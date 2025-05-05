عقدت خلالها سلسلة من اللقاءات المثمرة مع كبار المسؤولين في مدينة فلورنسا

منصة "صاغة الإمارات" و"الإمارات للعطور" تبهر الزوار وتبرز الحرف الأصيلة

سعادة عبدالله سلطان العويس: المشاركة في المعارض الدولية تعزز تنافسية الشركات المحلية وتدعم توسيع انتشار الصناعات الإبداعية الإماراتية

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مشاركتها في فعاليات المعرض التجاري الدولي للحرف اليدوية "MIDA" الذي استضافته مدينة فلورنسا الإيطالية خلال الفترة من 25 أبريل إلى 1 مايو الجاري، وحققت نجاحاً استثنائياً وسط إشادة واسعة من المشاركين والزوار حيث شكّل حضور الغرفة منصة مهمة لإبراز التطور اللافت الذي تشهده الصناعات الإبداعية والحرفية في الإمارات، وتمكين المواهب الوطنية من الوصول إلى أسواق عالمية جديدة.

ترأس وفد الغرفة سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وضم الوفد منى السويدي مدير المكتب التنفيذي للغرفة ومسؤولة منصة "صاغة الإمارات"، و6 مصممات إماراتيات، وجاءت المشاركة تحت مظلة "منصة الإمارات للمجوهرات والعطور"، المبادرة الرائدة التي أطلقتها الغرفة دعماً لقطاعي المجوهرات والعطور المحليين، وضمت المنصة جناحين متخصصين هما "منصة صاغة الإمارات" و"منصة الإمارات للعطور".

تعزيز تنافسية الشركات المحلية

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس أن حرص غرفة الشارقة على المشاركة في مثل هذه المعارض يستهدف تعزيز تنافسية الشركات المحلية ودعم النمو الاقتصادي لإمارة الشارقة ودولة الإمارات من خلال التفاعل المباشر مع الأسواق الدولية وتبادل الخبرات وزيادة جودة وتنوع المنتجات المحلية وقدرتها على الوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين، مشيراً إلى أن المشاركة في معرض MIDA بفلورنسا محطة مهمة في مسيرة دعم الصناعات الإبداعية المحلية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع إيطاليا، ومن خلال اللقاءات التي عقدتها غرفة الشارقة خلال أيام الحدث مع مختلف الجهات استكشفت المزيد من فرص الشراكات التجارية والاستثمارية المتبادلة التي تعود بالنفع على مجتمعي الأعمال في الشارقة وفلورنسا، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للغرفة الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للإبداع والأعمال، ومد جسور التواصل الاقتصادي والثقافي مع مختلف دول العالم، بما يسهم في التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك ودعم المصممين الإماراتيين وتحقيق قيمة مضافة للصناعات الإبداعية في الإمارات.

إبراز قدرات المصممين الإماراتيين

من جانبها، أشارت منى السويدي إلى النجاح الذي حققته المنصة في إبراز قدرات المصممين الإماراتيين على الساحة العالمية وتوفير الفرص اللازمة لنمو أعمالهم، وقالت: "نحن في غرفة الشارقة فخورون بالإنجاز الذي حققناه في هذه الدورة من معرض فلورنسا، والذي يعكس التطور الكبير في مهارات وإبداعات المصممات الإماراتيات، ولدينا خطة طموحة للسنوات المقبلة تتضمن إطلاق برنامج متكامل لتدريب المزيد من المصممين والمصممات الإماراتيات في مجالات المجوهرات والعطور، إلى جانب استقطاب أبرز المصممين العالميين إلى المعارض المتخصصة في الشارقة، ليطلعوا على إبداعات مواهبنا الوطنية القادرة على المنافسة والإبداع على المستوى العالمي، بما يضمن استمرارية نمو أعمال المصممين الإماراتيين وبناء جيل جديد من المبدعين في هذا المجال والقادرين على المنافسة عالمياً مع الحفاظ على هويتنا الثقافية الأصيلة.

لقاءات مثمرة

وتضمن برنامج الوفد سلسلة من اللقاءات المثمرة مع كبار المسؤولين في مدينة فلورنسا، حيث التقى سعادة عبدالله سلطان العويس برئيس غرفة تجارة فلورنسا، والسيدة لورا سبارافينيا نائبة رئيس بلدية فلورنسا لشؤون المدن الذكية والابتكار والذكاء الاصطناعي، والسيد لورينزو بيكاتيني رئيس مركز معارض فلورنسا، والسيد جاكوبو فيتشيني نائب رئيس بلدية فلورنسا للتنمية الاقتصادية والسياحة والمعارض. وأسفرت هذه اللقاءات عن بحث آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات تنظيم المعارض والفعاليات الدولية، وتطوير القطاعات الإبداعية والسياحية في كلا الجانبين.

ورشة الدخون والعطور

وسجلت ورشة عمل نظمتها منصة الإمارات للعطور حضوراً قياسياً حيث قدمت الورشة عرضاً تفاعلياً حول طرق صناعة الدخون والعطور الإماراتية التقليدية، وشرحاً مفصلاً عن المكونات الأساسية المستخدمة وأساليب تحضيرها، وأبدى العديد من الزوار الإيطاليين والأوروبيين إعجابهم الشديد بالمنتجات الإماراتية.

وقدمت المصممات الإماراتيات الموهوبات خلال مشاركتهن عرضاً لإبداعاتهن التي مزجت ببراعة بين عراقة التراث الإماراتي وأحدث صيحات التصميم العالمية في كل من المجوهرات الفاخرة والعطور المميزة بهدف تقديم صورة متكاملة عن القدرات الإبداعية التي يمتلكها المصممون الإماراتيون في هذه القطاعات الحيوية، وتأكيد مكانة الشارقة كمركز إقليمي ودولي للصناعات الإبداعية.

إقبال كبير

وجذبت منصة الإمارات للمجوهرات والعطور، آلاف الزوار خلال أيام المعرض، وحظيت المنتجات الإماراتية التي مزجت بين الأصالة والمعاصرة إقبالاً كبيراً من الزوار حيث أبرزت القطع المعروضة الهوية الإماراتية العريقة في قالب عصري مبتكر، كما شهدت المنصة عقد سلسلة اجتماعات ثنائية بين المصممات الإماراتيات ونظيراتهن من إيطاليا وبلدان أوروبية أخرى، أتاحت الفرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تصميم وصناعة المجوهرات والعطور.

جولات ميدانية

وزار وفد الغرفة في جولات ميدانية عدداً من مصانع الزيوت العطرية في فلورنسا، واطلع على أحدث التقنيات المستخدمة في استخلاص وتعبئة العطور، كما حضرت المصممات الإماراتيات ورش عمل متخصصة في مجال صياغة وتصميم المجوهرات قدمها خبراء عالميون، مما أتاح لهن فرصة ثمينة لتطوير مهاراتهن والاطلاع على أحدث الاتجاهات العالمية في هذا المجال.

-انتهى-

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