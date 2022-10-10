مسقط: انطلاقا من مساعيها نحو تعزيز مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (ستيم)، بدأت عُمان شل مشاركتها في النسخة الثالثة من مهرجان عُمان للعلوم 2022 كراعٍ ذهبي، حيث سيقام المهرجان - الذي توقف لمدة عامين بسبب الجائحة في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض ويستمر لمدة ستة أيام - في الفترة من 10 حتى 15 من شهر أكتوبر الجاري.

ويأتي مهرجان عمان للعلوم هذا العام تحت شعار "بالعلوم نجتمع مجددًا"، ويُعد منصة مُثرية تجمع رواد القطاعات المختلفة والخبراء لتبادل المعارف والخبرات، كما يحتوي على أكثر من 70 ركنًا علميًا و436 فعالية تشمل ورش عمل تفاعلية ومسابقات مبتكرة وجلسات نقاشية ومعرض للعلوم، إضافة إلى استعراض الأفكار العلمية والأجهزة التقنية المتطورة ومستجدات عالم العلوم والتكنولوجيا، حيث تهدف هذه الجهود إلى خلق بيئة تعلم جاذبة وتفاعلية للطلبة محفزة للإبداع والابتكار والتي من شأنها صقل قدراتهم العلمية والعملية.

وعبر مشاركتها في هذا المهرجان، تلتزم عُمان شل بالمساهمة في إيجاد جيل من المواهب العمانية يتميز بمعارف وقدرات علمية عالية ليقود السلطنة إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث تهدف إلى تحفيز التفكير الإبداعي وترسيخ ثقافة العلوم والتقنية والابتكار والبحث العلمي بين الطلاب وذلك من خلال التعاون مع شركاء مختصين في مجال التعليم التفاعلي في تنفيذ مثل هذا الفعاليات لما لها من أثر ملموس في تحقيق الأهداف المنشودة.

وتماشيًا مع استراتيجية "تعزيز التقدم" لشل، تسعى الشركة إلى تشجيع الشباب العماني على مواكبة التطورات العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة واستشراف المستقبل.

وضمن الاستعدادات لمهرجان عمان للعلوم، عقدت وزارة التربية والتعليم لقاءً تعريفياً يسلط الضوء على رؤيتها في هذا الصدد وذلك برئاسة سعادة الدكتور عبد الله بن خميس أمبوسعيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيس اللجنة الرئيسية للمهرجان، وذلك بهدف مناقشة المساهمات العلمية التي يمكن أن تقدمها المؤسسات الحكومية والخاصة والعسكرية والتعليمية في المهرجان.

وكجزء من مشاركة عُمان شل، سيستعرض المهرجان "مدينة عُمان شل للمستقبل"، والتي ستمنح الطلاب مفاهيم وتصورات تتعلق بالمدن الذكية المستدامة في المستقبل، حيث تضم المدينة مشروع الهيدروجين الأخضر للتنقل وخدمة شحن السيارات الكهربائية والسلامة على الطريق،إضافة إلى مدرسة تفاعلية للعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالتحول في الطاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن خلال مشاركتها في المهرجان ستتعاون عمان شل مع مُوسستي "كيدستي" و"القرية الهندسية" لتنفيذ المدرسة التفاعلية للعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، والأنشطة العلمية الموجهة للطلبة في هذه المجالات على مسرح المهرجان.

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عُمان شل

ساهمت شركة شل وبشكل دائم في التنمية والتقدم في عُمان على مدى العقود العديدة الماضية. حيث قدمت الشركة تقنيات وخبرات رائدة في قطاع الطاقة، وتحقيق قيمة ملموسة للمجتمع. تعمل شل في سلطنة عمان في قطاع النفط والغاز، وتنفِّذ مشروعات مشتركة وأنشطة مستقلة بدءًا من البحث والتطوير والاستكشاف والإنتاج، ووصولًا إلى التجارة والبيع بالتجزئة والطاقات المتجددة. تنفذ شل أيضًا برنامج استثمار مجتمعي واسع النطاق يساهم في التنمية المستدامة للبلاد. شركة شل هي المُشغل لمنقطة الامتياز رقم 10 بعد توقيعها لاتفاقية الامتياز في ديسمبر 2021 والتي أُجيزت بموجب المرسوم السلطاني 12/2022. تنفِّذ شل أيضًا أنشطة الاستكشاف في منطقتيْ الامتياز 42 و 55. تمتلك شل حصة في شركة تنمية نفط عُمان (34٪) ، والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال (30٪) وشركة شل العُمانية للتسويق (49٪). تمثل هذه الشركات معًا جزءًا كبيرًا من التنمية الاقتصادية في عُمان.

سليمة المسروري

مستشارة الشؤون الإعلامية للشرق الأوسط

قائد فريق التواصل الخارجي

عمان شل

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