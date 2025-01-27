أبوظبي الإمارات العربية المتحدة: استضافت "عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي" سعادة تشانغ ييمينج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة مميزة بمناسبة احتفالات السنة الصينية الجديدة. وشهدت الزيارة، التي أقيمت يوم 26 يناير، حضور محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال؛ وفيصل النعيمي، مدير عام عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي؛ وجورج هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة SenseTime الشرق الأوسط وأفريقيا، الراعي الرسمي لاحتفالات السنة الصينية لهذا العام.

وحضر سعادة السفير خلال هذه الزيارة مجموعة من الفعاليات الثقافية المميزة التي استضافتها المدينة الترفيهية، والتي تضمنت عروضاً متنوعةً مثل رقصات الشرائط التقليدية والألعاب البهلوانية الجذابة. كما قدّمت فرقة شاندونغ التابعة للمركز الثقافي الصيني عرضاً فنياً فريداً أضاف لمسة ثقافية غنية. وشهد الحدث أيضاً تبادلاً رمزياً للهدايا بين سعادة السفير وممثلي مجموعة ميرال، في بادرة تُعزز من العلاقات والروابط الثقافية بين الطرفين وأضفت طابعاً استثنائياً على هذه المناسبة المميزة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة تشانغ ييمينج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "يشرفني زيارة "عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي"، مرة أخرى للمشاركة في احتفالات السنة الصينية الجديدة والتي تعكس طابعًا ثقافيًا غنياً، إذ تواصل هذه الوجهة المتميزة تأكيد التزام دولة الإمارات بتعزيز التنوع الثقافي وترسيخ أواصر العلاقات الثنائية مع الصين. ولا شكّ أن هذه الاحتفالات تُسهم بفاعلية في تعزيز التفاهم المتبادل وترسخ من واصر الصداقة بين البلدين".

من جانبه، قال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ميرال": "يشرفنا الترحيب بسعادة السفير تشانغ ييمينج في "عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي"، في هذه المناسبة المميزة. إن مثل هذه الاحتفالات تعكس حرصنا على تقديم تجارب ثقافية استثنائية تجمع مختلف الثقافات تحت مظلة واحدة، وتسهم في ترسيخ مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية رائدة في مجال الترفيه والتجارب المميزة، وتعزز من ريادة أبوظبي كمركز سياحي عالمي يستقطب الضيوف من جميع أنحاء العالم".

كما استمتع الضيوف الذين حضروا هذا اليوم الخاص بمجموعة من العروض والفقرات الاستعراضية المميزة مثل رقصات الأسد، ورقصات الشرائط المبهجة، إلى جانب عروض بهلوانية آسرة أضفت أجواءً مليئة بالطاقة والحيوية. كما استمتعوا بلقاء شخصيات المدينة الشهيرة بيلا، وجاك، وجيو، الذين تألقوا بملابسهم الاحتفالية المميزة. واستمتع كذلك محبو الطعام بتجربة تذوق فريدة في مطعم إل بوديو الذي يقدم قائمة غنية من الأطباق الصينية الأصيلة مثل الزلابية المقلية، وحساء المعكرونة بلحم البقر، وكرات السمسم الحلوة، إضافة إلى محطات الطهي الحية.

ويمكن للعائلات والأصدقاء المشاركة في احتفالات رأس السنة الصينية، التي تستمر حتى 9 فبراير، وقضاء أوقات استثنائية مع المجموعة الواسعة من الألعاب والمرافق العالمية المتنوعة في المدينة الترفيهية بما في ذلك أفعوانية "فورمولا روسا" الأسرع في العالم، إلى جانب "عالم فيراري إي سبورتز آرينا"، المرفق المبتكر للرياضات الإلكترونية الذي تم إطلاقه مؤخرًا، والذي يَعِد الضيوف من جميع الأعمار بمغامرات لا تُنسى.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.ferrariworldyasisland.com.

نبذة حول عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي:

افتتحت "عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي"، أول مدينة ترفيهية تحمل علامة فيراري، أبوابها أمام محبي التشويق والحماس في عام 2010، التي تتولاها شركة ميرال إكسبيرينسز. وتحتفي المدينة الترفيهية بمعاني السرعة والتشويق التي تجسّدها العلامة الأسطورية، وتنفرد بالعديد من الألعاب المشوقة والمرافق الترفيهية العائلية وأجهزة المحاكاة الرائعة. كما تقدّم عروضاً ترفيهيةً حيةً ومهرجانات وفعاليات موسمية مدهشة تستقطب الضيوف من كافة أنحاء العالم.

وتضمّ "عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي" أفعوانية "فورمولا روسّا" الأسرع في العالم، وأفعوانية "طيران الأبطال" بأرقامها القياسية العالمية وأفعوانية "مهمة فيراري" الأكثر تطوراً وابتكاراً في العالم. وتحتضن عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي أيضا "منطقة العائلة" التي صممت لتمنح ضيوف المدينة من مختلف الأعمار المزيد من مشاعر المرح والترفيه عبر أربع نسخ مصغرة من أشهر الألعاب والتجارب المسجلة للأرقام القياسية التي تحتضنها المدينة الترفيهية.

وفي العام 2024، افتتحت "عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي" المرفق الترفيهي الجديد "عالم فيراري إي سبورتز أرينا"، الأول من نوعه على مستوى العالم المستوحى من علامة فيراري، والذي يقدم للضيوف والعائلات والأصدقاء تجربة ترفيهية غامرة تمزج بين التشويق الذي تقدمه السباقات الافتراضية والإحساس الفريد بالسرعة والحماس الذي يميز قيادة سيارات فيراري الحقيقية.

ومنذ افتتاحها، حصدت "عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي" العديد من الجوائز والألقاب الرائدة على مستوى صناعة الترفيه في المنطقة والعالم والتي بلغ عددها أكثر من 65 جائزة. وفازت "عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي" مؤخراً بلقب "المدينة الترفيهية الرائدة في العالم" للعام الخامس على التوالي في حفل جوائز السفر العالمية، وفازت أفعوانية "مهمة فيراري" بجائزة "التجارب المذهلة" من قبل جوائز "بلولوب للابتكار 2023". وفي العام 2024، فازت "عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي" بلقب "المدينة الترفيهية الرائدة في الشرق الأوسط" من قبل جوائز السفر العالمية، وجائزة ستيفي الفضية لفئة "الانجاز والابتكار" خلال حفل جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2024.

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