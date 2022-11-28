- الهاشمي: مشاركة شركات القطاع الخاص في تطوير البرنامج يرسخ تنافسية دبي وقدرتها على استقطاب الشركات من كافة أنحاء العالم إلى الإمارة

- "الهاكاثون" نموذج على جهود غرفة دبي العالمية في خلق وتأسيس منصات جديدة للتواصل والتفاعل مع مجتمع الأعمال وخلق القيمة في الخدمات للشركات

دبي: تطبيقاً لاستراتيجيتها في استقطاب الشركات والاستثمارات إلى دبي، أطلقت غرفة دبي العالمية مبادرة استثنائية لإشراك أصحاب ومسؤولي الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في دبي في تطوير برنامج متكامل يساعد في جذب الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من الأسواق العالمية إلى دبي.

وشملت المبادرة تنظيم "هاكاثون" مؤخراً جمع عدداً من ممثلي الشركات لفهم احتياجات مجتمع الأعمال، والتحديات التي تواجهها الشركات التي تؤسس أعمالها بالإمارة، حيث تنافس المشاركون في "الهاكاثون" في تحديد الأسباب التي تجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى دبي ومقارنتها بالأسواق الأخرى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على متطلبات تأسيس الأعمال في دبي، والمعوقات التي واجهتهم وكيفية نجاحهم بتذليلها، وكيفية مساهمة المكاتب التمثيلية الخارجية للغرفة في تسهيل انتقال وتوسع هذه الشركات إلى دبي.

وتعتبر مسابقة "الهاكاثون" نموذجاً على جهود غرفة دبي العالمية في خلق وتأسيس منصات جديدة للتواصل والتفاعل مع مجتمع الأعمال وخلق القيمة في الخدمات المقدمة للشركات، حيث سيتم الاستعانة بالأفكار والرؤى من المسابقة لتطوير برنامج ومبادرات وخدمات ذات قيمة مضافة للشركات في الأسواق الأخرى الراغبة بتأسيس تواجد لها في دبي. وسيعتبر البرنامج الذي سيتم تطويره لاحقاً بعد انتهاء "الهاكاثون" برنامجاً من صنع الشركات ولأجل الشركات الراغبة في توسيع تواجدها في سوق دبي.

وأشار حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي إلى أن الهاكاثون يستهدف المساهمة في وضع الأساس لإطلاق برنامج متكامل يحقق الأهداف الاستراتيجية للغرفة في جذب 100 شركة صغيرة ومتوسطة في غضون 3 سنوات، واستقطاب 300 شركة ناشئة في غضون عامين، حيث يتم إشراك الشركات التي أسست أعمالها في دبي في إطار تنافسي للتعرف على التحديات التي واجهوها، وتحديد الحلول التي اعتمدوها لإنجاح مرحلة تأسيس أعمالهم.

ولفت الهاشمي إلى أن المسابقة استهدفت أيضاً التعرف على كيفية مساهمة غرفة دبي العالمية في خدمة الشركات الراغبة بالتوسع في أسواق دبي من خلال المكاتب التمثيلية الخارجية، مثمناً مشاركة الشركات في المسابقة ومساهمتهم القيمة بأفكارهم وتجاربهم في وضع برنامج يرسخ تنافسية دبي وقدرتها على استقطاب الشركات من كافة أنحاء العالم إلى الإمارة، ومؤكداً على الدور الهام الذي تلعبه الشركات الناشئة في قيادة التحول الرقمي في إمارة دبي، حيث تعتبر عاملاً حيوياً في تعزيز الابتكار، وخلق وظائف جديدة وتحفيز التغيير في منظومة الأعمال.

وأشار الهاشمي إلى أن الشركات الخارجية غالباً ما تبحث عن خدمات محددة خلال دراستها لفرص التوسع بالأسواق الأخرى، حيث تشمل هذه الخدمات أبحاثاً وتقارير اقتصادية موثوقة، ومعلومات عملية حول ممارسة الأعمال، ولقاءات أعمال وفرص تواصل، وسهولة الوصول للأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص، والمزايا التنافسية في بيئة الأعمال بالإضافة إلى التعرف على فرص التوسع والتجارة، مؤكداً إن المكاتب الخارجية للغرفة توفر هذه الخدمات للمستثمرين خارج الدولة الراغبين بالتوسع في دبي.

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