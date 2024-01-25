موقع التراث العالمي لليونسكو يشهد استعراض نيسان لقوة سياراتها الكهربائية في سباق الدرعية "إي بري"



يوكوهاما، اليابان– يستعد فريق نيسان فورمولا إي لخوض أول سباق مزدوج ضمن بطولة فورمولا إي (ABB FIA Formula E) العالمية لعام 24/ 2023 تحت سماء الدرعية. فبعد الأداء الواعد الذي قدمه أوليفر رولاند في المكسيك بتجاوزه لتسع متسابقين واختتام السباق دون تحقيق النقاط بفارق بسيط، يسعى مع زميله في الفريق ساشا فينيستراز إلى تسجيل النقاط واستعراض قدرات سيارة نيسان e-4ORCE 04 الكهربائية لتحقيق مركز متقدم ضمن قائمة العشر الأوائل في سباق الدرعية.

ونظرًا إلى أن سباق الدرعية "إي بري" هو السباق الوحيد في الفورمولا إي الذي يُقام ليلًا، وذلك ماأكسبه رواجًا واسعًا بين عشاق السيارات. كما تُعد حلبته من أكثر الحلبات تحديًا وتشويقًا كونها تشمل مسارًا منحدرًا وعالي السرعة ابتدأ من المنعطف 6 وحتى 14، مما يعني أن على السائقين التحلي بالشجاعة وبذل أعلى قدر من التركيز والعمل على تنظيم سرعتهم بدقة أثناء عبورهم بها لتجنب تآكل الإطارات العالي الذي قد ينتج عنها؛ إلى جانب التحديات المتعلقة بمسألة الأمن والسلامة التي من المتوقع أن تواجههم إن لم ينجحوا في الموازنة بين المجازفة والتأني في سباقهم نحو تحقيق الفوز.

وبهذه المناسبة، علق المدير التنفيذي لفريق نيسان فورمولا إي طوماسو فولبي، قائلاً: " كان أداؤنا في المكسيك مشجعًا، ولكننا لم نحقق ما نطمح إليه، فقد تمكّن أوليفر وساشا بتعاونهما معًا من إظهار ما يمكننا تقديمه كفريق في هذا الموسم. ولأننا نعي قوة السيارة التي نُشارك بها ونهدف من خلال سباق الدرعية إلى تسوية أي تحديات قد تواجهنا أو تُعيق قدرتنا على الفوز، فإننا نتطلع من خلال السباق المزدوج أن نحظى بفرصتين لتسجيل النقاط، ولأجل ذلك سنحرص في سباق يوم الجمعة على التركيز للتعلم قدر الإمكان وإتقان القيادة على هذا المسار الذي يتطلب قدرة عالية من المرونة والتحكم بأقصى درجات السرعة في آن واحد، وبالتالي سيساعدنا ذلك في سباقنا اليوم التالي".

وأضاف: "سعداء بتعاوننا مع بترومين نيسان والمشاركة في هذه البطولة مرة أخرى، حيث يمثلون شريكًا رئيسيًا في أحد أهم أسواق نيسان، كما أننا نتطلع إلى مشاركة التشويق والإثارة التي يقدمها سباق الفورمولا إي مع عملائهم".

ومن جانبه، قال سائق فريق الفورمولا إي ساشا فينيستراز: "أعتبر مسار الدرعية أحد أكثر المسارات التي استمتع بالتنافس فيها ضمن سباقات الفورمولا إي، وذلك بسبب احتوائه على منحنيات ومنعطفات ضيقة تجعل منه تحديًا مشوقًا، وعلى الرغم من عدم تحقيقنا للنتيجة التي أردناها في سباق المكسيك إلا أننا تمكننا من تحقيق مستويات سرعة جيدة في التصفيات، لذا نهدف إلى تطبيق هذه السرعة في سباقنا القادم. وتابع قائلاً: من المتعارف عليه بأن السباقات المزدوجة مُرهقة بطبيعتها، ولكن إن استطعنا خلق التوازن بين السباقين فإنني على ثقة من قدرتنا على إحراز النقاط التي ستأهلنا للفوز ".

وفي ذات السياق، أضاف سائق فريق الفورمولا إي أوليفر رولاند: "كان السباق الأول في المكسيك يتمحور حول خوض التجربة وانتهى بنا المطاف بتحقيق الكثير من الإيجابيات بعد أن قمنا بأداء جيد فيه، لذا نتطلع للحفاظ على هذا النشاط والاستمرار باتباع نهجنا السلس في المنافسة. وأضاف قائلاً: لأن مسار الدرعية يُعد صعبًا مقارنة بغيره، نحتاج إلى تكثيف جهودنا في مرحلة التصفيات والتركيز في تجارب الأداء لأهميته في مساعدتنا على التأقلم مع المسار قبل سباق يوم السبت، وما يزيد من حماسي لسباق الدرعية هو تميزه بكونه الوحيد في الموسم الذي يُقام في الليل، مما سيجعل منه عرضًا مبهرًا يتمتع به كافة الجماهير!"

يُشار إلى أن، هناك علاقة متينة تربط شركة نيسان مع المملكة العربية السعودية تعود إلى عام 1957 حين سَلمت لها أول دفعة من سيارات نيسان. كما أن لاعتماد بترومين نيسان – وكيل التجزئة الرسمي للشركة في المملكة منذ عام 2016، الأثر الكبير من هذا التراث المشترك وذلك بفضل توسع نطاق عملياتها في المملكة، حيث أصبحت تحتضن 18 صالة عرض و 16 مركزًا لخدمات ما بعد البيع. وتتطلع العلامتان التجاريتان إلى تعزيز تعاونهما في سباق الدرعية "إي بريكس"، حيث ستكون بترومين نيسان مرة أخرى شريك الابتكار الرسمي للفريق في هذه المنافسة. ومن خلال تعاون العلامتين معًا سيسعيان لإظهار التزامهما المتفاني بالابتكار والتميز في خدمة عملائهما.

الجدير ذكره، بأن المنافسات ستبدأ في يوم الخميس القادم 26 يناير بانطلاق مرحلة تجارب الاداء الذي يسبق الجولة الثانية التي تُقام يوم الجمعة، حيث تنطلق المرحلة التأهيلية في الساعة 15:20 بالتوقيت الرسمي الأطلسي (ت ع م+3) والسباق في الساعة 20:00، وتليها الجولة الثالثة يوم السبت في نفس الأوقات المذكورة.

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حول مشاركة نيسان في سباق فورمولا أي

شاركت نيسان لأول مرة في سباق السيارات الكهربائية كلياً في الموسم الخامس (2018/2019) من بطولة فورمولا إي (ABB FIA Formula E) العالمية لتصبح الشركة المصنّعة اليابانية الأولى والوحيدة التي تدخل هذه السلسلة.

وأعلنت نيسان في أبريل 2022، عن استحواذها على فريق e.dams للسباقات لتصبح المالكة والمشرفة العالمية بالكامل على مشاركته في بطولة العالم للفورمولا إي (ABB FIA Formula E) العالمية.

كما أعلنت الشركة في يونيو 2022 أنها ستقوم بتزويد فريق ماكلارين رايسنغ بتكنولوجيا محركات سيارات نيسان الكهربائية طيلة فترة الجيل الثالث من الفورمولا إي.

وسيكون اوليفر رولاند وساشا فينيستراز سائقي فريق نيسان فورمولا إي في الموسم العاشر من بطولة فورمولا إي (ABB FIA Formula E) العالمية.

وسيواصل فريق نيسان في فورمولا إي سباقاته لنقل الإثارة والمتعة للمركبات الكهربائية الخالية من الانبعاثات للجمهور العالمي، ضمن هدفها لتحقيق الحياد الكربوني في جميع عملياتها ودورة حياة منتجاتها بحلول عام2050 ، وتعتزم نيسان تحويل كل سيارة جديدة تقدمها إلى نموذج كهربائي بالكامل بحلول أوائل العقد 2030 في الأسواق الرئيسية. كما تهدف الشركة اليابانية إلى تقديم خبرتها في نقل المعرفة والتكنولوجيا بين حلبة السباق والطريق لتحسين المركبات الكهربائية للعملاء.

حول فورمولا إي

أصبحت بطولة سباق (ABB FIA Formula E) العالمية أول رياضة عالمية خالية من الكربون منذ إنشائها في عام 2020، بعد أن استثمرت في مشاريع معتمدة لحماية المناخ في جميع السباقات لتعويض الانبعاثات من كل موسم من السباقات الكهربائية.

يتم تشغيل جميع السيارات في البطولة بالكهرباء، حيث تعمل السلسلة كمنصة تنافسية لاختبار وتطوير أحدث التقنيات الكهربائية.

يتسابق أعظم الشركات المصنعة في العالم ضد بعضها البعض في حلبات الشوارع، وتشجع Formula E على اعتماد التنقل المستدام في مراكز المدن في محاولة لمكافحة تلوث الهواء وتقليل آثار تغير المناخ.

للتواصل

ماريا دي خوانا

رئيس الاتصالات، الفورمولا إي، شركة نيسان موتور

البريد الإلكتروني: mdejuana@nissan-europe.com

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