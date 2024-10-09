جلسات حوارية لتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية لتعزيز التعاون في مجال النقل المستدام

ستتيح القمة للزوار تجربة أحدث طرازات السيارات الكهربائية بما في ذلك أفاتر، شاومي، وتسلا

القاهرة : تنطلق غدا الخميس "قمة مصـر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية"، وهو مؤتمر ومعرض دولي متخصص في تقديم تكنولوجيا المستقبل لوسائل التنقل والمركبات الكهربائية بجميع أنواعها، وتستمر القمة على مدار ثلاثة ايام، بمركز مصر الدولي للمعارض بمحور المشير حسين طنطاوي، بحضور كوكبة من العقول المبدعة وصناع القرار من مختلف الجنسيات، لمناقشة أحدث التطورات التكنولوجية في هذا المجال، ودعم التحول نحو استخدام وسائل النقل البديلة والنظيفة، وتبادل الخبرات والمعرفة وبناء شراكات استراتيجية، مما يساهم في تسريع وتيرة الانتقال إلى النقل المستدام في مصر والمنطقة.

ستكون القمة بمثابة منصة للجهات الحكومية المختلفة، ومؤسسات البحث والتطوير، لتقديم رؤاهم ومناقشة قضايا التحول نحو وسائل التنقل الكهربائية، بمشاركة خبراء من كبري الشركات الدولية والاقليمية والمحلية في هذا القطاع ومزودي خدمات الشحن ونقابة المهندسين الراعي الاستراتيجي للقمة، بما في ذلك مصر، والولايات المتحدة الامريكية والإمارات العربية المتحدة، وتايوان، للحديث عن أحدث التقنيات والقدرات والإمكانيات في وسائل التنقل الكهربائية.

وسيحظى المشاركون بفرصة التعرف عن قرب على آراء أبرز المتحدثين بما في ذلك، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، الدكتور محمد موسى عمران، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، السيد أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، رئيسة معهد بحوث الإلكترونيات، السيد شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، اللواء د. مهندس عمرو عبد العزيز عبد الله، رئيس مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، السيد أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة، شعبة السيارات، غرفة القاهرة التجارية، المهندس أحمد مهران، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في نقابة المهندسين. ومن الخارج، هال فولز، نائب الرئيس التنفيذي لشركة تيلويند للإلكترونيات المحدودة، السيد خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، السيدة فاطمة سالم الحنطوبي، رئيسة قسم تخطيط خدمات النقل لمركز النقل المتكامل في أبو ظبي، الدكتور محمد مصطفى، الرئيس التنفيذي للمجتمع العلمي الأردني، السيد تانغ شين يان، ممثل شركة EVE Energy الدولية لبطاريات أيونات الليثيوم.

تتضمن فعاليات القمة جلسات حوارية وورش عمل تدريبية، ومعارض تفاعلية، ومحاضرات تغطي مجموعة واسعة من جوانب صناعة السيارات الكهربائية بما في ذلك تكنولوجيا البطاريات والبنية التحتية للشحن، ومراكز الصيانة، والنقل الذكي، ومقدمي الخدمات المالية والمدفوعات، وتطبيقات التوصيل الذكية، ووسائل التنقل الخفيفة الكهربائية مثل عربات الجولف والدراجات وما إلى ذلك. وتنظم لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بنقابة المهندسين المصرية مؤتمر "مستقبل صناعة النقل الذكي" على هامش القمة في اليوم الثالث والأخير. كما ستتيح القمة فرصة فريدة للزوار لتجربة أحدث السيارات الكهربائية والتعرف على مزاياها وأدائها المتميز بما في ذلك طرازات فريدة مثل أفاتر، شاومي، تسلا، بي إم دبليو، مرسيدس، بي واي دي، هامر، رينو، وويلينج، فضلا عن ظهور أول قارب كهربائي من شركة اكس شور وشركة مارين تك، بالإضافة إلى مجموعة من المركبات الكهربائية الأخرى. كما ستشهد القمة توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في هذا المجال، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية المرتبطة بها، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.

وتعليقا على الحدث صرح محمد الصعيدي رئيس التحالف المنظم للقمة قائلاً: "متحمسون لانطلاق قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية، بمشاركة حكومية واسعة وكوكبة من الخبراء والمتخصصين، هدفهم جميعا تسريع وتيرة الانتقال إلى اقتصاد أخضر ونقل مستدام، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وهي خطوة حاسمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ". وأضاف " هناك دعما كبيرا من القيادة السياسية لتشجيع التجميع المحلي وتوطين صناعة السيارات الكهربائية، مما يمهد الطريق لتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في هذا المجال، تلبي متطلبات الأسواق الإقليمية المتنامية"، وأعرب محمد الصعيدي عن تطلعه إلى أن تكون القمة نقطة انطلاق جديدة نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكارًا في وسائل التنقل الكهربائية واستراتيجية التنمية المستدامة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

ينظم قمة مصـر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية تحالف مكون من شركتي ترايتك للتقنية والحلول المتقدمة وبرانديت كايرو الرائدتين في مجال تنظيم الفعاليات الدولية، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء المصـري، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البيئة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التموين والتجارة الداخلية، الهيئة العربية للتصنيع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وهو ما يعكس جهود مؤسسات الدولة لتحقيق الحياد الكربوني وتعزيز انخراط الكيانات الاقتصادية في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق خطوات نحو مستقبل أكثر استدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030.

ونجحت القمة في نسختها الأولى في جذب العديد من الشركاء الاستراتيجيين من القطاع العام، من بينهم مصر للطيران، الناقل الجوي الرسمي للقمة والراعي الحصري لصالة الأعمال، ومصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، وبنك قناة السويس، ونقابة المهندسين المصريين، والأمم المتحدة، ومؤسسة AIESEC، ومؤسسة IEEE. كما تم عقد شراكات مع القطاع الخاص لرعاية القمة من قبل مجموعة كبيرة من المؤسسات والشركات ذات الصلة من مختلف القطاعات، بما في ذلك DELTA، TELEWIND، ALIENZ، SHIFT EV، HELP، XSHORE، OLA ENERGY، IKARUS ELECTRIC، DAYUN، ZERO CARBON، EVOLVE، MATGR، SPARKED EV، APPRAID EV، وشركة QUICKR،. وهو ما يعزز من جهود القطاع العام والخاص في دعم استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق الاستدامة ودعم التحول نحو استخدام وسائل النقل البديلة والنظيفة.

وتشهد قمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي إقبالاً واسعًا، حيث سجل أكثر من 70 ألف زائر مشاركتهم في هذا الحدث الفريد، ويمكن للزائرين الحضور مجاناً من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لقمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي، والتعرف على أحدث منتجات وخدمات الشركات المشاركة في القمة من السيارات الكهربائية الهجينة، والشاحنات الكهربائية، والحافلات الكهربائية، والبنية التحتية للشحن. كما سيتمكن المستثمرين من استكشاف فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مع أكثر من 54 عارض في مساحة عرض واسعة تبلغ 10,000 متر مربع.

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