الشارقة: ازدانت خورفكان بأبهى حلة في فعاليات عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات، لترسم البسمة على محيا من يعيش في عروس الساحل الشرقي، فعيد الاتحاد محطة متجددة كل عام في مسيرة وطننا، وهي لا تقتصر على الاحتفاء بذكرى اتحاد إماراتنا السبع، ولكنها تتعداها إلى تجدد مفهوم الاتحاد في حياتنا، فهي اتحاد الناس بالأرض، واتحاد أفراد الشعب، واتحاد الماضي بالمستقبل، ونظرة إلى ما كان وإلى ما سيكون، واتحاد الروح والجسد، إنها سيرورة شعب نحو غد يكتسي ألوان علم حييناه، وسيحييه أولادنا، ومن بعدهم أولادهم.

مشاركات

تبدأ الفعاليات في مدرج خورفكان الساعة 4 عصرا من يوم 24 نوفمبر وتستمر إلى 25 نوفمبر، وشاركت بها الفرق الشعبية والأسر المنتجة وعربات الطعام.

وتبدأت الفعالية الرئيسية مع السلام الوطني، ثم كلمة الحفل يلقيها رئيس المجلس البلدي بخورفكان، يليها فعاليات مقدمة من قبل الدوائر المشاركة من لوحات فنية وعدد من الفقرات الشعرية، إلى جانب عروض للفرق الشعبية (فرقة المزيود الحربية، وفرق العيالة)، وعروض سفاري الشارقة والورش الفنية الوطنية، والتي شملت الساحة الخارجية للمدرج. بالإضافة إلى وجود مبادرة المسيرة المستدامة بعنوان (مسيرة في حب الإمارات) بتاريخ 25 نوفمبر، وتنطلق من نطقة التجمع – حصن خورفكان ولغاية مدرج خورفكان.

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