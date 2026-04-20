المنامة – جامعة الخليج العربي: نظّمت وحدة الإرشاد والرعاية الطلابية بعمادة شؤون الطلبة بجامعة الخليج العربي ورشة عمل متخصصة بعنوان «الإسعافات النفسية الأولية»، استهدفت الكوادر التي تتعامل بشكل مباشر مع الطلبة في مختلف مرافق الحرم الجامعي، وذلك في إطار السعي لترسيخ بيئة جامعية آمنة ومحفِّزة. وقد شهدت الورشة، على مدى أربع ساعات، مشاركة فاعلة من مشرفي السكن الجامعي وموظفي العمادة، في خطوة تعكس تنامي الوعي المؤسسي بأهمية تعزيز الجاهزية النفسية لدى العاملين في الخطوط الأمامية.

وقدّم الورشة كلٌّ من رئيسة وحدة الإرشاد والرعاية الطلابية بعمادة شؤون الطلبة معصومة العالي، والمرشد الأستاذ محمد حجي، ضمن مبادرات استراتيجية عمادة شؤون الطلبة الهادفة إلى تعزيز الصحة النفسية وبناء منظومة دعم متكاملة داخل الحرم الجامعي، انطلاقًا من إيمانها بأن الكوادر الإدارية والميدانية تمثل خط الدفاع الأول في رصد احتياجات الطلبة والتعامل معها بكفاءة.

وهدفت الورشة إلى رفع الجاهزية وتعزيز مهارات التدخل المبكر وتمكين المشاركين من اكتساب مهارات عملية تساعدهم على التعامل مع الحالات النفسية الطارئة بوعي واحترافية، بما يسهم في تقديم دعم أولي سريع وآمن للطلبة والحد من تفاقم المشكلات النفسية داخل البيئة الجامعية. وركّز البرنامج التدريبي على أربعة محاور رئيسية شملت توضيح الأدوار المهنية في التدخلات النفسية الأولية، واستعراض أساليب الدعم النفسي المبنية على أسس علمية، إلى جانب التعريف بالأدوات العملية المستخدمة في هذا المجال، وآليات الإحالة السليمة إلى المختصين لضمان استمرارية الرعاية.

واختُتمت الورشة برسالة محورية مفادها أن «تعزيز الصحة النفسية مسؤولية مشتركة، تبدأ بالوعي وتمتد إلى الممارسة اليومية»، تأكيدًا على أهمية تكاتف الجهود لخلق بيئة تعليمية متوازنة تدعم النمو الأكاديمي والشخصي للطلبة.

من جانبها، أكدت عميدة شؤون الطلبة بجامعة الخليج العربي الدكتورة أسيل الصالح أن الاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية بمهارات الإسعافات النفسية الأولية يمثل توجهًا استراتيجيًا يتجاوز التعامل مع الحالات الطارئة، ليؤسس لبيئة جامعية أكثر وعيًا وتماسكًا، قائمة على ثقافة الاستماع الفعّال والمساندة، وتعزيز التقدير المتبادل بين أفراد المجتمع الجامعي.

هذا، وتندرج هذه الورشة ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات التي تنفذها العمادة بهدف تعزيز الصحة النفسية داخل الحرم الجامعي، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التميز الأكاديمي وتعزيز الاستقرار النفسي والشخصي للطلبة.