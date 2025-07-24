دبي، الإمارات العربية المتحدة: عقب نجاحه في الحصول على شهادات "جرين جلوب" السنوية المتتالية على مدار العقد الماضي، نجح فندق وأجنحة وشقق ميركيور دبي برشا هايتس الفندقية في تعزيز مكانته المستدامة بحصوله على الشهادة البلاتينية من منظمة "جرين جلوب" المرموقة عالميًا.

ويُعد الفندق الآن واحدًا من ثلاثة فنادق فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة حاصلة على الشهادة البلاتينية، ويحتل مكانة بين أفضل 5% من الفنادق عالميًا، ضمن برنامج "جرين جلوب" المصمم خصيصًا لقطاع السفر والسياحة.

وخلال عملية تدقيق وتقييم مستقلة أجرتها شركة فارنك، الشريك المفضل لشركة جرين جلوب في الشرق الأوسط، وهي شركة استشارات الاستدامة ومقرها دبي، فقد امتثل العقار لأكثر من 380 مؤشر استدامة صارم أو تجاوزها.

كما قام فريق فارنك المتخصص بدعم إدارة الفنادق من خلال برنامج هوتيل أوبتيمايزر، وهو أداة برمجية شاملة ومعتمدة على البيانات لمراقبة أداء الطاقة، حيث تمكن الفندق من حساب بصمته الكربونية خلال عام 2024 من خلال القياس والتتبع والمراقبة وقياس استهلاك الطاقة والمياه بكفاءة، فضلاً عن إدارة النفايات، ثم إجراء مقارنة دقيقة مع أدائها في عام 2014.

• انخفاض إجمالي استهلاك الطاقة بنسبة ١٨.٠٢٪

• انخفاض استهلاك المياه بنسبة ٤.١٪

• انخفاض إجمالي تكاليف المرافق بنسبة ١٢.٦١٪

• انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المرافق بنسبة ٦.٥٣٪

• انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل ضيف بنسبة ٣٠.٤٦٪

• انخفاض إجمالي توليد النفايات بنسبة ٧٢.٤٨٪

• زيادة خصومات النفايات بنسبة ٤٨.٠٨٪

• تحسن معدل تحويل النفايات بنسبة ١٧٨.٢٪

ولتحقيق هذا الأداء المتميز، فقد أجرى الفندق العديد من أعمال التجديد، مثل تحسين أنظمة التبريد، والتحكم في تردد وحدات معالجة الهواء النقي، وتركيب مصابيح LED، كما نجح الفندق في ترشيد استهلاك المياه بتركيب 300 جهاز تهوية للصنبور، وتحويل نفاياته من مكبات النفايات من خلال مبادرات مبتكرة للحد من النفايات وإعادة التدوير.

كما يقوم الفندق بالتعويض بنسبة 100% عن انبعاثات الكربون الناتجة عن رحلات العمل التي يقوم بها فريق الإدارة.

وبهذه المناسبة قال ليفينت تاسباس، المدير العام لفندق ميركيور دبي برشا هايتس: "نحن فخورون بإنجازاتنا في مجال الاستدامة على مدى العقد الماضي، وقد حصلنا الآن على الشهادة البلاتينية، وهو أحد الفنادق الثلاثة الوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي حصلت على هذه الشهادة، مما يدل على التزامنا باستراتيجيتنا طويلة الأمد للاستدامة".

هذا ويقع فندق ميركيور دبي برشا هايتس للأجنحة والشقق الفندقية على شارع الشيخ زايد في برشا هايتس، بالقرب من مول الإمارات ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت.

ويتكون الفندق ذو الأربع نجوم من 1015 جناحًا وشقة موزعة على 41 طابقًا، ويوفر لضيوفه خيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات، ومركزًا للياقة البدنية وسبا، ومسبحًا خارجيًا، وقاعات اجتماعات تتسع لـ 100 شخص.

من جهتها قالت منى النهدي، مديرة قسم الاستدامة والاستشارات في شركة فارنك: "كان لدى فريق إدارة فندق ميركيور دبي برشا هايتس رؤية واضحة واستراتيجية طويلة الأمد لتبني ممارسات مستدامة، ليس فقط للحد من تأثيره على البيئة، بل ولخفض تكاليفه التشغيلية أيضًا.

ومن خلال اتباعه نهجه الاستراتيجي على مدى السنوات العشر الماضية، فقد حسّن الفندق مستويات أدائه باستمرار عامًا بعد عام، مما توج هذه النتائج الاستثنائية".

وبعد أن وقعت اتفاقية الشراكة الأصلية مع جرين جلوب في عام 2009، حصلت فارنك على شهادات اعتماد لأكثر من 100 فندق ومنشأة ترفيهية في 38 مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث مكن ذلك الأعضاء من توفير ما يزيد عن 180 مليون كيلووات/ساعة من الطاقة، بقيمة تزيد على 20 مليون دولار أمريكي، وأكثر من مليوني متر مكعب من المياه، بقيمة تبلغ حوالي 5 ملايين دولار أمريكي.

.نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 10,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

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