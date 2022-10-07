شاركت غرفة تجارة وصناعة عجمان في الحلقة النقاشية "المواطنة الرقمية" والتي استضافتها وزارة الثقافة والشباب ـ عجمان، بالتعاون مع مدرسة الحكمة الخاصة بعجمان، بهدف تسليط الضوء على إيجابيات التواصل الرقمي والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة وآليات التعامل الذكي معها وكذلك طرق الحماية من مخاطرها.

تناولت الحلقة النقاشية التي استمرت على مدار يومين، تعريف المواطنة الرقمية على أنها "مجموعة من القواعد والضوابط والمبادئ المتبعة للاستخدام الأمثل والقويم للتكنولوجيا، والتي يحتاجها المواطنون صغارا وكبارا من أجل المساهمة في رقي الوطن" وتم شرح طرق تنمية المعارف والمهارات الخاصة بالتواصل الرقمي والتعرف على الجرائم الإلكترونية وآثارها والعقوبات المترتبة عليها حسب قانون الدولة ومعرفة طرق الأمن الرقمي.

وحددت الحلقة سمات المواطن الرقمي ودوره في تعزيز المواطنة الرقمية من خلال تطوير المهارات والمعرفة وتكنولوجيا المعلومات، والاستخدام الأمثل للإنترنت والتقنيات الرقمية بانتظام وبطريقة صحيحة مع مراعاة القيم والسلوك والاستخدام الآمن عبر الإنترنت.

وأكدت جميلة كاجور مدير مركز عجمان لدعم الأعمال في غرفة عجمان، على ضرورة إدراك الشباب والناشئة بمفهوم "المواطنة الرقمية" وتعزيز استفادتهم من منافع التقنيات الحديثة للمساهمة في السمعة الرقمية للدولة إلى جانب تطوير مهاراتهم ومواكبة التطورات واستشراف المستقبل، الأمر الذي يعزز من فرص استهداف أفكار ومشاريع جديدة ومبتكرة تعتمد على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.

وأضافت "غرفة عجمان حريصة على المشاركة في تنفيذ فعاليات تدعم التوجه نحو المشاريع المعتمدة على التقنية واستغلال التكنولوجيا الرقمية بشكل خاص والتشجيع على السلوكيات المرغوبة ومحاربة السلوكيات السلبية في التعاملات الرقمية بشكل عام، بحيث أبرزت الحلقة النقاشية توجهات عدداً من الطلبة ذوي الأفكار الواعدة لتنفيذ مشاريع ناجحة".

وأفادت جميلة كاجور، أن تنوع أفكار ومشاريع رواد الاعمال الناشئين واعتمادهم على التكنولوجيا والاستفادة من الخدمات الرقمية يساهم بشكل واضح في زيادة أعداد المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ويصب في نمو الاقتصاد.

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- انتهى -