ميلينيوم بلايس الدوحة فندق جديد كلياً يضمُ 150 غرفة، تجمع بين الفخامة والراحة في قلب الحي التجاري في العاصمة القطرية

• فهد عبد الرحيم كاظم : نفتخر بالإعلان عن افتتاح فندقنا الخامس من علامة ميلينيوم بلايس ولأول مرة في الدوحة، والذي سيجسد فكرة شعار العلامة التجارية ميلينيوم بلايس - "السعادة - في كل لحظة، السعادة هي خيار".

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعلن فنادق ومنتجعات ميلينيوم في الشرق الأوسط وأفريقيا بفخر عن افتتاح فندق ميلينيوم بلايس الدوحة، والذي يتميز بتصميمه ليكون ملاذًا جديدًا لنمط الحياة المميز في قلب العاصمة القطرية، والذي تميز بحرصهِ على الاهتمام بمفاهيم الاستدامة وجعلها جزءًا لا يتجزأ من تجارب الضيوف.

يضم الفندق 150 غرفة فاخرة تتنوع بين فئات السوبيريور والديلوكس، بالإضافة إلى 6 أجنحة تنفيذية مجهزة بوسائل راحة حديثة. كما تم تصميم حمامات النوم بعناية لتوفير بيئة مريحة تُشجع الضيوف على الاسترخاء واستعادة النشاط بعد يوم حافل. كذلك تقدم بعض الغرف شُرُفات خاصة تسمح للضيوف بالاستمتاع بإطلالات ساحرة على المدينة، مما يجعل فندق ميلينيوم بلايس الدوحة ملاذ سياحي يوفر إقامة فاخرة وسعيدة تتماشى مع شعار العلامة ميلينيوم بلايس التي تعدُ الضيوف بالسعادة في كل زاوية.

بهذا السياق، قال فهد عبد الرحيم كاظم، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم في الشرق الأوسط وأفريقيا: "نفتخر بالإعلان عن افتتاح فندقنا الخامس من علامة ميلينيوم بلايس ولأول مرة في الدوحة. يعكس فندق ميلينيوم بلايس الدوحة مفهوم الحياة بأسلوب مميز تحت العلامة التجارية ميلينيوم بلايس، ويجسد فكرة جعل كل لحظة فرصة للسعادة. سواء كان ضيوفنا في رحلة عمل أو ترفيه، فإن شعارنا "السعادة - في كل لحظة، السعادة هي خيار" يتجلى في كل جانب من خدماتنا، مع حرصنا على وضع الاستدامة في طليعة عملياتنا وتقديم مجموعة واسعة ومتنوعة من المأكولات والمشروبات التي ستكون جاذبة للضيوف والزوار على حد سواء، كما أننا نتطلع إلى أن يصبح الفندق مركزًا لنمط الحياة المميز في المدينة".

كما أضاف المهندس محمد عباس، المالك والمدير العام لشركة عشتار لإدارة الفنادق: "إنهُ لشرفٌ كبير لنا ان نفتتح هذا الفندق الذي سيُقدم مفهوماً جديداً ومثيراً لنمط الحياة في المدينة، حيث سيجمع بين المأكولات والضيافة والترفيه بطريقة فريدة. ونحن على يقين من أن فندق ميلينيوم بلايس الدوحة سيلبي احتياجات فئات واسعة من الضيوف، ونتطلع إلى عام ناجح في المستقبل".

أما فيما يتعلق بمنافذ تقديم الطعام والمشروبات، سيقدم الفندق مجموعة متنوعة من الخيارات لتلبية احتياجات الضيوف الذين يتطلعون إلى تجربة نكهات طعام متنوعة وشهية، بما في ذلك المأكولات الإيطالية واللبنانية والكورية واليابانية الأصيلة. فيما يلي بعض منافذ تناول الطعام التي سيتضمنها الفندق:

• مطعم ماريو إي ماريو (Mario E Mario) والذي حققَ حلم طفولة ماريو جونيور حداد الذي استمر على مدار 10 سنوات للأطباق الإيطالية الأصيلة، ويتميز هذا المطعم بأجوائهِ الدافئة، ومطبخه المفتوح، وتراسهُ الساحر، الذي يُقدم المأكولات الإيطالية الحقيقية في أجواء حميمة وفريدة.

• مطعم تاوليت يوفون (Tawlet Yvonne) الذي يجسد الضيافة اللبنانية ويمزج بين النكهات العائلية التي تستحضر الماضي في أطباقه الموسمية المتغيرة باستمرار. حيث يأخذنا المطعم من الذكريات العزيزة للطفولة إلى لحظات لم الشمل الدافئة، يتيح لنا تجربة الأطباق الكلاسيكية المفضلة التي تعكس تنوع الأذواق.

• مطعم إي هو (Yee Hwa) والذي يقع في طابق الميزانين، متخصص في تقديم المأكولات الكورية واليابانية الأصيلة. يقدم وجبات شواء كورية وأطباق خاصة مثل بولجوجي ولحم البقر والكيمتشي المقلي وحساء أضلاع اللحم، بالإضافة إلى طبق المعكرونة الكوري الشهير - جابتشي.

• مطعم فار سبورتس بار (VAR Sports Bar) والذي يعتبر المكان المثالي لتناول المأكولات الأمريكية اللذيذة في جو مليء بالحيوية والنشاط، حيث يتميز بأجواء الطابع الأمريكي مفعمة بالحياة. يتيح المطعم للضيوف الاستمتاع بتجربة تناول طعام مريحة وفريدة، مع توفر طاولات البلياردو وغرفة الألعاب الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر خيارات خاصة لتناول الطعام بخصوصية وراحة للاجتماعات والاحتفالات.

كما يُمكن للراغبين في الاهتمام بلياقتهم البدنية ورفاهيتهم أن يقوموا بزيارة المنتجع الصحي الذي يضم مجموعة واسعة من غرف العلاج، أو ممارسة التمارين في مركز اللياقة البدنية المجهز تجهيزاً كاملاً. كما يُقدم لهم حمام السباحة الداخلي المجهز بجاكوزي فرصةً رائعةً للضيوف للاسترخاء. أما حمام السباحة الخارجي على السطح يوفر إطلالاتٍ خلابة على المناطق المحيطة وأفق العاصمة الدوحة، ويشعرك بأجواء مميزة وكأنك في واحة خفية.

تماشياً مع مسار الألفية الأخضر، الذي يمثل جهود الفندق في تقليل التأثير البيئي للمجموعة، تأتي الاستدامة في صدارة تجارب الضيوف في فندق ميلينيوم بلايس الدوحة. فقد تمت تولية العناية القصوى لتبني المبادرات البيئية التي تحد من التأثير السلبي على البيئة مثل استخدام وتعبئة موزعات مستلزمات الاستحمام للحد من استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. كما يتناغم الديكور الذي يحمل طابعاً أخضر في اللوبي والمطاعم مع التزام الفندق تجاه الحياة البيئية المستدامة، ويخلق أجواءً هادئة مستوحاة من الطبيعة.

يعدكم فندق ميلينيوم بلايس الدوحة بان يكون ملاذاً سعيدًا للضيوف، سواء أن كانت الإقامة في رحلة عمل أو ترفيه. حيث يتميز بموقع متميز في قلب المنطقة التجارية النابضة في الدوحة، مما يوفر إمكانية الوصول السريع إلى المعالم الرئيسية الأكثر شهرةً في المدينة، بما في ذلك كورنيش الدوحة وكتارا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني : www.millenniumhotels.com

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نبذه عن فنادق ميلينيوم وكوبثورن

فنادق ومنتجعات ميلينيوم (MHR) هي العلامة التجارية العالمية لفنادق ميلينيوم وكوبثورن المحدودة (M&C). تعمل M&C كشركة فنادق عالمية، حيث تمتلك وتدير وتشغل أكثر من 145 منشأة فندقية في حوالي 80 موقعًا حول العالم، تضمُ مناطق في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط ونيوزيلندا والولايات المتحدة. تقع منشأتها في مدن رئيسية مثل لندن ونيويورك ولوس أنجلوس وباريس ودبي وبكين وشنغهاي وسيول وطوكيو وسنغافورة وهونغ كونغ. تحتل فنادق ومنتجعات (MHR) المواقع المتميزة حول العالم، وتُقدم العنوان المثالي للمسافرين سواء كانوا رجال أعمال أو سياحًا. وتشكل فنادق ملينيوم وكوبثورن (M&C) الذراع الفندقية لشركة العقارات العالمية المُدرجة في سوق سنغافورة – شركة سيتي للتطوير المحدودة (City Developments Limited)، والتي تعتبر عضوًا في مجموعة هونغ ليونج (Hong Leong Group).

تدير فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا حاليًا ما يقرب من 50 فندق و15,000 غرفة، بالإضافة إلى 32 فندق قيد التطوير في جميع أنحاء المنطقة. بدءًا من منشأة واحدة في أبوظبي، نمت فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا لتشمل العديد من الوجهات المجاورة. كما قامت بتوسيع نطاقها من خلال تكوين شراكات مع أصحاب العقارات ذوي السمعة الطيبة، وأصبحت اليوم معترفًا بها كواحدة من أسرع شركات إدارة الفنادق نموًا في المنطقة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني : www.millenniumhotels.com .

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