مجموعة متميزة من تجارب تناول الطعام وعروض الإقامة وعلاجات السبا من 2 أبريل 2022 احتفالاً بالشهر الفضيل

(أبوظبي) يطلق فندق شانغريلا قرية البري، أبوظبي القرية الرمضانية ليمنح العائلات والأصدقاء وجهةً مثالية لاختبار تجارب فريدة طوال الشهر الفضيل وفرصة للاستمتاع بالضيافة العربية الأصيلة وسط أجواءٍ مميزة مع بداية الأسبوع الأول من أبريل.

ويمكن للضيوف اختبار تجربة سحور مميزة بالقرب من حوض السباحة، الذي سيضمّ مجلساً وجلسات مريحة ومزينة بالزخارف المستوحاة من أجواء الشهر الفضيل. وتتميز هذه التجربة بالأجواء العربية المثالية لمجوعات الأصدقاء للتلذذ بالأطباق التقليدية المفضلة التي يتمّ تحضيرها في منصات الطهو التفاعلية إلى جانب نكهات الشيشة المتنوعة. تبدأ الأسعار من 100 درهم إماراتي كحدٍ أدنى للإنفاق لكل شخص، ويتوفر المجلس للمجموعات الأكبر التي يتراوح عدد أفرادها من 6 إلى 10 أشخاص.

أما مطعم سفرة فيقدم خياراً مثالياً للاستمتاع بأجواء الشهر المبارك مع العائلة والأصدقاء، مع وجبة إفطارٍ فاخرة تتضمن العصائر الرمضانية اللذيذة مقابل 268 درهم إماراتي للشخص الواحد. وتبدأ تجربة الإفطار المميزة بسماع صوت أذان المغرب من جامع الشيخ زايد الكبير على الضفة المقابلة من خور المقطع.

وتقدم سلسلة فعاليات شانغريلا للطهو الاحترافي نسخةً خاصة للضيوف خلال شهر رمضان، ما يتيح لهم الاستمتاع بأشهى الأطباق المحضّرة على يد الشيف حاتم مطر، مقابل 298 درهم إماراتي للشخص. ويشتهر حاتم مطر، أول خبير شواء في العالم العربي، بتحضير شرائح اللحم الطرية وصدر الدجاج المشوي بمنتهى العناية، بالإضافة إلى اللحوم المدخنة، ويقدم أطباقه الشهية على الشاطئ الرملي لردهة إس لاونج ابتداءً من 13 وحتى 17 أبريل 2022، ليستمتع الضيوف بخيارات الشواء المميزة.

كما يوفر فندق شانغريلا لزوّاره خلال شهر العطاء والبركة مجموعةً من سلل الهدايا الفاخرة، للتعبير عن مشاعر الحب والتقدير للأهل والأصدقاء. وتحتوي السلل على التمر والشوكولاتة والبسكويت والبرالين والحلويات العربية بسعر 298 درهم إماراتي. كما يتيح الفندق لعملائه فرصة تقديم بطاقات الهدايا الرقمية الحصرية، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://shangrilaabudhabi.skchase.com/gifts. يعلمنا شهر رمضان الكريم معنى المساعدة والتعاطف، وهو الوقت المثالي لاستعادة الطاقة وتجديد الحيوية والانتعاش. ويحظى الضيوف بفرصة الاستمتاع بمجموعةٍ من الجلسات العلاجية في تشي ذا سبا، بما فيها باقة ميست آند جلو التي تتضمن حماماً مغربياً مدته 60 دقيقة يليه جلسة تدليك الأنسجة العميقة لكامل الجسم لمدة 60 دقيقة مقابل 900 درهم إماراتي.

أما بالنسبة للذواقة الراغبين بتجربة إفطارٍ شهية في منازلهم، فيمكنهم اختيار أحد قوائم الطعام المميزة والتي تتضمن خيارات من المطبخ الشرق أوسطي والهندي والآسيوي المُتاحة للتوصيل والطلب من خلال ديليفرو وطلبات. وتبدأ الأسعار من 299 درهم إماراتي لشخصين و499 درهم إماراتي لأربعة أشخاص.

وتوفر الإقامة في فندق شانغريلا وفندق تريدرز قرية البري، أبوظبي خياراً مثالياً للراحة والاسترخاء، وتشمل عروض الإقامة وجبات إفطار شهية لشخصين بأسعارٍ تبدأ بـ 795 درهم إماراتي في فندق شانغريلا ومن 395 درهم إماراتي في فندق تريدرز.

للحجز، يرجى التواصل على الرقم 971025098555 أو البريد الإلكتروني restaurantreservations.slad@shangri-la.com.

لحجز علاجات السبا، يرجى التواصل على الرقم 025098904 أو على البريد الإلكتروني : chi.abudhabi@shangri-la.com.

يُمكن للضيوف معرفة المزيد حول العروض الرمضانية لهذا العام من خلال الموقع الإلكتروني https://www.shangrilaexperiences.com/ramadan-abudhabi

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة عن فنادق شانغريلا:

تقدّم منتجعات وفنادق شانغريلا، العلامة الرئيسية الرائدة لمجموعة شانغريلا، خدماتها المميزة والنابعة من القلب لتجربة ضيافةٍ آسيويّةٍ مميزةٍ تتيح لضيوفها الاستمتاع بأسعد اللحظات بين التصاميم المبتكرة والمستوحاة من الطبيعة ومجموعة من التجارب الثقافية وتجارب الطعام المتنوعة، فضلاً عن خدماتها الأصلية والمتميزة.

وتدير العلامة اليوم أكثر من 80 فندقاً ومنتجعاً فاخراً في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك أستراليا وكندا والصين ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وتايوان وفيجي وفرنسا والهند وإندونيسيا واليابان وماليزيا والمالديف وموريشيوس ومنغوليا وميانمار والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وسلطنة عمان وتايوان وتايلند وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

وتطلق العلامة دائرة شانغريلا، بديلاً عن برنامج ولاء الدائرة الذهبية الحائز على جوائز، في أبريل 2022 رسمياً بصفتها منصة السفر وأسلوب الحياة الناشئة التي تربط بين جميع علامات شانغريلا وفنادقها ومطاعمها. وتهدف المنصة، المسؤولة عن توفير أسلوب حياة عالي الجودة للعملاء، إلى تعريف الضيوف بتجارب شانغريلا المناسبة لتفضيلاتهم، كما توفر باقة متنوعة من عروض السفر وأسلوب الحياة ومجموعة من الهدايا الجذابة، بالإضافة إلى وصول حصري إلى أفضل وجهات الضيافة الآسيوية. للتسجيل أو الحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة Shangri-La Circle.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة Shangri-La.com.

للتواصل الإعلامي:

جونترا ليبسكا

مديرة التسويق والاتصالات

Shangri-La and فندق تريدرز قرية البري, أبوظبي

الموقع الإلكتروني: shangri-la.com/abudhabi

بريد إلكتروني: guntra.lipska@shangri-la.com