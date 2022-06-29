الوجهة الرائدة تقدم مساحة جديدة مزوّدة بباقةٍ من الألعاب المجانية، مثل الألعاب اللوحية والبلياردو

تطبيق مكافآت فستيفال يوفر فرصة لاستبدال العروض لدى المتاجر المشاركة والدخول تلقائياً في السحوبات للفوز ببطاقات هدايا بقيمة ألف درهم إماراتي أسبوعياً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن فستيفال بلازا، أحد مراكز التسوق التابعة لمجموعة الفطيم، عن تقديم مجموعةٍ من الأنشطة الترفيهية الصيفية، والتي توفر للزوار أجواء المتعة والاسترخاء بعيداً عن حر الصيف، وتتيح لهم تجديد الطاقة والحيوية برفقة الأصدقاء من خلال مساحة شيل أوت المخصصة للاسترخاء، والتي سيتم افتتاحها في 1 يوليو لتوفر باقةً من العروض المميزة للأطفال واليافعين والكبار. كما يحظى روّاد فستيفال بلازا بفرصٍ للفوز بجوائز رائعة من خلال عروض استبدال النقاط ابتداءً من 1 يوليو ولغاية 28 أغسطس.

ويشكّل فستيفال بلازا مول خياراً مثالياً للعائلات بفضل ركن المطاعم الغني بأبرز خيارات الطعام، إلى جانب الألعاب اللوحية التقليدية وكرة القدم الطاولة والبلياردو والتنس وغيرها الكثير. ويتيح المركز التجاري دخولاً مجانياً إلى مساحة شيل أوت التي توفر العديد من الألعاب ضمن أجواءٍ من المتعة والتنافس مع الأصدقاء. كما تحتضن الوجهة الكثير من مجسمات الألعاب مثل قطع الشطرنج العملاقة ولعبة الكلمات المتقاطعة بالحجم الكبير.

ويُمكن للزوّار الاستمتاع بمفاجآت صيف دبي من خلال عرض استبدل واربح الذي تقدّمه الوجهة، ويتيح استبدال النقاط لدى المتاجر المشاركة باستخدام تطبيق مكافآت فستيفال والدخول تلقائياً في السحوبات للفوز ببطاقات هدايا تصل قيمتها إلى ألف درهم إماراتي أسبوعياً بما يعادل 8 آلاف درهم إماراتي على مدار العرض، ما يجعل الوجهة الخيار الأفضل للاستمتاع بفصل الصيف.

لمزيدٍ من المعلومات حول فستيفال بلازا، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://bit.ly/2Qiz8yU

فيسبوك: @dubaifestivalplaza

إنستاجرام: @dubaifestivalplaza

تويتر: @dubaifestplaza

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حول فستيفال بلازا

فستيفال بلازا هو مركز تسوق محلي للفطيم. تغطي منطقة البيع بالتجزئة 64800 متر مربع وهي الوجهة الملائمة لأسلوب حياة محلي في وسط مجتمع وصل غيت. ولإضفاء الحيوية والراحة على جنوب دبي، يستقطب المركز التجاري المجتمعات

بما في ذلك جبل علي والفرجان ودبي مارينا ونخلة جميرا والمسافرين من أبو ظبي المجاورة. يقع بالقرب من مخرج 25 على طريق الشيخ زايد المتجه جنوبا أو مخرج 22 شمالا.

يشكّل فستيفال بلازا وجهة تسوق مهمة للمتاجر الرئيسية المحبوبة للغاية بما في ذلك أكبر متاجر ايكيا في المنطقة، ماركس وَسبنسر، إيس، متجر مفهوم جديد من لولو هايبر ماركت وعيادة الفطيم الصحية المتميزة - هيلث هاب ولوتيتيا. بالإضافة إلى استوديو فولفو الذي تم إطلاقه مؤخرًا، جنبًا إلى جنب مع Sedar وَ Community Pharmacy

يستضيف فستيفال بلازا أيضًا ثاني وأكبر متاجر ايكيا في دبي، والذي يمتد على مساحة ضخمة تبلغ 30.000 متر مربع مع تركيز إضافي على الاستدامة ومركز تدريب دولي لموظفي ايكيا. ينضم إلى هذه المتاجر أكثر من 120 متجرًا إضافيًا، بالإضافة إلى قاعة طعام تتسع لِحوالي 500 مقعد، وأكثر من 40 خيارًا لتناول الطعام، وعرض إقامة وتشغيل وأكثر من 2300 موقف للسيارات.

مع العديد من خيارات البيع بالتجزئة وتناول الطعام، يُعد فستيفال بلازا مركزًا تجاريًا مناسبًا وعائليًا يمكن الوصول إليه بسهولة من شارع الشيخ زايد، على بعد 15 دقيقة من مرسى دبي ونخلة جميرا وعلى بعد دقائق قليلة من محطة مترو هيئة الطرق والمواصلات للطاقة.