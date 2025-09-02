تشارك غرفة عجمان في فعاليات مؤتمر الغرف العالمي الرابع عشر، والذي تستضيفه مدينة ملبورن ـ أستراليا، تحت شعار "الأعمال والحكومة والغرف التجارية ـ شركاء من أجل الرخاء" خلال الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر.

ترأس وفد الغرفة سعادة محمود عثمان أبوالشوارب، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، بحضور محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، ويشهد المؤتمر العالمي مشاركة أكثر من 1200 من قادة غرف التجارة وقادة الاعمال ومسؤولي الجهات الحكومية والمستثمرين، من أكثر من 100 دولة.

يهدف المؤتمر العالمي إلى توفير منصة عالمية لبحث سبل تعزيز التعاون بين الغرف التجارية، واستعراض أفضل الممارسات العالمية، وتبادل التجارب والأفكار، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات والخدمات المبتكرة التي تقدمها الغرف التجارية حول العالم، بما يسهم في تطوير قنوات التواصل وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد العالمي.

وقال سعادة محمود أبوالشوارب: "إن مشاركة غرفة عجمان في الحدث العالمي تعكس حضورها الفاعل على الساحة الدولية، وتسهم في دعم أهدافها الاستراتيجية من خلال تعزيز القدرة التنافسية للإمارة وجذب الاستثمارات، إلى جانب التعريف بمبادراتها ومشاريعها المبتكرة، كما تجسد هذه المشاركة مكانة عجمان كمركز اقتصادي واعد، وتفتح آفاقاً واسعة لبناء شراكات استراتيجية تدعم القطاع الخاص وتعزز مسيرة التنمية المستدامة".

وأشاد بتنوع جلسات المؤتمر العالمي، والتي تتجاوز 30 جلسة حوارية وورش عمل يقدمها نخبة من قادة الغرف التجارية وخبراء الأعمال من مختلف الدول، بما يتيح منصة ثرية لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات، ويعزز من فرص التعاون والشراكة بين المؤسسات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبه أوضح محمد الجناحي، أن وفد غرفة عجمان حرص على عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الغرف التجارية والجهات المشاركة في المؤتمر، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك واستكشاف فرص الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وأكد أن اللقاءات توفر فرصة هامة لتعزيز حضور إمارة عجمان على خارطة الأعمال الدولية، والتعريف ببيئة الاستثمار الجاذبة التي توفرها الإمارة، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

وأشار إلى حرص غرفة عجمان لترجمة هذه المشاركات واللقاءات إلى نتائج ملموسة عبر فتح قنوات تواصل جديدة وبحث فرص تنظيم فعاليات وملتقيات مشتركة وتبادل الوفود التجارية مستقبلاً.

