نظمت غرفة عجمان بالتعاون مع الاتحاد للماء والكهرباء ورشة تعريفية بعنوان "أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة"، بهدف التوعية بفرص استفادة منشآت القطاع الخاص من حلول الطاقة الشمسية وفقاً للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، وتسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال انتاج الطاقة الشمسية وفرص تمكين أصحاب منشآت القطاع الخاص من الاستفادة من حلول الطاقة النظيفة والمستدامة ودعم الابتكار في هذا القطاع الحيوي.

حضر الورشة، جميلة كاجور المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء بالإنابة في غرفة عجمان، بمشاركة مجموعة من أصحاب الاعمال وممثلي الشركات والمصانع والخبراء في قطاع الطاقة، وذلك في فندق راديسون بلو ـ عجمان.

وفي مستهل الورشة أكدت جميلة كاجور، أن الورشة تهدف إلى تعريف الفئات المسموح لها بالربط الكهربائي وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بما حدده القرار الوزاري رقم 152 لسنة 2024، "بشأن تنظيم استهلاك وتصدير الطاقة الكهربائية الشمسية الموزعة في المناطق التابعة لنطاق شركة الاتحاد للماء والكهرباء".

وأشادت بالجهود الحكومية في تشجيع الاستثمار ودعم نمو إنتاجية منشآت القطاع الخاص من خلال إطلاق مبادرات فعالة، وتحديث السياسات التشريعية بما يتماشى مع تطلعات مجتمع الأعمال، ويحفزهم على تبني تقنيات الطاقة المستدامة.

وأفادت أن الورشة وفرت منصة حوارية للاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات حول سبل الاستفادة من الطاقة الشمسية بما حددته مواد القانون، مؤكدة على سعي غرفة عجمان لتوعية أعضائها من الشركات والمصانع بأفضل التقنيات وحلول إنتاج الطاقة الشمسية عبر توسيع دائرة التعاون مع الاتحاد للماء والكهرباء ومزودي خدمة انتاج الطاقة الشمسية المُعتمدين من قبل الاتحاد للماء والكهرباء.

وأثنت على جهود الاتحاد للماء والكهرباء في توفير خدمات عالية الجودة وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية والطاقة، وتوفير شبكات وبنية تحتية خدمية ذات كفاءة عالية تُسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزز من القدرة التنافسية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

وقدمت هنيه عبدالله الحساني ـ مدير أول تخطيط شبكة توزيع الكهرباء، نبذة حول مبادرة استفادة الشركات والمصانع من حلول الطاقة الشمسية وفقاً للقرار الوزاري الصادر، والشروط الواجب توافرها وكيفية حساب فواتير الكهرباء، والفئات المسموح لهم بالربط والحد المسموح به من الطاقة الشمسية.

واختتمت الورشة بجلسة نقاشية مفتوحة بمشاركة الحضور لتبادل الآراء والاستفسارات، ومناقشة الحلول العملية للاستفادة من حلول الطاقة الشمسية، كما أثنى المشاركون على الدور البارز لغرفة عجمان والاتحاد للماء والكهرباء في تنظيم هذه الورشة وإتاحة الفرصة للتعرف على أحدث التقنيات والحلول العملية في مجال الطاقة الشمسية.

-انتهى-

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