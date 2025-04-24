تستعد غرفة تجارة وصناعة الشارقة لمشاركة نوعية بوفد رفيع في الدورة الجديدة من المعرض التجاري الدولي للحرف اليدوية MIDA الذي يعد من أبرز المنصات العالمية المتخصصة في عرض أرقى المنتجات الحرفية والتقليدية والمبتكرة وتحتضنه مدينة فلورنسا الإيطالية على أرض المعارض خلال الفترة من 25 أبريل إلى 1 مايو 2025.

وتأتي المشاركة في الحدث من خلال منصة الإمارات للمجوهرات والعطور التي تضم كلاً من منصة صاغة الإمارات ومنصة الإمارات للعطور، وهي إحدى المبادرات الرائدة المنبثقة عن الغرفة والتي تهدف إلى تمكين ودعم رواد الأعمال والمصممين الإماراتيين المتخصصين في قطاع المجوهرات والعطور، وتوفير نافذة عالمية لهم لعرض إبداعاتهم وتوسيع آفاق أعمالهم.

ويترأس وفد الغرفة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويضم الوفد منى السويدي مدير المكتب التنفيذي لغرفة الشارقة مسؤولة منصة "صاغة الإمارات"، و6 مصممات إماراتيات، اللواتي سيعرضن أحدث مجموعاتهن المبتكرة من المجوهرات والعطور، ليقدمن لمحة عن التطور الذي وصلت إليه صناعة العطور وتصميم المجوهرات في دولة الإمارات، مع الحفاظ على اللمسات التراثية الأصيلة.

بُعد استراتيجي

وقال سعادة عبدالله سلطان العويس إن مشاركة الغرفة في المعرض تأتي في إطار حرصها على دعم المواهب الوطنية خاصة في القطاعات الإبداعية والحرفية التي تعكس الهوية الإماراتية الأصيلة، فضلًا عن السعي من خلال هذه المشاركة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين رواد الأعمال الإماراتيين ونظرائهم من مختلف دول العالم، والاستفادة من الخبرات المتقدمة في مجالات صناعة المجوهرات والعطور، بما يسهم في تطوير هذه الصناعات المحلية واستدامتها وتعزيز تنافسيتها عالمياً، واستكشاف فرص استثمارية جديدة وبناء شراكات تعود بالنفع على اقتصاد إمارة الشارقة ويعزز من مكانتها كمركز عالمي للأعمال والإبداع والابتكار.

أحدث الابتكارات

من جانبها، أشارت منى سلطان السويدي إلى حرص منصة صاغة الإمارات على المشاركة المنتظمة في هذا الحدث العالمي المهم، لما تمثله من فرصة قيّمة للمصممات الإماراتيات لعرض أفضل ابتكاراتهن وإبداعاتهن في مجال تصميم وصناعة المجوهرات أمام جمهور عالمي، والتعرف على أحدث الاتجاهات والتقنيات في هذا المجال، مؤكدة أن منصة صاغة الإمارات تفخر بأنها نجحت على مدار السنوات الماضية في أن توفر منصة مهمة للمواهب الوطنية للانطلاق نحو العالمية، وتأكيد قدرتها على المنافسة والتميز، مع استمرارا التطلع إلى المزيد من المشاركات المثمرة التي تعزز من حضور المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال وفد غرفة الشارقة خلال فترة المعرض سلسلة من اللقاءات الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في إمارة الشارقة ومدينة فلورنسا.

-انتهى-

#بياناتحكومية