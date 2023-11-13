يقدم مهرجان أم الإمارات أبوظبي المقرر عقده خلال الفترة من 8 ديسمبر إلى 31 ديسمبر مجموعة من الأنشطة والعروض الحية والتجارب الغامرة وتجارب الطهي الفريدة والمنشآت المذهلة التي لم يسبق لها مثيل.

سيعود المهرجان العائلي الأبرز في المنطقة في موقعين جديدين في إمارة أبوظبي لأول مرة: في الظفرة في الفترة من 22 إلى 26 نوفمبر، وفي العين من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2023.

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: يستعد مهرجان أم الإمارات، المهرجان الترفيهي العائلي الأبرز في المنطقة، لعودته الكبرى هذا العام في مواقع جديدة في إمارة أبوظبي. يفتح مهرجان أم الإمارات أبوابه لنشر البهجة والسعادة في عدد أكبر من المجتمعات المحلية، حيث يعرض فعالياته لأول مرة في الظفرة في الفترة من 22 إلى 26 نوفمبر وفي العين من 29 إلى 3 ديسمبر، كما يعرض فعالياته في منطقة كورنيش أبوظبي لفترة تمتد من 8 ديسمبر إلى 31 ديسمبر حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالمشاركة في الفعاليات والاستمتاع بكل لحظة نابضة بالتشويق والحماس بشكل غير مسبوق.

يقدم المهرجان، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، في دورته السابعة، العديد من العروض الفنية والفنانين العالميين، وجولات الكرنفال الممتعة، والعروض الحية التي تخطف الأنفاس والتي يُعلن عنها قريباً، كما سيكون المتسوقون على موعد للاختيار من بين مجموعة غنية من الأزياء والاكسسوارات ومنتجات التجميل الفريدة إضافة إلى تجربة باقات متنوعة من الأطباق والمأكولات الشهية من حول العالم، وغير ذلك الكثير.

تستضيف فعاليات المهرجان باقة من الأنشطة المتنوعة، بما في ذلك جولات المتنزهات الترفيهية، وورش العمل الإبداعية العملية، والتجارب التفاعلية، بما في ذلك ألعاب الواقع المادي والواقع الافتراضي التشاركية، وتوفر فعاليات المهرجان أيضاً أنشطة تناسب جميع الأعمار، حيث يمكن للزوار توقع اللعب الممتع في غرف المتاهة والاستمتاع بالمغامرات والترفيه مع ألعاب الفيديو (أركيد)، ومنافسات كرة السلة ومضمار سباقات سيارات الجيب ومتنزه وحلبة التزلج، والألعاب الأخرى التي تعتمد على المهارات إضافة إلى الأنشطة المبتكرة التي تناسب النأجميع. ستكون المناطق الأربع التي تضم منطقة التسلية ومنطقة التشويق ومنطقة الترفيه وحي التسوق والتذوق ، مفتوحة لتقديم خدماتها إلى زوارها من جميع الفئات العمرية.

ستكون خدمة مبيعات التذاكر متاحة بدءاً من خلال الشريك الرسمي لبيع تذاكر مهرجان أم الإمارات على الموقع: www.ticketmaster.ae. تتيح تذاكر الدخول العامة للزوار دخول جميع المناطق المجانية إضافة إلى المعالم الترفيهية (قيمتها عبر الإنترنت 30 درهماً إماراتياً، و37 درهماً إماراتياً عند البوابات).

سيفتح المهرجان أبوابه يومياً من الساعة 4 مساءً حتى منتصف الليل.

تفضلوا بزيارة www.motn.ae لمزيد من المعلومات حول المهرجان وتابعوا قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهرجان للحصول على التحديثات وآخر الأخبار.

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نبذة عن "مهرجان أم الإمارات"

انطلق "مهرجان أم الإمارات" في العام 2016، وهو المهرجان الترفيهي الأكبر في المنطقة. يقام المهرجان سنوياً على مدار عشرة أيام، ويستلهم المهرجان فعالياته من بين بعض أكثر المتنزهات الترفيهية شهرة في العالم ليجلب للزائرين مجموعة مليئة بالأنشطة الفريدة من نوعها، والمنشآت الفنية، والمأكولات الشهية من قبل بائعي المواد الغذائية المحليين والعالميين، ومساحة مخصصة للتسوق تتميز بتصميمات فريدة من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى عروض حية لفنانين من الدرجة الأولى، مع مجموعة من الأنشطة التي يمكن للجميع الاستمتاع بها. يكرم "مهرجان أم الإمارات" الأسرة والمجتمع من خلال دمجه عروض الترفيه المحلية والعالمية ليقدم تجربة استثنائية للزائرين من جميع الأعمار.

● الموقع الإلكتروني: www.motn.ae

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● انستغرام: @motnfestival

● تويتر: @motnfestival

● يوتيوب: @motnfestival

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

تتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية، وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة في إحياء تقاليد الضيافة الأصيلة، وطرح المبادرات الرائدة، وتشجيع الفكر الإبداعي.

لمحة حول براغ

براغ هي مجموعة إماراتية متخصصة بالتجارب الإبداعية، تعمل على ابتكار أنماط اجتماعية لتقديم أفكار ومفاهيم جديدة كلياً للفعاليات المختلفة. ومن خلال احتضان هذه الطاقة الإبداعية لتقديم محتوى يليق باسمها، تعمل براغ على إطلاق فعاليات وعروض حية تسهم في بناء العلامات التجارية والمجتمعات على حد سواء. تتضمن عمليات الشركة الابتكارية مجموعة من المشاريع الفريدة، يُذكر منها سلسلة أُمسيات خالدة التي تم عرضها في معرض إكسبو، وقرية الأنمي (Anime Village Stage) في موسم جدة 2022، ومعرض الأنمي (Anime Stage) في موسم الرياض 2023، وفاشن فورورد، ومهرجان باد إكس فيفا للمشجعين (Budx FIFA Fan Festival) في دبي، ومنطقة مشجعي الفيفا في قطر، ومدينة المشجعين في إكسبو، وملتقى دي ثريMeet D3) )، وحفلات الفنانين العالميين مثل دوا ليبا وإنريك اجليسياس وروبي ويليامز وفريق كايزر تشيفز، ومهرجان سول دي إكس بي، وتحدي دبي للياقة وفعالية كانتين الشاطئ ضمن مهرجان دبي للمأكولات.

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