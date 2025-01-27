سيشهد معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط، مشاركة 89 خبيرًا فرنسيًا في مجال الرعاية الصحية، مما يتيح لهم فرصة عرض أحدث ابتكاراتهم وحلولهم الرائدة ضمن الجناح الفرنسي. وستعرض الشركات الفرنسية منتجاتها في ثلاث قاعات:

• قاعة زعبيل 2: الأجهزة الطبية.

• قاعة الشيخ راشد: حلول جراحة العظام والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.

• قاعة الشيخ سعيد 1: حلول التصوير الطبي.

بدعم من وكالة بيزنس فرانس، يضم الوفد الفرنسي 20 مشاركًا لأول مرة، مما يبرز حيوية ونمو النظام البيئي للرعاية الصحية في فرنسا. يتم تنظيم هذه المبادرة بالتعاون مع شركاء بارزين، من بينهم جمعية الرعاية الصحية الفرنسية، أوروسانتي- EURASANTÉ وديف أوب- DEV UP، وغرفة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية الكبرى في فرنسا.

إرث التميز الطبي

تتميز فرنسا عالميًا بخبرتها الطبية والعلمية، مدعومة بنظام بيئي ديناميكي حيوي يضم أكثر من 2660 شركة مبتكرة. تنعكس إنجازات الرعاية الصحية التي حققتها الدولة في مستشفياتها المصنفة عالميًا، حيث برزت ثلاث مؤسسات فرنسية ضمن قائمة نيوزويك لعام 2024 لأفضل 50 مستشفى في العالم:

- مستشفى جامعة بيتي سالبتريير (باريس) - المركز الثامن

- مستشفى جورج بومبيدو الأوروبي (باريس) - المركز السابع عشر

- مستشفى كلود هوريز (ليل) - المركز الثامن والثلاثين

مع تسجيل زيادة بنسبة 1.4٪ في عدد الأطباء مقارنة بعام 2023 - تواصل فرنسا تعزيز نظام الرعاية الصحية ومساهماتها في التقدم الطبي العالمي.

في معرض الصحة العربي 2025، ستقدم الشركات الفرنسية مجموعة غنية من الحلول المتطورة، تعالج التحديات في مختلف التخصصات الطبية، بما في ذلك أجهزة تنقية الهواء التي تتضمن تقنيات متقدمة لضمان نقاء الهواء ومنع العدوى في المنشآت الصحية، بالإضافة إلى أجهزة غير جراحية مصممة لمراقبة المرضى في العناية المركزة والرعاية ما بعد الجراحة وعلاج الأورام، إلى جانب حلول الطب عن بعد وأنظمة إدارة الصور الطبية. تؤكد هذه الابتكارات على التزام فرنسا الثابت بتطوير الرعاية الصحية عالمياً، وتقديم التقنيات والخبرات المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتطورة للمجتمع الطبي

سوق الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة: فرص واسعة أمام فرنسا

تعد الإمارات العربية المتحدة شريكًا استراتيجيًا لفرنسا في قطاع الرعاية الصحية، حيث بلغ إجمالي صادرات الأدوية الفرنسية إلى الإمارات العربية المتحدة 265 مليون دولار في عام 2022، مما يجعل فرنسا رابع أكبر مورد للأدوية إلى الدولة. وتمتد الخبرة الفرنسية إلى مجالات متعددة، تشمل الأدوية والتكنولوجيا الطبية والتشخيص، التصوير الطبي وتكنولوجيا المعلومات الصحية.

وفي إطار المبادرات الاستراتيجية مثل فرنسا 2030 والابتكار الصحي 2030، خصصت فرنسا 7.5 مليار يورو لتعزيز ريادتها العالمية في مجال الابتكار الطبي، بما في ذلك 400 مليون يورو مخصصة للتقدم في مجال التكنولوجيا الطبية. وقد ساهمت مؤسسات فرنسية رائدة مثل معهد كوري ومستشفى مؤسسة روتشيلد في تعزيز وجودها من خلال إنشاء مكاتب إقليمية في دبي، مما يساهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية من خلال البحث والتدريب والإدارة.

هذا، وتعكس المشاركة في معرض الصحة العربي 2025 التزام فرنسا بتقديم حلول مبتكرة ومتطورة، وتؤكد على دورها كشريك رئيسي في دعم قطاع الرعاية الصحية سريع التقدم في الإمارات العربية المتحدة.

تقديم سوق الأجهزة الطبية التابع لوكالة بيزنس فرانس: جسر بين المهنيين الإقليميين والابتكار الفرنسي في مجال الرعاية الصحية

كجزء من فعاليات معرض الصحة العربي 2025، ستطلق وكالة بيزنس فرانس عالم " الأجهزة الطبية" عبر منصتها الرقمية "Marketplace"، مما يوفر للشركات الفرنسية واجهة رقمية لعرض التقنيات الطبية المبتكرة. مستفيدة من مكانة فرنسا كرابع أكبر مورد للأدوية إلى الإمارات العربية المتحدة، ومن مكانة دبي كمركز عالمي للسياحة الطبية، تهدف هذه المنصة إلى ربط المهنيين في قطاع الرعاية الصحية عالميًا بالخبرة الفرنسية المتميزة، اعتبارًا من يناير 2025.

فرانش هيلثكير هي مبادرة مبتكرة بين القطاعين العام والخاص تهدف للجمع بين أهم لاعبي النظام البيئي الفرنسي للرعاية الصحية (الشركات والباحثين والمتخصصين في الرعاية الصحية واللاعبين العامين، وما إلى ذلك) للترويج المشترك لأنشطتهم وخبراتهم وتقنياتهم وابتكاراتهم دوليًا. كما تسعى للترويج للرؤية الفرنسية للصحة العالمية، بنا ًء على نهج إنساني للرعاية والوصول المنصف والعادل إلى منتجات وخدمات الرعاية الصحية. تشترك بيزنس فرانس ، الوكالة الحكومية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً ، مع جمعية الرعاية الصحية الفرنسية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية ، في الترويج للعلامة التجارية ، بهدف تنسيق العمل المشترك لتحفيز التعاون الدولي و تعزيز نقاط القوة الرئيسية لفرنسا.

اختاروا فرنسا هي علامة تجارية مسجلة للحكومة الفرنسية تعمل على تعزيز الجاذبية الاقتصادية لفرنسا على الصعيد الدولي.

بيزنس فرانس هي وكالة استشارات عامة/ حكومية رائدة تُعنى بتعزيز التنمية الدولية للاقتصاد الفرنسي. تلتزم بيزنس فرانس بتحفيز النمو المُوجه نحو التصدير للشركات الفرنسية، إلى جانب تشجيع وتسهيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في فرنسا.

وهي تعمل على الترويج للشركات الفرنسية وصورتها التجارية وجاذبيتها كوجهة استثمارية، فضلا عن إدارة برنامج التدريب الدولي V.I.E

تتمتع بيزنس فرانس بشبكة واسعة تضم أكثر من 1400 موظف يعملون في فرنسا وخارجها بـ 55 دولة حول العالم.

في العام 2023، ساهمت بيزنس فرانس في تحقيق إيرادات تصدير إضافية بقيمة 3.3 مليار يورو للشركات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية، مما يمثل خلق أو تخطيط لأكثر من 27,111 وظيفة جديدة. كما دعمت بيزنس فرانس 58٪ من قرارات الاستثمار الأجنبي البالغ عددها 1815 قرارًا في عام 2023، وهو ما يمثل 67٪ من إجمالي الوظائف البالغ عددها 59,254 وظيفة التي تم إنشاؤها أو الحفاظ عليها على الصعيد الوطني.

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