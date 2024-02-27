واصل منتدى صحار للاستثمار، لليوم الثاني على التوالي فعالياته بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمشاركين من داخل سلطنة عمان وخارجها وذلك بفندق راديسون بلو صحار.

وتضمنت اعمال اليوم الثاني القاء عدد من الكلمات الرئيسية واوراق العمل والعروض المرئية والجلسات الحوارية تناولت فرص النمو في صحار وممكنات الاستثمار وشهدت مناقشات واسعة حول العديد من المحاور.

وضمت قائمة المتحدثين في اليوم الثاني كل من سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، وأشرف بن حمد المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمجموعة العالمية للطاقة )أوكيو(، والسيد سلطان بن خليفة بن المرادس البوسعيدي، محلل استثمارات صندوق عمان المستقبل، وخالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني للاستثمار و تنمية الصادرات "نزدهر" والدكتور مسعود بن سليمان العزري مدير عام التسويق الزراعي والسمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وحمود بن حمد الرشيدي، الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي، بالشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة نتاج، والمهندس محمد بن سعيد بن حمد المسروري، مشرف عام أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي بوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، والدكتور علي حامد الملا مدير إدارة المشروعات الصناعية بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.

وشهد المنتدى في يومه الثاني جلستين حواريتين تناولت الجلسة الأولى عنوان "صحار .. فرص النمو والاستثمار" وشارك في مناقشاتها كل من المهندس ناصر بن سيف المقبالي، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عمان، وأشرف بن حمد المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمجموعة العالمية للطاقة )أوكيو(، وحمود بن حمد الرشيدي، الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي، بالشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة (نتاج( والمهندس نبيل بن سالم البيماني، الرئيس التنفيذي، لشركة تنمية اسماك عمان، وفيصل بن حمد الوهيبي مدير عام الخدمات المصرفية الحكومية والإستثمار ببنك ظفار، وادار مناقشات الجلسة خبير الموارد البشرية والتطوير المؤسسي الدكتور مهند بن داود العصفور.

فيما تناولت الجلسة الثانية عنوان "صحار تدعم اهداف رؤية عمان – ممكنات الاستثمار" شارك في مناقشاتها كل من سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وسعادة أحمد بن محمد آل محمد الرئيس التنفيذي بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، والمهندس محمد بن سعيد المسروري، مشرف عام أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي بوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، إدار مناقشات الجلسة الدكتور علي بن سالم البادي أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية البريمي الجامعية.

يذكر بان تنظيم المنتدى يأتي بدعم وشراكة مع عدد من المؤسسات المرموقة، تتضمن شركة جندال شديد الشريك الرئيسي، ومجموعة أوكيو وميناء صحار الشريك الاستراتيجي، وصحار المنيوم وفالي الراعي الذهبي، وعمانتل شريك التقنية، و(ADNRIO) الراعي الفضي، وبنك ظفار الشريك المصرفي، و(C.Steinweg Oman LLC) الراعي البرونزي وغيرها.

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-انتهى-