواتي يقدن مسيرة التغيير والإلهام في مجالاتهن.

وعلى مدار يومين من النقاشات الملهمة والجلسات التفاعلية، جمعت القمة أكثر من 5 ألاف مشاركة من القيادات النسائية ورائدات الأعمال والمبدعات من مختلف المجالات، في احتفاء شامل بالأصوات النسائية المؤثرة ومسيرتهن في القيادة وريادة الأعمال والتمكين المالي، مع تسليط الضوء على الحضور المتنامي للمرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والصحة والإعلام والصناعات الإبداعية التي تشكّل مستقبل الاقتصاد العالمي.

تميّز اليوم الختامي للقمة بمشاركة شخصيات مؤثرة من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب عدد من الدبلوماسيات البارزات من بينهن: سعادة ماريا بيلولفاس، سفيرة جمهورية إستونيا لدى كلٍ من الإمارات، والسعودية، والبحرين، والكويت، وقطر؛ وأريج محسن حيدر درويش، رئيسة مجلس إدارة مجموعة سيارات ومعدات البناء والطاقة المتجددة في شركة محسن حيدر درويش، وستيفاني فولتس، الرئيسة التنفيذية لشركة مرسيدس-بنز مصر، وحنان المير، نائبة رئيس شركة Oracle للقطاع التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وجوانا جميل، مديرة الشراكات العالمية الاستراتيجية في ميتا. كما شهد اليوم أيضًا مشاركة رشاد إمبابي، المدير العام لبورشه السعودية.

وتعليقًآ على النجاح اللافت للقمة، قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: "تعكس قمة المرأة التزامنا بالاحتفاء بالنساء اللواتي لا ينتظرن الفرص، بل يصنعنها، وبالقيادات التي تبني الجسور بين الطموح والإنجاز. نؤمن بأن الجيل الجديد من النساء يكتب فصول المستقبل بالإصرار والإبداع والعمل، وأن حضور المرأة المتزايد في مجالات الأعمال والعلوم والثقافة لم يعد استثناءً، بل أصبح القاعدة الجديدة للتحول في المنطقة والعالم".

وشهد اليوم الختامي لمسة فنية مميزة بمشاركة مجموعة من الفنانات والمؤثرات، من بينهن: إلهام علي، ممثلة سعودية ومقدمة برامج تليفزيونية وكاتبة، والإعلامية نايلة تويني، رئيسة مجلس الإدارة ورئيسة تحرير جريدة النهار؛ ونارين عمارة، يوتيوبر، ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والمؤسسة والرئيسة التنفيذية لعلامة (Narin’s Beauty)، ودينا داش، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة (DASH Management)، ونور ستارز، المؤسسة والرئيسة التنفيذية للعلامة التجارية نَفَس، حيث قدّمن رؤى وتجارب ملهمة تجمع بين الإبداع والتمكين، وتعكس الدور المتنامي للمرأة في إثراء المشهدين الثقافي والإعلامي في المنطقة.

تمحورت جلسات اليوم حول تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي، مسلّطة الضوء على الرؤية الاستشرافية للإصلاحات في المملكة وأثرها في تمكين المرأة لقيادة التحوّل الاقتصادي والاجتماعي. واستضافت الجلسات نخبة من القيادات النسائية البارزة من مختلف القطاعات، حيث ناقشن كيف تُعيد المرأة رسم ملامح الأعمال والعلامات التجارية العالمية من خلال قيادة قائمة على الغاية والابتكار والشمول. كما تناولت الجلسات نماذج ملهمة في مجالات العلوم والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب مناقشات حول تحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة وقيادة الشركات نحو نمو مستدام. وشهدت القمة أيضًا حوارات حول الابتكارات الطبية في صحة المرأة، وتطور السياحة الفاخرة من منظور نسائي، فضلًا عن تسليط الضوء على التأثير الثقافي والإبداعي الذي تصنعه النساء في مجالات الفن والموضة وريادة الأعمال عبر المنطقة.

كما شهدت القمة تنظيم سلسلة من الورش التفاعلية ضمن منصة (She Leads Studio)، قدّمت تجارب ملهمة لتطوير الذات والقيادة والريادة. تضمنت ورشة تحويلية قادتها سارة أنسي، المؤسسة والمصممة الإبداعية للعلامة التجارية (SARA ONSI)، لاكتشاف الهوية الداخلية وتعزيز الحضور الإبداعي والقيادي، وأخرى ركزت على إعادة صياغة المعتقدات وتنمية التفكير الإيجابي لتحقيق الوضوح والثقة والتوازن. كما تناولت إحدى الورش الجوانب النفسية والعاطفية في رحلة التعافي، مسلّطة الضوء على أهمية الدعم النفسي وشبكات المساندة، فيما استعرضت جلسات أخرى قصص نجاح ملهمة حول تحويل الشغف إلى مشروع ريادي، وقدّمت دليلاً عمليًا لبناء علامة تجارية ناجحة وتمكين المرأة من تحويل أفكارها إلى مشاريع مؤثرة.

تعمل فوربس الشرق الأوسط مع عدد من الشركاء المتميزين لإطلاق القمة، بما في ذلك (Aster DM Healthcare)، و(AJEX)، و(Porsche Saudi Arabi) و(EFG Holding)، و(Cenomi)، و(The University of Manchester - Dubai)، و(Tawuniya)، و(Keto Kartel)، و(FSIM Facilities Management Company)، و(Viatris)، و(DAZE Furniture)، و(Youmi Beauty)، و(Merck Sharp & Dohme (MSD))، و(The DermaKlinic)، و(Lazulite)، و(Treat)، و(Moonglaze)، و(Matcha Union)، و(Biolite Clinic)، و(Humanity Code)، و(Aliona Comsetics)، و(Kayali)، و(Valrhona)، و(Eucerin)، و(Tru & Beyond).

نبذة عن فوربس الشرق الأوسط:

تصدر فوربس الشرق الأوسط وفق ترخيص من علامة Forbes التجارية العالمية كإصدار خاص في العالم العربي، وتسعى لتعزيز صحافة الأعمال. تغطي منصاتنا عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الأخبار العاجلة حول مواضيع تشمل: الأثرياء والشركات والاستثمارات، والتكنولوجيا والاقتصاد وريادة الأعمال، والقيادة وأسلوب الحياة الفاخر. كما تضم مجلتنا الشهرية مقابلات حصرية مع القادة الأكثر تأثيرًا وابتكارًا في الشرق الأوسط، وتنشر باللغتين الإنجليزية والعربية. وتتيح نسخًا رقمية للقراء الإقليميين والعالميين عبر موقعنا الإلكتروني.

سعت علامة فوربس الشرق الأوسط إلى وجود علامة Forbes الصحفية في جميع أنحاء العالم العربي، من خلال إجراء بحوثها الشاملة والخاصة بها لنشر قوائمها وفق منهجيات دقيقة. ويجذب محتواها قادة الأعمال والمستثمرين، وجمهورًا واسعًا من المديرين التنفيذيين الطموحين والمؤثرين.

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: basma@forbesmiddleeast.com

-انتهى-

#بياناتشركات