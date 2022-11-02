بدعم من معمارية ووينغ

جهاز "ووينغ كلاود بوك" يوفر أداء أفضل وأكثر أمانًا ومرونة للشركات في العصر الرقمي

هانغتشو، الصين: أعلنت علي بابا كلاود، ذراع التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في مجموعة علي بابا، نيتها عرض مجموعة من الإضافات الجديدة لقائمة الخدمات التي توفرها في قطاع الحوسبة السحابية، وذلك خلال مؤتمرها السنوي "ابسارا". ومن المقرر أن تعرض علي بابا كلاود جهاز "ووينغ كلاود بوك"، المدعوم بمعمارية ووينغ، لتزويد المؤسسات بقوة حوسبة غير محدودة مع مساعدتها في تعزيز أمن البيانات وتحسين كفاءة العمليات وتعزيز التواصل في المكاتب المختلطة التي بدأت تشهد نموًا كبيرًا في الآونة الأخيرة.

ويتيح جهاز "ووينغ كلاود بوك" للمستخدمين الاستفادة الكاملة من قوة الحوسبة السحابية مع تقليل العبء على الأجهزة المحلية، مما يتيح للشركات الاستفادة من المستويات العالية من الأمان وقابلية التوسع والتوافق التي تتمتع بها خدمات الحوسبة السحابية التي تقدمها علي بابا كلاود. ويمكن للمستخدمين زيادة قدرة الحوسبة والتخزين حسب الحاجة، والتخلص من قيود السعة لتشغيل البرامج واسعة النطاق، مثل برامج عرض الفيديو، والاستمتاع بتجربة تفاعلية في الوقت الفعلي وإمكانية مشاركة الصور عالية الجودة واستعراضها من أي مكان وعبر مختلف الأجهزة.

ويتيح جهاز "ووينغ كلاود بوك" التخزين الآمن للبيانات الكبيرة وادارتها بسلاسة عبر السحابة. وبالتالي يمكن الشركات التغلب على التحديات الأمنية التي تواجهها المؤسسات، بما في ذلك فقدان البيانات وضعف الأجهزة، وعدم توافقها، وفي الوقت نفسه السماح للمستخدمين بالوصول إلى الموارد التنظيمية في أي وقت وفي أي مكان.

ويوفر جهاز "ووينغ كلاود بوك" للمستخدمين إمكانية تشغيل أنظمة متعددة في وقت واحد، بما في ذلك نظام ويندوز أو لينوكس أو أندرويد. ونظرًا لأن البرنامج يتم نشره وتشغيله أيضًا في السحابة، فلا داعي لتنزيل البرامج وتثبيتها على الأجهزة المحلية، مما يقلل من متطلبات سعة التخزين واستهلاك بطارية الأجهزة المحلية. ويعد جهاز "ووينغ كلاود بوك" خيارًا مثاليًا لتبني أساليب العمل الجديدة، مثل العمل عن بُعد والاستعانة بمصادر خارجية والتعاون بين الفرق في مواقع مختلفة.

وتم تصميم معمارية ووينغ، التي توفرها علي بابا كلاود، لتعزيز الربط بين الأجهزة السحابية والمحلية وبالتالي تمكين الشركات من التوسع بسهولة وفي الوقت نفسه تعزيز أمن معلوماتها وقدرتها على العمل على مختلف الأنظمة. وتتوافق الهندسة المعمارية الرائدة في الصناعة مع الأجهزة التي تتراوح من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية إلى أي جهاز يتطلب قوة حوسبة قوية. وبالاستفادة من هذه المعمارية، يمكن للمستخدمين الوصول إلى طاقة حوسبة وسعة تخزين غير محدودة في أي محطة حوسبة.

وتعليقا على الموضوع، قال جيانغوي جيانغ، كبير الباحثين والمدير العام لمنتجات البنية التحتية في علي بابا كلاود انتلجنس: "تعتبر معمارية ووينغ إضافة نوعية للشركات، حيث تساعدها على تعزيز مرونة أعمالها وتحسين الكفاءة التشغيلية بالاستفادة من الإمكانات العالية للحوسبة السحابية وقدرتها على حفظ أمن البيانات. وبفضل توافقها، توفر معمارية ووينغ مزايا الحوسبة السحابية لمختلف الأجهزة والبرامج والشركات، وحتى الأفراد."

ويتمتع جهاز ووينغ كلاود بوك بهيكل خارجي نحيف بسمك 13.9 ملم وشاشة تعمل باللمس بمقاس 14 بوصة. ويمكنكم التعرف بشكل أكبر على مزايا ومواصفات الجهاز من خلال هذا الرابط. ويأتي هذا الجهاز لتعزيز جهود علي بابا في توفير خدمات الحوسبة السحابية عبر مختلف الطرق والأجهزة، بما في ذلك جهاز الكمبيوتر المكتبي المتكامل وجهاز الكمبيوتر المحمول وتطبيق سطح المكتب كخدمة.

تجارب العملاء مع ووينغ: قطاعا السيارات والتعليم

تعد "آي إم موتورز"، الشركة الصينية المتخصصة بصناعة السيارات الكهربائية الذكية، أول شركة في صناعة السيارات تتبنى منظومة ووينغ في تصميم المنتجات. حيث ساهمت منظومة ووينغ في تسهيل مرحلة البحث والتطوير في الشركة، خاصة مع حاجة الفرق في المواقع المختلفة إلى التعاون الوثيق فيما بينها. وباستخدام منظومة ووينغ، يمكن الوصول إلى مستندات التصميم من قبل فرق متعددة في مواقع متعددة.

وقال جياو شيانغ، المدير التنفيذي: مركز أبحاث الذكاء في "آي إم موتورز": "في السابق، كانت صناعة السيارات تعتمد بشكل كبير على التعاون غير المتصل بالإنترنت، حيث كانت محطات العمل الكبيرة ضرورية للعديد من العمليات. اوليوم ومع منظومة ووينغ، بات الحلم واقعًا بالنسبة لقطاع السيارات. حيث توفر لنا هذه المنظومة إمكانية توظيف القدرات الهائلة للحوسبة السحابية وتنسيق الأعمال بشكل سريع وسلس، ناهيك عن دورها في تعزيز أمن البيانات وحمايتها وتسهيل مشاركتها، مما يسمح لنا بتركيز انتباهنا على التصميم نفسه".

بدورها تعد جامعة "إيست تشاينا نورمال" واحدة من أوائل المؤسسات الأكاديمية التي تبنت منظومة ووينغ في التعليم. حيث ساهمت هذه الخطوة باستبدال غرف الخوادم التقليدية في مشاريع البحث بالكمبيوترات السحابية، مما سمح للطلاب بالعمل بشكل أسهل وأسرع في مشاريعهم خاصة عند التنقل بين المختبرات والفصول الدراسية والمرافق المشتركة، حيث تم تخزين بيانات البحث في السحابة، وهو ما ساهم في تحسين كفاءة البحث بشكل كبير من خلال تشغيل تحليلات البيانات على السحابة.

وقال وي وانج، الأستاذ في كلية علوم وهندسة البيانات، جامعة إيست تشاينا نورمال: "لقد حققت منظومة ووينغ قيمة كبيرة للأساتذة والطلاب على حد سواء. وتوفر المعامل الموجودة على السحابة قوة حوسبة غير محدودة، وتتغلب على قيود زمن الوصول وعرض النطاق الترددي في بيئة محلية. بالإضافة إلى ذلك، إنها خدمة فعالة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، تساعدنا في الحصول على نتائج البحث في وقت أقصر بكثير".

مؤتمر أبسارا ينطلق يوم غد (الخميس 3 نوفمبر 2022)

بالإضافة إلى عرض جهاز ووينغ كلاود بوك، سيسلط مؤتمر أبسارا السنوي الذي تنظمه علي بابا كلاود، والذي يقام في الفترة ما بين 3 -5 نوفمبر في هانغتشو، الضوء على استراتيجية التعاون والأعمال والمنتجات للشركة التكنولوجية الرائدة.

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